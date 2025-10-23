Hà Nội: Theo chân "đội đặc nhiệm" săn muỗi độc giữa cao điểm sốt xuất huyết

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 10/10 đến ngày 17/10), toàn thành phố ghi nhận 354 ca mắc sốt xuất huyết tại 101 phường, xã.

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng, đặc biệt là ngành y tế, số ca sốt xuất huyết cộng dồn từ đầu năm đến nay được khống chế ở mức hơn 3.000 ca, giảm 27% so với cùng kỳ năm 2024.

Cộng dồn năm 2025, Hà Nội ghi nhận 174 ổ dịch, hiện còn 27 ổ dịch đang hoạt động.

Sáng 22/10, Đội cơ động phòng chống dịch số 5 của CDC Hà Nội thực hiện giám sát điều tra công tác xử lý ổ dịch sốt xuất huyết tại phường Bồ Đề sau xử lý lần 2.

Trước đó, ngày 10/10 trên địa bàn Tổ dân phố số 3 Gia Quất xuất hiện ổ dịch sốt xuất huyết với 2 bệnh nhân. Ca mắc đầu tiên ghi nhận ngày 5/10, ca thứ 2 ghi nhận ngày 8/10.

Trước giờ "ra quân", lãnh đạo UBND, Trạm Y tế phường Bồ Đề, đại diện Tổ dân phố số 3 Gia Quất và Đội cơ động phòng chống dịch số 5 đã có cuộc làm việc, trao đổi về tình hình dịch trên địa bàn và thảo luận lên phương án giám sát, điều tra đạt hiệu quả cao nhất.

Ngõ 161 phố Gia Quất là một trong những trọng điểm giám sát, khi trước đó đã ghi nhận ca bệnh sốt xuất huyết.

Đoàn công tác trực tiếp vào các nhà trong ngõ, cũng như quan sát các khu vực nguy cơ cao như: vùng đọng nước, vật phế liệu có thể chứa nước để đánh giá nguy cơ dịch sốt xuất huyết.

Nhà ông N.T.L. ở số 4/161 Gia Quất có 4 người. Theo chia sẻ của vợ ông L., trong nhà hiếm khi bị muỗi cắn.

Kíp của ThS Vũ Biển - khoa Ký sinh trùng - Côn trùng, CDC Hà Nội sử dụng đèn pin kiểm tra kỹ các khu vực nguy cơ cao. Tại tầng thượng, gia đình ông L. có trồng nhiều cây tuy nhiên không phát hiện vật chứa nước đọng có bọ gậy.

Tại khu vực phòng ngủ và phòng thờ, kíp phát hiện có muỗi. ThS Biển cũng lưu ý gia đình thêm khu vực treo quần áo mặc dở ở tầng 1 có nguy cơ cao, vì mùi mồ hôi người có thể dẫn dụ muỗi.

Ở nhà liền kề nhà ông L., đoàn kiểm tra ghi nhận một số lượng muỗi trú ngụ ở khu vực cầu thang. Gia đình cho biết, trước đó đã phun thuốc muỗi 2 lần.

Sau khi quan sát kỹ và xác định cá thể muỗi đang đậu nghỉ ở cầu thang đúng là muỗi Aedes aegypti (hay còn gọi là muỗi vằn), vector gây bệnh chính của sốt xuất huyết, BS Biển sử dụng ống nghiệm tiến hành bắt muỗi để phục vụ công tác đánh giá.

Cùng với điều tra bắt muỗi trưởng thành, đoàn tiến hành điều tra bắt bọ gậy muỗi bằng cách quan sát, thu thập, ghi nhận và định loại bọ gậy muỗi ở toàn bộ dụng cụ chứa nước trong nhà và xung quanh nhà.

Tại một hộ gia đình ở gần cuối ngõ, đội cơ động phát hiện lẫn trong vườn cây ở sân thượng có một vỏ hộp kem qua sử dụng đọng nước chứa nhiều bọ gậy.

Được thông báo trong nhà có bọ gậy, gia đình bày tỏ sự lo lắng. Gia đình cũng rất bất ngờ khi biết đến sự tồn tại của vật chứa bọ gậy này. Theo chia sẻ, vì trong nhà có trẻ nhỏ nên cả gia đình rất tuân thủ các biện pháp chống muỗi theo tuyên truyền của tổ dân phố và phường.

Theo đại diện Đội cơ động phòng chống dịch số 5, đây không phải là trường hợp cá biệt. Mặc dù người dân có ý thức phòng chống dịch rất cao nhưng đôi khi vẫn chưa có đủ kiến thức và cách nhận biết chuyên sâu về các dụng cụ có thể chứa bọ gậy.

