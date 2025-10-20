Kỳ vọng không gian mới khu vực Bến Nhà Rồng

Báo chí đưa tin tại hội nghị tổng kết 50 năm nền văn học - nghệ thuật TPHCM diễn ra vào cuối tuần qua, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết chủ trương của Thường trực Thành ủy là không phát triển dự án nhà ở tại khu vực Bến Nhà Rồng - Bảo tàng Hồ Chí Minh (chi nhánh TPHCM) và sẽ phát triển Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, làm công viên, kết hợp mở rộng đường Nguyễn Tất Thành cùng các dịch vụ công cộng khác.

Đây là một tin vui với đông đảo người dân TPHCM và những ai yêu mến thành phố, vì đô thị kinh tế năng động nhất của đất nước sẽ có thêm một không gian văn hóa công cộng ngay tại khu vực đắc địa - như chúng ta vẫn quen gọi là “đất vàng”, “đất kim cương” – thay vì bị “nhồi” vào đó các căn hộ, nhà ở.

Cách đây không lâu, ở Hà Nội chúng ta cũng đã chứng kiến một tin vui khác, đó là việc thành phố quyết định phá dỡ tòa nhà “Hàm cá mập”, trả lại một phần không gian bên cạnh Hồ Gươm để cải tạo thành công viên.

Với TP Hà Nội, công trình “Hàm cá mập” đã tồn tại từ rất lâu và trở nên quen thuộc, nếu không phá dỡ thì có lẽ ở thời điểm hiện nay nó không còn là điểm nóng trên công luận như những năm tháng công trình này mới được xây dựng. Nhưng Hà Nội vẫn làm.

Còn với dự án nhà ở tại TPHCM, trên thực tế, nếu chủ đầu tư này không làm được thì một khi vẫn muốn tiếp tục triển khai, địa phương có thể giao cho đơn vị khác. Nhưng TPHCM đã không lựa chọn như vậy.

Theo kế hoạch ban đầu, dự án khu phức hợp Nhà Rồng – Khánh Hội rộng tới 31,5ha, trong đó có khu căn hộ với 3.116 căn và 32 căn biệt thự. Song, với quyết định của Thường trực Thành ủy TPHCM, đây sẽ là không gian văn hóa, công viên…

Hai lựa chọn của hai thành phố lớn nhất nước kể trên, không hẹn mà gặp, cùng hướng tới không gian công cộng – văn hóa – thiên nhiên, thay vì chỉ phát triển nhà cao tầng hoặc thương mại, dịch vụ. Có thể nói, đây là các quyết định mang tầm nhìn dài hạn cho Hà Nội và TPHCM. Kỳ vọng rằng các quyết định này sẽ là khởi đầu cho nhiều lựa chọn tương tự tiếp theo của không riêng hai thành phố. Bởi, sức sống một đô thị nằm ở năng lượng của người dân sống trong đó. Công viên, cây xanh chính là nơi góp phần gieo mầm cho năng lượng tích cực của các cư dân đô thị.

Hà Nội và TPHCM đều có chung tình trạng diện tích cây xanh đô thị ở mức thấp. Hà Nội mới đạt hơn 2m2/người, TPHCM chưa đạt được 1m2/người. Trong khi đó, nhìn ra thế giới thì Singapore là 30,3m2/người, Washington (Mỹ) đạt tỷ lệ 40m2/người, Seoul (Hàn Quốc) là 41m2/người.

Lần gần đây nhất vào TPHCM chơi, theo tư vấn của bạn bè sống tại đây, tôi chọn phương tiện xe buýt 2 tầng để đưa cả nhà đi ngắm thành phố về đêm. Điểm xuất phát từ trung tâm quận I, trước Nhà hát thành phố. Dưới hàng triệu ánh đèn, một đô thị hoa lệ hiện ra lung linh hơn bao giờ hết. Xe buýt đi qua Bến Nhà Rồng, tôi kể cho con gái nghe về chuyện Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, về dấu mốc lịch sử làm thay đổi đất nước. Chỉ có điều, lúc ấy nhìn những công trình, dịch vụ quán xá nhộn nhạo, ngổn ngang ở khu vực này khiến chúng tôi phần nào hẫng hụt.

Bến Nhà Rồng là vị trí có giá trị đặc biệt về văn hóa - lịch sử và là biểu tượng của TPHCM. Rõ ràng, nếu một khu đô thị được xây lên, sẽ án ngữ ở đó, vĩnh viễn thay đổi không gian lịch sử cũng như “view ngắm cảnh” của người dân sinh sống và du khách như tôi khi đi xe buýt 2 tầng. Nhưng, lợi ích từ các công trình không thể đánh đổi được với giá trị lịch sử, không gian văn hóa, xét trên mọi khía cạnh.

Thiết nghĩ, khi đến với một thành phố nổi tiếng trên thế giới như Paris (Pháp), London (Anh), Tokyo (Nhật Bản), Thượng Hải (Trung Quốc)… người ta luôn có một mô tả để thể hiện rõ ràng đặc trưng, thậm chí tính cách, tâm hồn của thành phố đó. Vậy nên, TPHCM được định vị như thế nào phụ thuộc rất lớn vào tầm nhìn và quyết sách của lãnh đạo địa phương. Việc phát triển đô thị gắn với chuyển đổi xanh, giữ môi trường thiên nhiên trong lành là hướng đi tất yếu nhằm phát huy những lợi thế vô giá của thành phố này.

Quyết định của lãnh đạo TPHCM khi chọn phát triển không gian công cộng thay vì theo đuổi dự án nhà ở là phù hợp với Đề án nghiên cứu về “Xây dựng chiến lược phát triển hình ảnh, thương hiệu TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Trong đó, một trong những tiền đề để viết nên câu chuyện thương hiệu là hướng đến cơ hội phát triển và mang lại cuộc sống hạnh phúc cho người dân với các giải pháp thông minh, xanh, thân thiện.

Dù cho là một thành phố hay một con người, cũng đều luôn cần chăm chút cho tâm hồn mỗi khi có cơ hội.

