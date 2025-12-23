Cục trưởng Thi hành án dân sự được đề xuất nhiều thẩm quyền về cán bộ

Thông tin được nêu trong dự thảo Thông tư về phân cấp quản lý tổ chức cán bộ của hệ thống thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp đang được lấy ý kiến góp ý.

Theo dự thảo, Cục trưởng Cục Quản lý Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) có thẩm quyền tuyển dụng công chức, tiếp nhận công chức vào vị trí việc làm xếp ngạch chuyên viên chính, thẩm tra viên; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giao quyền, kéo dài thời gian giữ chức vụ, cho thôi giữ chức vụ, tạm đình chỉ, đình chỉ chức vụ, cho từ chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển đối với phó trưởng ban và tương đương thuộc Cục Quản lý Thi hành án dân sự, Phó Trưởng Thi hành án dân sự cấp tỉnh, trừ Hà Nội và TPHCM.

Ông Nguyễn Thắng Lợi, Cục trưởng Cục Quản lý Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp (Ảnh: Lê Liên).

Cục trưởng Cục Quản lý Thi hành án dân sự bổ nhiệm, bổ nhiệm lại kế toán trưởng của Thi hành án dân sự Hà Nội, TPHCM; phê duyệt quy hoạch đối với chức danh phó trưởng ban và tương đương thuộc Cục, Phó Trưởng Thi hành án dân sự cấp tỉnh, trừ Hà Nội và TPHCM.

Dự thảo thông tư cũng đề xuất thẩm quyền điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong nội bộ các ban và tương đương, giữa các Thi hành án dân sự cấp tỉnh.

Cục trưởng Cục Quản lý Thi hành án dân sự có thẩm quyền quyết định nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung, cho hưởng, nâng phụ cấp thâm niên nghề và các phụ cấp khác đối với Trưởng Thi hành án dân sự cấp tỉnh.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định thu hồi hoặc yêu cầu tạm dừng thực hiện thẩm quyền đã phân cấp cho Cục trưởng Cục Quản lý Thi hành án dân sự trong các trường hợp: Vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước và của Bộ Tư pháp về công tác quản lý tổ chức, cán bộ đến mức không thể tiếp tục phân cấp; đơn vị xảy ra tình trạng mất đoàn kết nội bộ; trường hợp khác do Bộ trưởng Tư pháp quyết định.

Trường hợp phát hiện thẩm quyền phân cấp có vi phạm, Bộ trưởng Tư pháp quyết định hủy bỏ, thu hồi hoặc đình chỉ hiệu lực các quyết định, văn bản đã ban hành trái quy định. Đồng thời thu hồi hoặc tạm dừng thẩm quyền phân cấp, xem xét xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan theo quy định pháp luật hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Từ ngày 1/7, Luật Cán bộ, công chức cùng các nghị định của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; đào tạo, bồi dưỡng công chức; xử lý kỷ luật công chức… có hiệu lực thi hành.

Một số nội dung về thẩm quyền quản lý, sử dụng công chức đã thay đổi so với quy định cũ. Điều này khiến công tác tổ chức cán bộ của hệ thống thi hành án dân sự chưa thể triển khai kịp thời nhằm đáp ứng yêu cầu bố trí, sử dụng nguồn nhân lực hiệu quả.

Bộ Tư pháp khẳng định việc ban hành thông tư nêu trên theo trình tự rút gọn là cần thiết, kịp thời đáp ứng đòi hỏi cấp bách của thực tiễn.

Thống kê cho thấy, trong hai tháng 7 và 8, hệ thống thi hành án dân sự giảm gần 2.000 công chức, người lao động, trong đó gần 1.000 chấp hành viên được giải quyết nghỉ theo chế độ Nghị định 178. Thực tế này dẫn đến mỗi chấp hành viên phải đảm nhiệm trung bình 342 việc, tương ứng trên 235 tỷ đồng, tạo áp lực rất lớn trong việc hoàn thành nhiệm vụ được giao.