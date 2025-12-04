Sứ mệnh đưa y tế chất lượng cao đến gần hơn với cuộc sống người dân

Trong bối cảnh nhu cầu khám chữa bệnh chất lượng ngày càng tăng lên, người dân không chỉ quan tâm đến hiệu quả điều trị mà còn chú trọng đến trải nghiệm y tế toàn diện.

Từ cuối năm 2018, với tầm nhìn trở thành cơ sở y tế uy tín, chất lượng cao, nằm trong top đầu của hệ thống bệnh viện tư tại TPHCM và khu vực phía Nam, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn đã từng bước thực hiện sứ mệnh cung cấp những dịch vụ khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe tốt và phù hợp cho tất cả mọi đối tượng, kể cả người có thu nhập trung bình và thấp.

Báo Dân trí đã có cuộc trò chuyện cùng ThS.BS.CK2 Nguyễn Trương Khương, Giám đốc chuyên môn tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn, để tìm hiểu những câu chuyện đặc biệt đằng sau một mô hình bệnh viện tư nhân hoạt động với phương châm: “Tất cả vì người bệnh!”.

Podcast: Y tế chất lượng cao - Bài toán giữa lợi nhuận và lợi ích bệnh nhân.

Thời gian gần đây, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn được nhiều người đánh giá cao về hiệu quả điều trị cũng như chất lượng dịch vụ. Theo ông, đâu là những yếu tố giúp bệnh viện tạo được niềm tin đó?

- Tôi thực sự rất vui khi nghe điều này, bởi có thể coi đây là sự công nhận của cộng đồng đối với Bệnh viện đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn chúng tôi.

Để tạo nên điều này cần rất nhiều yếu tố. Đầu tiên là sự chỉ đạo xuyên suốt, nhất quán của Hội đồng quản trị, về việc phải xây dựng bằng được một bệnh viện có uy tín, thương hiệu, có chất lượng cao, và nằm trong top đầu những bệnh viện tư ở khu vực phía Nam.

Bệnh viện Nam Sài Gòn phải là nơi có môi trường làm việc chuyên nghiệp, người lao động được đối xử công bằng; đảm bảo điều kiện tinh thần và vật chất ở mức cao để cán bộ, nhân viên toàn tâm đoàn kết, cống hiến, để tập trung được nhiều bác sĩ giỏi và có tâm.

Như vậy, giá trị cốt lõi này đã được xác định ngay từ đầu, khi bệnh viện mới đi vào hoạt động phải không, thưa bác sĩ?

- Đúng vậy. Điều này đã được Hội đồng quản trị xác định ngay từ đầu và xác định rất rõ. Thậm chí chúng tôi từng đặt câu hỏi vui, rằng khi bệnh viện kinh doanh có lãi rồi thì con đường đi có khác không?

Đáp lại, Hội đồng quản trị khẳng định, rằng Bệnh viện Nam Sài Gòn không đặt nặng mục tiêu doanh thu lên hàng đầu mà chú trọng vào việc phát triển một cơ sở y tế uy tín. Ngay cả khi đã thành công về mặt doanh thu, tài chính thì chúng tôi vẫn kiên trì tiếp tục theo đuổi con đường xây dựng một bệnh viện uy tín, chất lượng chuyên môn cao.

Một trong những điểm mạnh của bệnh viện là các kỹ thuật điều trị hiện đại, ít xâm lấn, thời gian hồi phục nhanh. Ông có thể chia sẻ thêm về những phương pháp nổi bật mà bệnh viện đang triển khai, hiệu quả thực tế mang lại như thế nào?

- Phẫu thuật nội soi, ít xâm lấn, dùng kỹ thuật cao là xu hướng của y khoa thế giới trong những thập niên gần đây. Ở Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn, khoa Ngoại Tổng hợp đã thực hiện được những phẫu thuật phức tạp, như cắt khối tá tụy hoặc cắt tuyến giáp bằng nội soi, giúp giữ nét thẩm mỹ và tránh để lại sẹo.

