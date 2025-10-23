Trái tim đập lại giữa ca ghép "chưa được chuẩn bị" tại bệnh viện ở TPHCM

Thông tin được PGS.TS Đỗ Kim Quế, Phó Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất (TPHCM), chia sẻ trong buổi thông tin báo chí về ca ghép tạng từ người cho chết não thứ tư tại đơn vị này trưa 23/10. Đây cũng là ca ghép tim đầu tiên tại Bệnh viện Thống Nhất. Điều đáng nói, ca ghép diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, "chưa có sự chuẩn bị trước đó".

PGS.TS Đỗ Kim Quế phát biểu tại buổi thông tin báo chí

Một sự ra đi, năm sinh mệnh được hồi sinh

Đêm 13/10, Bệnh viện Thống Nhất tiếp nhận một bệnh nhân nữ bị tai nạn giao thông nghiêm trọng. Bà được đưa vào cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương với chấn thương sọ não nặng, dập phổi do chấn thương ngực kín, ngừng tim, ngừng thở.

Ngay lập tức, các bác sĩ khoa Cấp cứu đã giúp người bệnh hồi sức tim phổi, khôi phục tuần hoàn và chuyển bà sang điều trị, theo dõi tại khoa Phẫu thuật - Gây mê Hồi sức từ 13/10 đến 16/10.

"Tuy nhiên, tình trạng tri giác không cải thiện. Sau nhiều lần hội chẩn, các chuyên gia Nội - Ngoại Thần kinh đánh giá người bệnh có tiên lượng phục hồi chức năng thần kinh rất thấp, khả năng chết não cao", PGS Quế chia sẻ.

Các bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất chuẩn bị kỹ cho ca hiến - ghép tạng thứ 4.

Trước tình huống này, Chi hội vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người của Bệnh viện Thống Nhất đã cử điều phối viên trực tiếp gặp gỡ và trao đổi với người nhà bệnh nhân. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng và bàn bạc với gia đình, người con đã đồng ý hiến tạng của mẹ trong trường hợp xác định chết não theo mong muốn trước đây của bà.

Ngay sau đó, Bệnh viện Thống Nhất nhanh chóng thành lập Hội đồng đánh giá chết não và Hội đồng điều phối hiến - ghép mô, tạng, đồng thời thông báo cho Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người.

Đến 21h30 ngày 17/10, sau 3 lần đánh giá liên tục, bệnh nhân được khẳng định đã chết não, sẵn sàng hiến tạng.

Trong quá trình điều phối, Bệnh viện Thống Nhất đã hội chẩn với các chuyên gia từ Bệnh viện Chợ Rẫy và Trung tâm Điều phối Quốc gia để đánh giá khả năng sử dụng và điều phối các tạng hiến tặng.

"Vì trước đó người hiến bị tai nạn giao thông nặng, phổi và gan có tổn thương không đủ điều kiện hiến tặng. Các tạng còn lại được Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia điều phối ra Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Nhân dân Gia Định và Bệnh viện Thống Nhất.

Giác mạc, tim và thận lần lượt được lấy và vận chuyển đến các bệnh viện.

Cụ thể, Bệnh viện Trung ương Huế nhận 1 thận và 2 giác mạc. Một thận còn lại được chuyển cho bệnh nhân đang chờ ghép tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Tim được ghép cho một bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối đang điều trị tại Bệnh viện Thống Nhất", bác sĩ Quế thông tin.

Ca mổ lấy tạng bắt đầu vào lúc 4h ngày 18/10 với sự tham gia của ê-kíp các bệnh viện gồm Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Các mô tạng sau đó được vận chuyển nhanh chóng đến các đơn vị nhờ sự hỗ trợ của lực lượng Cảnh sát giao thông TPHCM và các hãng hàng không nhằm đảm bảo thời gian tạng ngoài cơ thể là ngắn nhất.

