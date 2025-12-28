Lại chuyện thả chó cắn người và sự an toàn nơi công cộng

Ngày 27/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định tạm giữ hình sự Trần Quốc Lương, 37 tuổi, và bố đẻ là ông Trần Nhật Hòa, 66 tuổi, để điều tra hành vi “gây rối trật tự công cộng” liên quan vụ việc thả chó cắn người xảy ra tại xã Hồng Vân, TP Hà Nội chiều 25/12.

Theo kết quả xác minh ban đầu, Lương xảy ra cãi vã với anh H. cùng xóm nhưng được bố đẻ can ngăn. Đến 16h cùng ngày, xô xát tiếp tục xảy ra giữa 2 bên. Trong lúc ông Hòa dùng tay đánh liên tiếp vào mặt anh H. thì Lương đẩy con chó về phía 2 người đàn ông. Con chó sau đó đã cắn nhiều người xung quanh, trong đó có vợ anh H., khiến cả hai vợ chồng nạn nhân bị thương tích ở nhiều vị trí trên cơ thể.

Trong clip trước đó ghi lại hiện trường còn có tình huống đáng chú ý: giữa lúc một người đàn ông lao tới dùng sức kéo con chó ra để cứu người thì Lương lại can thiệp, tác động vật lý vào người đang tham gia cứu nạn. Con chó được cho là thuộc giống pitbull, nặng hơn 30kg.

Hình ảnh con chó tấn công người phụ nữ (Ảnh cắt từ clip).

Sự việc trên gây phẫn nộ lớn trong công chúng. Theo phân tích của luật sư, hành động của chủ chó tiềm ẩn nguy hiểm cao, xâm phạm nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe của người khác và cần được xem xét trách nhiệm pháp lý một cách đầy đủ, toàn diện. Hành vi này có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự về tội Vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người, nếu gây hậu quả nghiêm trọng về người hoặc tài sản.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ và tin rằng, các hành vi bạo lực, sử dụng vật nuôi gây hại đến sức khỏe và tính mạng của người khác sẽ phải bị xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật.

Thực tế, việc các gia đình sống cạnh nhau phát sinh mâu thuẫn, xích mích là điều không mong muốn song hoàn toàn có thể xảy ra. Việc nuôi chó trong nhà cũng là bình thường, kèm theo việc phải tuân thủ các quy định luật pháp. Tuy nhiên, khi mâu thuẫn không được giải quyết bằng đối thoại, khi thú nuôi bị sử dụng như công cụ để tấn công người thì hậu quả sẽ khôn lường.

Còn nhớ năm 2022 cũng từng xảy ra vụ “thả chó dữ cắn hàng xóm”. Do xảy ra mâu thuẫn đất đai, Trần Đình Thảo về nhà thả chó pitbull và béc-giê, ra hiệu cho chó pitbull lao đến vồ Đặng Văn Ngọc, đồng thời ngăn cản người can thiệp để đuổi chó với mục đích “để chó cắn chết nó đi”. Vụ ẩu đả này khiến cả 2 bên đều gặp thương tích và bị xử án tù, riêng chủ chó pitbull bị xác định phạm tội “Giết người”, lãnh án phạt 10 năm tù.

Như vậy, trong những trường hợp như thế này, hành vi ở con chó nhưng ý thức lại thuộc về người nuôi. Và việc nuôi những giống chó “khôn”, “trung thành”, “nghe lời” chủ lại là một mối hiểm họa cho cộng đồng và những người xung quanh.

Không chỉ tấn công người lạ, nhiều trường hợp chủ vật nuôi hoặc người nhà của chủ nuôi cũng bị tấn công dữ dội. Năm 2022, một phụ nữ 64 tuổi ở Thanh Hóa bị con chó pitbull nặng 40kg bất ngờ tấn công và tử vong trong khi đang cho chó ăn. Cùng năm, một cháu bé 8 tuổi ở Bình Phước cũng không qua khỏi vì bị pitbull cắn. Năm 2023, một cụ già 82 tuổi ở Bình Dương bị chó lao vào nhà cắn xé, tử vong chỉ sau 2 phút…

Với đặc điểm có lực cắn mạnh, cắn chặt kèm lắc mạnh, thường không nhả ra sau khi cắn, pitbull một khi đã tấn công sẽ khiến nạn nhân bị tổn thương nghiêm trọng về sức khỏe, thậm chí tử vong như các trường hợp dẫn chứng ở trên. Với rất nhiều vụ thương tâm như vậy, người viết vẫn bảo lưu quan điểm nêu ra từ hơn 2 năm trước: “Đã đến lúc phải cấm nuôi chó pitbull”, giống chó nguy hiểm bậc nhất đối với con người. Đáng tiếc là thực tế, giống chó dữ này vẫn được chuộng nuôi, và hết lần này đến lần khác, nơi này nơi kia lại xảy ra những vụ “pitbull cắn người”.

