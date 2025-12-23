Thành lập công ty để bán trái phép 400 hóa đơn trị giá 90 tỷ đồng

Ngày 23/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng thông tin đã bắt giữ Nguyễn Tường Thi (SN 1985, trú tại xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng) khi đối tượng đang lẩn trốn tại tỉnh Quảng Ngãi.

Thi được xác định là chủ mưu, cầm đầu trong vụ án Mua bán trái phép hóa đơn xảy ra năm 2022-2024 tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (cũ). Vụ án được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam (cũ) khởi tố hình sự vào ngày 6/3.

Đối tượng Nguyễn Tường Thi (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng đã điều tra các nghi vấn liên quan đến hoạt động mua bán hóa đơn của một số công ty hoạt động trong lĩnh vực khai thác mỏ và cung cấp vật liệu xây dựng.

Qua xác minh, cơ quan công an phát hiện Công ty TNHH Thương mại dịch vụ tổng hợp Hoàng Huy Thịnh có hành vi xuất khống hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng, với tổng số tiền trước thuế lên đến hàng chục tỷ đồng.

Cơ quan cảnh sát điều tra đã thu thập tài liệu, chứng cứ để làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng. Kết quả, Võ Thị Ngọc Lan (SN 1987, trú tại xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng) đã bị khởi tố bị can.

Tuy nhiên, Nguyễn Tường Thi, đối tượng chủ mưu cầm đầu bỏ trốn khỏi địa phương và bị cơ quan công an ra quyết định truy nã toàn quốc.

Ngày 19/12, lực lượng công an xác định Thi đang lẩn trốn tại phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk. Một tổ công tác đã được cử đi xác minh, nhưng khi đến nơi, đối tượng đã bỏ trốn. Tiếp tục rà soát, cơ quan công an xác định Thi đang trên đường trốn sang địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Tổ công tác đã phối hợp với Công an phường Cẩm Thanh, tỉnh Quảng Ngãi giữ người trong trường hợp khẩn cấp và áp giải Nguyễn Tường Thi về trụ sở Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng để tiếp tục điều tra.

Qua điều tra ban đầu, Thi được xác định là đối tượng chủ mưu thành lập Công ty TNHH Thương mại dịch vụ tổng hợp Hoàng Huy Thịnh nhằm mục đích xuất bán trái phép hơn 400 hóa đơn giá trị gia tăng với tổng giá trị khoảng 90 tỷ đồng cho hàng trăm cá nhân, tổ chức trên phạm vi cả nước, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Tường Thi để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.