Ca ghép tim "chưa có sự chuẩn bị"

Tại Bệnh viện Thống Nhất, các bác sĩ bắt đầu ghép tim sáng 18/10. Đây là trường hợp ghép tim đầu tiên được thực hiện tại đơn vị này với sự hỗ trợ của Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Trung ương Huế.

"Thú thực, bệnh viện chúng tôi chưa có sự chuẩn bị cho ca mổ này do chưa được cấp phép chính thức. Tuy nhiên, trước tình huống khẩn cấp và là cơ hội duy nhất để cứu bệnh nhân, chúng tôi đã xin ý kiến Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia và Bộ Y tế, nhận được sự cho phép được thực hiện ghép tim tại bệnh viện", bác sĩ Quế chia sẻ.

Ê-kíp Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Trung ương Huế phối hợp ghép tim cho người bệnh.

Chia sẻ tại cuộc họp, TS.BS Lê Quang Khanh, Trưởng khoa Loạn nhịp tim, Bệnh viện Thống Nhất, cho hay: "Nếu không ghép tim, người bệnh có thể không qua khỏi trong vòng một tuần".

Cụ thể, người nhận tim là một bệnh nhân nam 61 tuổi, được chẩn đoán bị loạn nhịp thất 4-5 năm nay, từng được đặt máy phá rung chống rối loạn nhịp tim 2 lần và kháng điều trị nội khoa. Ông nằm điều trị tại viện 2-3 tháng trong tình trạng suy tim độ 4.

Cách đây một tháng, các bác sĩ khoa Loạn nhịp tim đánh giá, người bệnh bị suy tim độ 4, các tạng khác vẫn hoạt động tốt. Qua hội chẩn với Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân được chỉ định ghép tim và đã đăng ký nhận tạng.

Nhưng do thời gian quá lâu, đến ngày 18, khi vừa được thông báo có tạng phù hợp, bệnh nhân đột ngột lên cơn rung thất. Một cử động nhẹ cũng gây ra phù phổi, loạn nhịp thất, các bác sĩ phải sốc tim để duy trì sự sống cho người bệnh.

Trước tình trạng này, các chuyên gia đều đánh giá, bệnh nhân không thể chuyển viện để thực hiện ghép, phải ghép tim khẩn cấp tại Bệnh viện Thống Nhất. Được sự đồng ý của Bộ Y tế và sự hỗ trợ khẩn trương từ các chuyên gia Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Trung ương Huế, ca ghép đã thành công.

Thời gian vận chuyển tim từ người hiến đến người nhận chỉ mất 46 phút. Trái tim của người hiến đã đập trở lại trong lồng ngực của người nhận chỉ 127 phút sau khi lấy tim.

Trái tim người hiến đã đập trong cơ thể người nhận sau hơn 2 giờ lấy tim.

Sau phẫu thuật 6 giờ bệnh nhân đã tỉnh lại. Ông được rút ống nội khí quản một ngày sau đó. Hiện, người bệnh đã có thể vận động tại chỗ, tự thở và ăn uống nhẹ.

"Tôi nhớ mãi câu nói đầu tiên người bệnh chia sẻ sau khi tỉnh dậy. Ông nói 'cảm ơn người đã hiến trái tim cho tôi, cảm ơn các y bác sĩ đã ghép tim cứu sống tôi'. Đây là điều khiến chúng tôi rất xúc động", Phó Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất chia sẻ.

Chia sẻ thêm, bác sĩ Quế cho biết, 2 thận và giác mạc cũng đã được ghép thành công cho các bệnh nhân tại Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Các trường hợp này đều đang phục hồi tốt.

Ca ghép tim đầu tiên được thực hiện tại Bệnh viện Thống Nhất đã đánh dấu bước tiến mới trong năng lực chuyên môn và hợp tác của bệnh viện. Nhờ sự chỉ đạo của Bộ Y tế, sự phối hợp khẩn trương của các đơn vị, ca hiến - ghép tạng đã được thực hiện thành công, cứu sống và cải thiện chất lượng cuộc sống cho 5 người bệnh khác.

Ảnh: Bệnh viện Thống Nhất