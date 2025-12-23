Tập đoàn AMACCAO sẵn sàng cùng Hà Nội hiện đại hóa công tác vệ sinh môi trường

AMACCAO sẵn sàng tham gia lĩnh vực vệ sinh môi trường đô thị

Ngày 16/12, Lễ bàn giao 100 thiết bị thu gom, vận chuyển và vệ sinh môi trường chuyên dụng giữa Công ty Máy móc XGMA (thuộc Tập đoàn XIAMEN ITG) và Tập đoàn AMACCAO đã được tổ chức.

Sự kiện đánh dấu bước chuyển mình của AMACCAO trong việc đầu tư toàn diện và ứng dụng công nghệ hiện đại vào công tác vệ sinh môi trường, góp phần nâng cao chất lượng sống đô thị và hướng tới phát triển bền vững của Thành phố Hà Nội.

Tới tham dự buổi lễ có sự góp mặt của đại diện lãnh đạo Tập đoàn AMACCAO và Công ty XGMA.

Tập đoàn AMACCAO tiếp nhận hơn 100 phương tiện thu gom, vận chuyển và vệ sinh môi trường hiện đại (Ảnh: AMACCAO).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Trọng Quỳnh, Phó tổng giám đốc Tập đoàn AMACCAO khẳng định: “Trong thời gian tới, AMACCAO sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư đồng bộ vào hệ thống máy móc, thiết bị và công nghệ hiện đại; song song với đó là nâng cao năng lực quản lý, vận hành, xây dựng đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, chất lượng cao.

Đặc biệt, AMACCAO cam kết đồng hành lâu dài cùng Thành phố Hà Nội và các địa phương trên cả nước, từng bước hiện đại hóa toàn diện công tác thu gom, vận chuyển rác và vệ sinh môi trường thông qua việc ứng dụng các công nghệ tiên tiến, giải pháp thông minh như trí tuệ nhân tạo (AI), hệ thống giám sát trực tuyến…, hướng tới một môi trường đô thị văn minh, xanh và bền vững”.

Ông Nguyễn Trọng Quỳnh - Phó tổng giám đốc Tập đoàn AMACCAO (Ảnh: AMACCAO).

Đại diện AMACCAO cũng cho biết, hơn 100 thiết bị được bàn giao trong đợt này đã hoàn tất kiểm định kỹ thuật, hồ sơ pháp lý và sẵn sàng đưa vào vận hành thực tế, phục vụ tại các khu vực đô thị, khu dân cư và các tuyến giao thông trọng điểm.

Đây cũng là dấu mốc quan trọng thể hiện sự chủ động và tầm nhìn dài hạn của Tập đoàn AMACCAO trong việc từng bước hoàn thiện hệ sinh thái môi trường đồng bộ - từ công nghệ; thiết bị; phương tiện thu gom, vận chuyển, vệ sinh môi trường; cùng các giải pháp xử lý môi trường bằng công nghệ hiện đại (như nhà máy điện rác, nhà máy xử lý nước thải…).

Xe phun sương dập bụi nổi bật trong dàn phương tiện hiện đại

Trong khuôn khổ sự kiện, dàn phương tiện vệ sinh môi trường chuyên dụng hiện đại do AMACCAO đầu tư đã trình diễn một số dòng xe tiêu biểu, cho thấy khả năng ứng dụng thực tế và mức độ sẵn sàng cao khi đưa vào vận hành tại Hà Nội.

Nổi bật là hai xe phun sương dập bụi được trang bị hệ thống phun sương áp lực cao, tạo hạt nước siêu mịn giúp kiểm soát bụi mịn trong không khí. Phương tiện đặc biệt hiệu quả tại các tuyến đường lớn, khu vực thi công và nơi có mật độ giao thông cao.

Hiện nay, Hà Nội mới chỉ có một xe cùng chủng loại đang hoạt động tại bốn phường nội đô. Khi hai phương tiện mới chính thức được đưa vào vận hành, hệ thống xe phun sương dập bụi được kỳ vọng sẽ phối hợp cùng các biện pháp quản lý đô thị, tổ chức giao thông và kiểm soát nguồn phát thải, qua đó từng bước cải thiện chất lượng không khí, hướng tới môi trường sống trong lành hơn cho người dân Thủ đô.

