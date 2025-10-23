7 ngày giành lại sự sống cho nữ du khách Úc nguy kịch vì viêm phổi nặng

Sau 7 ngày điều trị tích cực tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long, chị đã vượt qua nguy kịch, tìm lại sự sống từ cửa tử.

Cơn bạo bệnh bất ngờ khi xa nhà

Trong lúc đang tận hưởng kỳ nghỉ tại TP Cần Thơ, chị S.P (39 tuổi, quốc tịch Úc) bắt đầu có dấu hiệu sốt cao, ho liên tục và khó thở. Người thân nhanh chóng đưa chị đến Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long cấp cứu.

Ban đầu tưởng chỉ là cảm cúm, nhưng khi khám sâu hơn, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị viêm phổi nặng biến chứng suy hô hấp, nhiễm trùng toàn thân và suy đa cơ quan. Thêm vào đó, người bệnh có nhiều bệnh nền, bao gồm hen phế quản, đái tháo đường, tăng huyết áp, bệnh tim và béo phì khiến diễn tiến bệnh trở nặng nhanh và nghiêm trọng hơn.

BS.CKI. Đỗ Văn Phẩm, Trưởng khoa ICU, chia sẻ thêm: “Người bệnh nhập viện trong tình trạng viêm phổi nặng diễn tiến nhanh, kèm theo khó thở và tụt huyết áp, biến chứng suy đa cơ quan (như gan, thận…). Đặc biệt, bệnh nhân có nhiều bệnh nền mạn tính, nếu không được điều trị kịp thời thì nguy cơ tử vong rất cao, có thể lên đến hơn 50%”.

Bác sĩ xem chụp X-quang phổi để đánh giá tình trạng của nữ du khách Úc (Ảnh: BVCC).

Cuộc chiến sống còn tại ICU

Khi tiếp nhận tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long, chị S.P được chuyển ngay vào Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc (ICU). Tại đây, bác sĩ và điều dưỡng áp dụng hàng loạt biện pháp cấp cứu như hỗ trợ thở oxy, dùng kháng sinh mạnh, thuốc nâng huyết áp, kiểm soát đường huyết bằng insulin và chăm sóc hô hấp chuyên sâu.

“Nhờ sự phối hợp hiệu quả giữa các chuyên khoa và quá trình theo dõi sát tại ICU, tình trạng người bệnh đã được cải thiện rõ sau vài ngày điều trị”, BS.CKI. Đỗ Văn Phẩm, Trưởng khoa ICU cho biết.

Sau khi tình trạng cấp cứu được kiểm soát tại ICU, người bệnh được chuyển đến Khoa Tổng hợp để tiếp tục theo dõi và điều trị nội trú.

Theo chia sẻ của ThS.BSNT. Lê Trọng Nhân - Khoa Tổng hợp, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long, do người bệnh có tiền sử nhiều bệnh mạn tính nên việc phục hồi cần được theo dõi chặt chẽ và điều chỉnh thuốc phù hợp.

“Chúng tôi tập trung ổn định các chỉ số huyết áp, đường huyết, chức năng hô hấp, đồng thời hỗ trợ vật lý trị liệu giúp bệnh nhân dần hồi phục thể trạng để có thể trở về sinh hoạt bình thường”, ThS.BSNT. Lê Trọng Nhân nói. Đồng thời, vị bác sĩ này cũng cảnh báo mọi người không nên chủ quan với bệnh viêm phổi, bởi đây là nguyên nhân gây tử vong thường gặp ở trẻ em trên toàn thế giới và để lại nhiều gánh nặng bệnh tật ở người trưởng thành.

Hồi phục ngoạn mục

Sau 7 ngày điều trị, người bệnh đã hết sốt, thở dễ dàng hơn, ăn uống bình thường. Các chỉ số sinh hiệu được ổn định trở lại, nữ du khách chính thức xuất viện, tiếp tục hành trình tại Việt Nam.

Nữ du khách và người thân cảm ơn ê-kíp y bác sĩ Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long đã tận tình cứu chữa (Ảnh: BVCC).

Trước khi xuất viện, chị S.P gửi lời cảm ơn đến các y bác sĩ Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long. Chị xúc động chia sẻ: “Dịch vụ của các bạn thật tuyệt vời. Tôi cảm thấy rất an toàn khi được chăm sóc tại đây. Trang thiết bị hiện đại, phòng ốc thoải mái, các bác sĩ và điều dưỡng đều rất thân thiện, tận tình”.

Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long là địa chỉ y tế uy tín tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, không chỉ phục vụ người dân trong nước mà còn tiếp nhận nhiều ca cấp cứu của du khách quốc tế.

TS.BS. Nguyễn Phi Hùng - Giám đốc Y khoa Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long chia sẻ: “Chúng tôi hiểu rằng với du khách quốc tế, việc gặp vấn đề sức khỏe trong lúc đi xa là điều rất khó khăn. Vì vậy, bệnh viện luôn chủ động trong tiếp cận, chẩn đoán, điều trị và hỗ trợ ngôn ngữ, giúp người bệnh cảm thấy yên tâm như đang được chăm sóc tại quê nhà”.

Tháng 1/2025, bệnh viện chính thức được công nhận đạt chuẩn quốc tế ACHSI (Australian Council on Healthcare Standards International), một trong những bộ tiêu chuẩn khắt khe hàng đầu thế giới về an toàn và chất lượng y tế.