Trong khi luật pháp chưa có những quy định cụ thể nào với giống chó pitbull thì hiện tại, các quy định về cơ bản cũng đã khá rõ ràng và siết chặt trong vấn đề nuôi và đưa vật nuôi ra nơi công cộng.

Theo Thông tư số 35/VBHN-BNNMT ngày 11/8 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, chủ nuôi chó, mèo phải thực hiện nhiều quy định chặt chẽ, từ đăng ký, tiêm phòng đến trách nhiệm bồi thường nếu vật nuôi gây ra hậu quả xấu.

Trong đó yêu cầu chủ nuôi phải đăng ký việc nuôi chó với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi mình sinh sống. Cùng với đó, có trách nhiệm xích, nhốt hoặc giữ chó trong khuôn viên gia đình, đảm bảo vệ sinh môi trường và không làm ảnh hưởng đến những người xung quanh. Khi đưa chó ra nơi công cộng, chó phải được đeo rọ mõm hoặc xích giữ và có người dắt để đảm bảo an toàn.

Nghị định 282/2025 của Chính phủ cũng có phần nội dung quan trọng liên quan đến vật nuôi như: phạt tiền 500.000 - 1 triệu đồng (hoặc cảnh cáo) cho hành vi thả rông động vật nuôi (chó, mèo) ở nơi công cộng, và phạt tiền cao hơn (từ 2 - 3 triệu đồng) nếu để vật nuôi gây thương tích hoặc thiệt hại tài sản cho người khác, đồng thời chủ vật nuôi phải bồi thường thiệt hại.

Tuy nhiên, bên cạnh các quy định đã ban hành, vấn đề thực thi phải được đảm bảo. Các địa phương cần tiếp nhận những trường hợp thông báo của người dân trong khu vực về vật nuôi thả rông, vật nuôi ra nơi công cộng không rọ mõm… và có phương án xử lý kịp thời, nghiêm khắc.

Tôi viết bài này khi chỉ mấy hôm trước vừa chứng kiến một con chó phốc (fox) cố rượt theo để cắn một cháu bé đang ngồi sau xe máy được phụ huynh chở đi ngang qua nhà. Có những con ngõ trong khu phố không có đứa trẻ nào dám “bén mảng” ra chơi vì một vài nhà nuôi chó và có thói quen thả rông, không rọ mõm.

Trong xã hội hiện đại, vật nuôi, thú cưng thường được coi như một liệu pháp để giảm căng thẳng, lo âu, cải thiện tâm trạng, hỗ trợ trị liệu cho người rối loạn sức khỏe tâm thần (PTSD), và để giáo dục trẻ em về lòng trắc ẩn, sự đồng cảm, trách nhiệm và những kỹ năng mềm… Những nhu cầu cá nhân tốt đẹp ấy cần gắn với tính văn minh, cần đi cùng với trách nhiệm tuân thủ và ý thức cộng đồng. Một khi đã nuôi chó, mèo thì phải hiểu đặc tính của từng loài, từng giống, có điều kiện chăm sóc và kiểm soát phù hợp; không để phiền hà, gây nguy hiểm cho người khác. “Chó, mèo nhà tôi hiền lắm” không thể đảm bảo cho bất cứ điều gì.

Đằng sau những tình huống chó dữ cắn người; chó, mèo gián tiếp gây tai nạn giao thông… vấn đề không chỉ ở mấy triệu đồng tiền phạt, tiền đền bù, mà đôi khi là sự trả giá bằng án tù và day dứt lương tâm về những mất mát không thể nào bù đắp.

Tác giả: Bích Diệp tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại trường Đại học Ngoại thương; là phóng viên báo Dân Trí từ năm 2012. Chị chuyên đưa tin về kinh tế, hoạt động doanh nghiệp, thị trường chứng khoán…, và gắn bó với mục Blog - Tâm điểm từ năm 2016.

