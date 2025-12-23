Tủ đông bền bỉ, tiết kiệm điện trở thành lựa chọn của nhiều cơ sở kinh doanh dịp cận Tết

Trước nhu cầu tích trữ tăng cao, một số nhà sản xuất trong nước đã phát triển các dòng tủ đông hướng đến khả năng vận hành ổn định và tiết kiệm điện, trong đó có Điện lạnh Hòa Phát (Ảnh: Hòa Phát).

Khi khả năng đông sâu phải gắn liền với bài toán tiết kiệm điện

Ở các cơ sở kinh doanh thực phẩm, tủ đông thường phải vận hành gần như 24/7 và đóng mở liên tục, khiến máy nén phải làm việc liên tục để bù lại lượng nhiệt thất thoát. Với những mẫu tủ có lớp bảo ôn mỏng, mức tiêu thụ điện dễ tăng lên đáng kể, trở thành gánh nặng trong quá trình vận hành. Trên thực tế, bài toán tiết kiệm điện chỉ thực sự có ý nghĩa khi tủ đông duy trì được mức nhiệt độ ổn định.

Chính vì vậy, các dòng tủ đông dung tích lớn của Hòa Phát được nhiều cơ sở kinh doanh lựa chọn. Thiết kế lớp bảo ôn dày 67mm kết hợp hệ thống dàn lạnh 5D bao quanh cả thành và đáy tủ giúp duy trì nhiệt độ ổn định trong khoang chứa, qua đó giữ chất lượng thực phẩm tươi ngon đảm bảo trong suốt quá trình bảo quản.

Các dòng tủ đông Hòa Phát được trang bị công nghệ Extra Freezing giữ thực phẩm luôn được đông sâu đúng cách (Ảnh: Hòa Phát).

Anh Tấn Minh, chủ cửa hàng thực phẩm đông lạnh tại Hải Phòng, cho biết Tết năm ngoái cửa hàng từng rơi vào tình trạng thiếu hàng do tủ đông cũ dung tích nhỏ, lại tiêu tốn nhiều điện khi phải chạy liên tục.

“Năm nay tôi đổi sang tủ đông dung tích lớn của Hòa Phát, loại hơn 500 lít, để chủ động trữ hàng bán dịp Tết. Tiền điện tăng không nhiều, nhưng thực phẩm trữ được nhiều hơn, nên cũng yên tâm nhập hàng”, anh Minh chia sẻ.

Độ bền của tủ đông góp phần giữ nhịp kinh doanh ổn định

Ở các cơ sở kinh doanh thực phẩm, tủ đông là thiết bị phải vận hành liên tục trong thời gian dài, đặc biệt vào các giai đoạn cao điểm. Vì vậy, độ bền trở thành yếu tố được nhiều hộ kinh doanh đặc biệt quan tâm, nhằm hạn chế gián đoạn vận hành và rủi ro hư hỏng hàng hóa lưu trữ.

Chị Hải Minh, chủ vựa hải sản ở Phan Thiết chia sẻ: “Năm ngoái trúng mấy luồng mực, tôi nâng cấp 3 chiếc tủ đông của Hòa Phát để dùng lâu dài luôn. Tủ chắc chắn, dùng hơn năm không hỏng hóc gì, vẫn như mới, thoải mái trữ hàng mà không lo lắng”.

Ngoài ra, thấu hiểu đặc thù khí hậu các vùng ven biển, độ ẩm và độ mặn cao, Điện lạnh Hòa Phát phát triển dòng tủ đông chống ăn mòn với lớp vỏ tủ làm từ thép Zam tích hợp màng bảo vệ công nghệ CR Tech từ Nhật Bản.

Công nghệ này giúp hạn chế tình trạng vỏ tủ xuống cấp sớm trong khi được sử dụng ở các khu vực ven biển.

Các dòng tủ đông, tủ mát dung tích trên 400 lít được áp dụng thời gian bảo hành lên tới 36 tháng, mang lại sự yên tâm cho các cơ sở kinh doanh trong quá trình sử dụng thiết bị trữ đông (Ảnh: Hòa Phát).

Những thiết bị vận hành ổn định, tiết kiệm điện và phù hợp nhu cầu sử dụng thực tế nhận được sự quan tâm của người dùng. Với việc liên tục mở rộng dải sản phẩm, cải tiến thiết kế và cập nhật công nghệ, tủ đông Hòa Phát mang đến giải pháp trữ thực phẩm, linh hoạt và bền bỉ đồng hành cùng cơ sở kinh doanh cũng như gia đình, không chỉ trong mùa cao điểm mà còn là lựa chọn bền vững, hiệu quả dài lâu.

Hiện các dòng tủ đông Hòa Phát đang được phân phối rộng rãi tại hệ thống đại lý trên toàn quốc, đáp ứng nhu cầu trữ đông thực phẩm của nhiều nhóm người dùng trong dịp cao điểm cuối năm.