Con gái khẩn cầu cứu cha nghèo đơn thân bị điện giật bỏng nặng khi làm thuê

Ông Nguyễn Xuân Chương (52 tuổi, trú tại thôn 9, xã Ea Rốk, tỉnh Đắk Lắk), người cha đơn thân nuôi 4 con, đang trong tình trạng nguy kịch sau tai nạn điện giật. Vụ việc khiến ông Chương bị bỏng nặng, đẩy gia đình vốn đã khó khăn vào cảnh khốn cùng.

Hơn 10 năm trước, ông Chương ly hôn và một mình gồng gánh nuôi 4 người con. Không có đất đai canh tác, ông phải làm thợ hồ khắp nơi để kiếm tiền trang trải cuộc sống và cho con ăn học.

Ông Nguyễn Xuân Chương bị điện giật trong lúc làm thuê khiến hơn 50% cơ thể bị bỏng nặng (Ảnh: Thúy Diễm).

Căn nhà lụp xụp là nơi trú ngụ của 5 cha con. Ở đó, ông Chương luôn ấp ủ ước mơ các con được học hành thành đạt, không phải chịu cảnh cơ cực như mình.

Tai họa ập đến vào chiều 10/10, khi ông Chương đang làm thuê tại một công trình. Ông không may bị điện ba pha phóng giật, khiến toàn thân bỏng nặng, nhiều phần thịt bị cháy đen.

Nằm bất động trong đau đớn, ông được người thân đưa đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu. Tuy nhiên, do tình trạng quá nặng, các bác sĩ đã khuyên gia đình chuyển ông xuống bệnh viện ở TPHCM để được điều trị chuyên sâu.

Bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên sơ cứu ban đầu và khuyên gia đình chuyển bệnh nhân xuống TPHCM điều trị do thương tích rất nặng (Ảnh: Thúy Diễm).

Bác sĩ Phan Thanh Ái, Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, cho biết, ông Chương bị bỏng điện với diện tích hơn 50% cơ thể, vết bỏng rất sâu và gây tổn thương nghiêm trọng.

"Bỏng điện khác với bỏng nước sôi, vết bỏng của bệnh nhân Chương rất sâu, gây đau đớn cho người bệnh. Với thương tích này, bệnh viện đã sơ cứu, cho thuốc ban đầu nhưng để điều trị chuyên sâu với thiết bị chuyên nghiệp, hiện đại, chúng tôi khuyên người nhà nên chuyển bệnh nhân vào bệnh viện ở TPHCM để điều trị", bác sĩ Ái thông tin.

Nghe tin chi phí chữa trị cho cha có thể lên tới hàng trăm triệu đồng, em Nguyễn Thảo Chinh (25 tuổi), con gái đầu của ông Chương không khỏi thẫn thờ, nước mắt lưng tròng.

Chinh cho biết, sau khi cha mẹ ly hôn, 4 chị em sống cùng cha trong căn nhà đơn sơ. Dù thường xuyên đau đầu và phải dùng thuốc, ông Chương vẫn miệt mài làm thuê để nuôi con.

Khi trưởng thành, Chinh lập gia đình và sinh sống, làm việc tại phường Buôn Ma Thuột. Có gia đình riêng, Chinh vất vả lao động với mong muốn có thể hỗ trợ cha một phần nhỏ, nuôi 3 em được ăn học.

Chân ông Chương bị cháy đen sau vụ tai nạn (Ảnh: Thúy Diễm).

"Chi phí cho cha chữa trị bệnh lớn quá, em chỉ biết dùng tiền bản thân tích góp lâu nay và vay mượn tiền khắp nơi để cứu cha. Nhìn cha chịu đau đớn, thân xác không còn lành lặn, em xót xa vô cùng. Em sẽ cho cha chuyển viện xuống TPHCM chữa trị và sẽ cố gắng hết khả năng để lo cho cha", Chinh nghẹn ngào nói.

Nằm trên băng ca, ông Chương rên khẽ từng cơn, nghiến chặt răng chịu đựng những vết bỏng khắp cơ thể đang sưng phồng, vỡ mủ. Hơn ai hết, ông mong muốn sớm được hồi phục để trở về nhà cùng các con. Vụ tai nạn không chỉ lấy đi sức khỏe của ông mà còn đẩy cả gia đình vào cảnh khốn cùng.

Con cái ông Chương phải chạy vay tiền khắp nơi để cứu chữa cho cha (Ảnh: Thúy Diễm).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Phạm Đắc Hoàng Vũ, Phòng Văn hóa - Xã hội xã Ea Rốk, cho biết, hoàn cảnh của ông Nguyễn Xuân Chương rất khó khăn, lại không có Bảo hiểm y tế nên kinh phí chữa trị sẽ rất lớn.

"Chính quyền đang liên hệ hỗ trợ làm thẻ Bảo hiểm y tế cho ông Chương và vận động quyên góp để phần nào giúp gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn. Tuy nhiên, nguồn lực ở xã là rất ít ỏi nên rất mong cộng đồng chung tay hỗ trợ, giúp ông Chương có chi phí chạy chữa bệnh tật, có cơ hội được hồi phục", ông Vũ chia sẻ.