"Ví dụ như có gia đình có bể cá, hòn non bộ cứ nghĩ có cá sẽ không có bọ gậy. Thế nhưng ở ngay phía trên lại có vùng đọng nước nhỏ tạo cơ hội cho bọ gậy trú ngụ. Qua thực tế, đa phần các vật chứa bọ gậy được phát hiện trong chuyến kiểm tra, giám sát hôm nay là các phế liệu, người dân bỏ quên hoặc không nghĩ đến", đại diện đội cơ động chia sẻ.

Theo các chuyên gia y tế, nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết thường được đánh giá dựa trên sự hiện diện và mật độ của muỗi truyền bệnh, đặc biệt là muỗi Aedes aegypti. Hai chỉ số côn trùng quan trọng được sử dụng là chỉ số mật độ muỗi Aedes và chỉ số bọ gậy (BI).

Trường tiểu học Gia Quất hiện có hơn 1.000 học sinh. Đại diện nhà trường cho biết hàng tuần luôn có những đợt tổng vệ sinh, rà soát các vật dụng đọng nước, cây thủy sinh để ngăn ngừa sốt xuất huyết.

Hàng ngày, các học sinh nếu nghỉ học đều được cô giáo chủ nhiệm cập nhật thông tin, lý do lên đường link để ban giám hiệu nắm thông tin. Trong thời gian qua, trường chưa ghi nhận trường hợp học sinh bị sốt xuất huyết.

Qua kiểm tra, đoàn công tác nhận định nhà trường cơ bản thực hiện tốt các phương án phòng chống sốt xuất huyết. Các thùng, vật liệu có thể chứa nước ở ngoài trời được nhà trường chủ động chọc thủng.

Tuy nhiên, đoàn cũng phát hiện lốp xe ở góc trường có tình trạng đọng nước ở lòng bên trong. Tại đây, qua soi kiểm phát hiện có nhiều muỗi vằn và bọ gậy.

"Đây là những ổ bọ gậy khó nhận diện, chúng tôi đã hướng dẫn cho nhà trường kiểm tra thêm các khu vực nguy cơ ví dụ như các cọc tiêu chơi thể thao ở sân thể dục và xử lý sớm", đại diện đội cơ động chia sẻ.

Qua kiểm tra, kết quả BI của khu vực ổ dịch là 30. Trong khi đó, chỉ số BI trên 20 được nhận định vẫn còn nguy cơ về dịch sốt xuất huyết. Do đó, đoàn công tác khuyến nghị địa phương cần tiếp tục có những biện pháp can thiệp kịp thời để phòng chống dịch.

Đoàn cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân. Để phòng chống dịch sốt xuất huyết, vai trò của mỗi người dân là rất lớn.

CDC Hà Nội nhận định, số ca mắc sốt xuất huyết đang có xu hướng gia tăng, một số ổ dịch ghi nhận nhiều bệnh nhân, diễn biến phức tạp. Thời tiết hiện nay đang trong giai đoạn giao mùa, mưa nắng thất thường, độ ẩm cao tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh sinh sản và phát triển, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch trong cộng đồng là rất lớn. Kết quả giám sát cho thấy chỉ số côn trùng tại nhiều khu vực vẫn ở ngưỡng nguy cơ cao, dự báo số mắc có thể tiếp tục tăng theo chu kỳ dịch hàng năm. Để phòng bệnh hiệu quả, biện pháp quan trọng nhất vẫn là diệt muỗi, diệt lăng quăng, bọ gậy và tránh muỗi đốt. Vì vậy, mỗi người dân cần thực hiện tốt các biện pháp sau: Đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để muỗi không vào đẻ trứng; ngủ màn kể cả ban ngày, mặc quần áo dài để tránh muỗi đốt; sử dụng các biện pháp xua muỗi như kem bôi, đèn hoặc vợt điện. Mỗi gia đình nên dành ít nhất 10 phút mỗi tuần để kiểm tra, loại bỏ các ổ bọ gậy trong vật dụng chứa nước sinh hoạt; thau rửa, đậy nắp bể nước; thả cá vào bể cảnh để tiêu diệt lăng quăng. Cần thay nước lọ hoa thường xuyên, bỏ muối hoặc hóa chất diệt bọ gậy vào các bát nước kê chân chạn, bể cảnh, hòn non bộ; đồng thời loại bỏ vật liệu phế thải đọng nước, lật úp dụng cụ không sử dụng để ngăn muỗi sinh sản.

Ảnh: Hải Long