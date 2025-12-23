Pickleball không xuất hiện ở SEA Games 34 tại Malaysia

Từng đặt mục tiêu hội nhập sâu rộng vào sân chơi SEA Games, nhưng lộ trình của Liên đoàn pickleball châu Á đang đi chệch hướng dự tính. Dù kế hoạch ban đầu là đưa bộ môn này xuất hiện tại Thái Lan vào năm 2025, nhưng danh sách các môn thi đấu và biểu diễn tại SEA Games 33 vẫn không có tên pickleball.

Pickleball khả năng cao vắng bóng tại SEA Games 34 tại Malaysia (Ảnh: PPA).

Đáng chú ý, chủ nhà Thái Lan vẫn ưu tiên những môn thể thao cộng đồng khác như kéo co hay ném đĩa. Sự vắng bóng của pickleball bắt nguồn từ thực trạng phong trào tại địa phương gần như bằng không.

Việc thiếu đi một nền tảng người chơi đủ mạnh và tầm ảnh hưởng xã hội tại nước sở tại đã khiến môn thể thao thời thượng này bị gạt ra khỏi cuộc chơi đỉnh cao của khu vực.

Ở SEA Games 34, dù Ủy ban Olympic Malaysia và Hội đồng SEA Games vẫn chưa đưa ra thông báo cuối cùng, song những thông tin rò rỉ từ truyền thông nước chủ nhà đang khiến cộng đồng pickleball lo ngại.

Theo tờ Malay Mail, trong danh sách 38 môn thể thao dự kiến sẽ được tổ chức tại SEA Games 34, tuyệt nhiên không có sự xuất hiện của pickleball. Nếu thông tin này được xác nhận, đây sẽ là một đòn giáng mạnh vào nỗ lực đưa môn thể thao này hội nhập sâu hơn vào hệ thống thi đấu khu vực.

Dù Malaysia là đất nước có phong trào phát triển rầm rộ, song thực tế nghiệt ngã cho thấy sức sống của pickleball tại Malaysia vẫn chưa đủ tạo nên một "cú hích".

Pickleball ở Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, có lợi thế lớn ở đấu trường khu vực (Ảnh: PPA).

Không chỉ bế tắc tại đấu trường SEA Games, pickleball vừa phải nhận thêm tin buồn khi Hội đồng Olympic châu Á (OCA) chính thức công nhận Padel và đưa bộ môn này vào chương trình thi đấu tại Asiad.

Trong cuộc đua giành vị thế, Padel đã nhanh chóng tiến xa tại sân chơi châu lục, trong khi pickleball vẫn bị bỏ lại phía sau, đứng ngoài lề mọi đại hội thể thao chính thống từ SEA Games, Asiad cho đến Olympic.