Xe phun sương dập bụi, được trang bị hệ thống phun sương áp lực cao, tạo hạt nước siêu mịn giúp kiểm soát bụi mịn (Ảnh: AMACCAO).

Bên cạnh đó, dòng xe “3 trong 1” phun - tưới - rửa đường được đánh giá cao nhờ hệ thống bơm nước kép, hệ thống nước cao áp và hạ áp độc lập. Thiết kế này cho phép xe vừa rửa sạch mặt đường, vừa tưới cây, làm mát, hút bụi và hỗ trợ chữa cháy khẩn cấp.

Dòng xe “3 trong 1” phun - tưới - rửa đường (Ảnh: AMACCAO).

Đội hình trình diễn còn có xe quét rửa, hút áp lực với tải trọng 24 tấn và 16 tấn, đáp ứng linh hoạt các điều kiện vận hành khác nhau. Xe 24 tấn phù hợp với trục đường lớn, trong khi xe 16 tấn phát huy hiệu quả tại khu dân cư và phố nhỏ.

Ngoài ra, trong đợt tiếp nhận này còn có nhiều chủng loại thiết bị được giới thiệu, bao gồm các phương tiện thu gom rác, xe vận chuyển rác và các dòng xe vệ sinh môi trường chuyên dụng khác, góp phần hoàn thiện hệ thống thu gom, vận chuyển và làm sạch môi trường đô thị.

Theo đánh giá từ đại diện kỹ thuật Tập đoàn AMACCAO, các thiết bị của XGMA đáp ứng tốt các tiêu chí về độ bền, khả năng vận hành liên tục và thích ứng với điều kiện đô thị Việt Nam. Các kiểm nghiệm độc lập cũng cho thấy hiệu quả rõ rệt trong giảm ô nhiễm và tiết kiệm năng lượng.

Tiên phong ứng dụng hệ thống giám sát trực tuyến tích hợp AI

Song song với đầu tư phương tiện, AMACCAO đã ký kết hợp đồng tư vấn kỹ thuật và đào tạo quản lý, vận hành với đối tác quốc tế giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực thu gom, vận chuyển chất thải rắn ứng dụng công nghệ hiện đại.

Trên cơ sở đó, hệ thống quản lý trực tuyến tích hợp AI và một số thiết bị thông minh tích hợp trên xe và người lao động sẽ được triển khai nhằm giám sát toàn bộ quy trình từ thu gom, vận chuyển đến bàn giao rác thải, cho phép theo dõi chính xác lộ trình, thời gian vận hành và khối lượng rác.

Giải pháp này góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, tính minh bạch và chất lượng dịch vụ, đồng thời tạo dấu ấn khác biệt khi chuyển từ mô hình quản lý thủ công sang quản lý số hóa, thông minh.

Dàn thiết bị hiện đại và đồng bộ đã sẵn sàng đưa vào vận hành (Ảnh: AMACCAO).

Bên cạnh đó, AMACCAO xác định nhân lực là yếu tố then chốt quyết định hiệu quả vận hành hệ thống thu gom, vận chuyển rác thải theo mô hình hiện đại. Theo đó, Tập đoàn đã cử 200 cán bộ, kỹ sư và công nhân viên tham gia các chương trình đào tạo chuyên sâu về vận hành thiết bị, quản lý hệ thống và ứng dụng phần mềm giám sát.

Lực lượng nhân sự này hiện đã hoàn thành đào tạo và sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Đồng thời, AMACCAO cũng chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan nhằm chuẩn bị đầy đủ và kịp thời nguồn nhân lực cho giai đoạn triển khai tiếp theo.

AMACCAO đang từng bước kiến tạo một hệ sinh thái xanh, hiện đại và bền vững (Ảnh: AMACCAO).

Trong hành trình xây dựng Hà Nội “sáng - xanh - sạch - đẹp”, hiện đại và đáng sống, AMACCAO khẳng định vai trò doanh nghiệp đồng hành bằng hành động cụ thể và năng lực triển khai thực tế, tiên phong chuẩn hóa và hiện đại hóa toàn diện công tác thu gom, vận chuyển rác thải và vệ sinh môi trường đô thị - từ thiết bị, phương tiện đến tư duy và phương thức quản lý, vận hành.

Qua đó AMACCAO góp phần từng bước góp phần thay đổi diện mạo Thủ đô và các tỉnh thành trên cả nước, hướng tới mô hình đô thị thông minh, bền vững.