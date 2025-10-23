Tìm ra thời điểm đi ngủ tốt nhất cho tim, giảm nguy cơ đột quỵ

Từ lâu, nhiều người vẫn tin rằng đi ngủ trước 22h là thói quen tốt giúp cơ thể khỏe mạnh, đầu óc minh mẫn.

Tuy nhiên, một nghiên cứu được đăng trên Tạp chí Tim mạch châu Âu (European Heart Journal) lại đưa ra kết quả hoàn toàn bất ngờ: thời điểm đi ngủ lý tưởng nhất để bảo vệ sức khỏe tim mạch là từ 22h đến 22h59.

Ngủ sớm quá hoặc muộn quá đều có hại cho tim

Nghiên cứu này được các nhà khoa học Anh thực hiện trên hơn 88.000 người trong độ tuổi từ 43 đến 79. Họ được đeo thiết bị theo dõi giấc ngủ liên tục trong nhiều năm, đồng thời cung cấp thông tin chi tiết về lối sống, thói quen sinh hoạt và tình trạng sức khỏe.

Thời điểm đi ngủ lý tưởng nhất để bảo vệ sức khỏe tim mạch là từ 22h đến 22h59 (Ảnh: Getty).

Sau 6 năm theo dõi, có hơn 3.000 người (tương đương 3,6%) mắc các bệnh lý tim mạch như đau tim, đột quỵ, suy tim hoặc thiếu máu cục bộ. Khi so sánh các nhóm theo thời điểm đi ngủ, kết quả khiến nhiều người bất ngờ:

- Những người đi ngủ sau 24h có nguy cơ mắc bệnh tim cao hơn 25%.

- Nhóm ngủ trước 22h cũng không khá hơn, với nguy cơ cao hơn 24%.

- Người ngủ trong khoảng 23h - 24h có nguy cơ cao hơn 12% so với nhóm “vàng”, tức nhóm đi ngủ trong khoảng 22h - 22h59.

Như vậy, không phải cứ ngủ sớm là tốt. Việc đi ngủ quá sớm hoặc quá muộn đều khiến cơ thể bị rối loạn nhịp sinh học, “đồng hồ” điều khiển các hoạt động tự nhiên của con người, trong đó có cả nhịp tim và huyết áp.

Tiến sĩ David Plans, tác giả chính của nghiên cứu tại Đại học Exeter (Anh), cho biết: “Khi đồng hồ sinh học bị xáo trộn, các cơ quan trong cơ thể, đặc biệt là tim, sẽ phải hoạt động trong điều kiện không phù hợp, dễ dẫn tới rối loạn và tổn thương lâu dài”.

Vì sao giấc ngủ lại quan trọng đến vậy?

Theo chuyên gia giấc ngủ Abhinav Singh, Giám đốc Trung tâm Giấc ngủ Indiana (Mỹ), giấc ngủ không chỉ là thời gian để nghỉ ngơi mà còn là quá trình phục hồi tự nhiên của cơ thể.

“Trong giai đoạn ngủ sâu, nhịp tim, huyết áp và nhịp thở đều giảm xuống. Đây là khoảng thời gian trái tim được nghỉ ngơi, phục hồi sau một ngày làm việc liên tục”, ông nói.

Nếu giấc ngủ bị gián đoạn hoặc chất lượng kém, cơ thể sẽ không kịp phục hồi, lâu dần gây ra các vấn đề như tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, béo phì, tiểu đường, tất cả đều là “kẻ thù” của tim mạch.

Không chỉ thời điểm đi ngủ, mà chất lượng giấc ngủ cũng là yếu tố không thể bỏ qua. Một giấc ngủ đúng giờ, đủ sâu và đều đặn mỗi đêm sẽ giúp hệ tim mạch được “nạp năng lượng”, cải thiện khả năng tuần hoàn máu và giảm nguy cơ đột quỵ.

Ngủ đúng giờ – thói quen nhỏ, lợi ích lớn

Các chuyên gia khuyến nghị người trưởng thành nên đi ngủ vào khoảng 22h - 22h59, duy trì thói quen này đều đặn mỗi ngày. Trước khi ngủ nên:

- Tránh sử dụng điện thoại, máy tính ít nhất 30 phút.

- Hạn chế uống cà phê, rượu, bia hoặc ăn quá no.

- Giữ phòng ngủ yên tĩnh, mát mẻ và tránh ánh sáng mạnh.

Giấc ngủ chất lượng không chỉ giúp phục hồi năng lượng mà còn là “liều thuốc tự nhiên” cho trái tim. Bằng việc duy trì thói quen ngủ đúng giờ, chúng ta có thể phòng ngừa được hàng loạt bệnh lý nguy hiểm mà không cần đến bất kỳ loại thuốc nào.