Trong khi đó, bác sĩ chuyên khoa Ngoại lồng ngực của chúng tôi đã có thể cắt phổi và cắt những khối u trung thất bằng nội soi. Hay với phẫu thuật tiết niệu, Nam Sài Gòn có kỹ thuật lấy sỏi bằng ống nội soi mềm.

Đối với phẫu thuật ngoại thần kinh, trước đây khi mổ cột sống, vết mổ của bệnh nhân thường rất dài và khiến họ đau rất lâu. Nhưng ngày nay, chúng tôi đã có những kỹ thuật mổ ít xâm lấn và chính xác với vết mổ rất nhỏ, ít chảy máu hay gây tai biến trong cuộc phẫu thuật.

Tương tự, ở khoa Chấn thương chỉnh hình, chúng tôi có những phẫu thuật mổ nội soi khớp vai, khớp gối, phẫu thuật kết hợp xương ít xâm lấn để làm giảm tổn thương các cơ quan lành. Nhờ đó, thời gian nằm viện của người bệnh cũng ngắn hơn và thời gian hồi phục nhanh hơn.

Nếu nhìn sang những nền y tế tiên tiến khu vực Đông Nam Á, như Thái Lan hay Singapore, ông nhận định các kỹ thuật điều trị nội soi mà Bệnh viện Nam Sài Gòn thực hiện được đang ở trình độ như thế nào?

- Nói một cách vắn tắt, tôi có thể tự tin khẳng định, Bệnh viện Nam Sài Gòn đã thực hiện được 90% các kỹ thuật nội soi hiện đại mà các bệnh viện lớn trong nước cũng như khu vực đã áp dụng. Hầu như nơi nào có kỹ thuật gì, chúng tôi đều có kỹ thuật đó.

Con số 90% rất ấn tượng. Bác sĩ có thể chia sẻ thêm một vài ca bệnh đặc biệt mà đơn vị đã điều trị thành công?

- Tại bệnh viện chúng tôi, hàng ngày và hàng tuần đều có những ca phức tạp, phải tận dụng sự khéo léo, tri thức cũng như sự tận tâm của tập thể.

Tôi còn nhớ ca phẫu thuật do chính tôi thực hiện cách đây khoảng một năm, khi một bệnh nhân nữ người nước ngoài đi khám vì khó chịu trong họng, thỉnh thoảng khạc ra máu.

Qua nội soi, tôi thấy thanh quản của bệnh nhân có một khối u rất lớn. Đây là khối u máu, và nó che kín toàn bộ vùng thanh quản, không thể nhìn thấy được hai dây thanh. Thời điểm đó, bệnh viện chúng tôi chưa từng gặp ca bệnh như thế này.

Trước tình huống đó, bệnh viện phải huy động trí tuệ tập thể. Chúng tôi có một cuộc hội chẩn toàn viện để đưa ra những giải pháp, dự phòng và các kế hoạch nhằm phẫu thuật cho người bệnh một cách an toàn.

Khó khăn của ca bệnh này là bệnh nhân vừa mới thay van tim, sử dụng thuốc chống đông. Đối với người bình thường, nguy cơ chảy máu khi mổ cắt một khối u máu đã rất cao, và giờ đây nguy cơ càng cao hơn khi họ sử dụng thuốc chống đông.

Chúng tôi phải trì hoãn ngưng thuốc chống đông 5 ngày. Đồng thời, với ca bệnh hiếm - không chỉ với riêng bệnh viện mà cả trên thế giới - thế này, phẫu thuật làm sao cho an toàn là cả một vấn đề. Chúng tôi hội chẩn với các chuyên gia đầu ngành qua điện thoại, gửi hình ảnh qua các phương tiện để trao đổi với nhau, thống nhất được một phương pháp giải quyết.

Trước ngày phẫu thuật, chúng tôi còn có thêm một cuộc họp để phân công nhiệm vụ cho từng người trong ê-kíp, dự trù các tình huống khó khăn như vấn đề truyền máu, hồi sức tim mạch… để cuộc phẫu thuật được an toàn. Với sự chuẩn bị chu đáo như vậy, ca phẫu thuật đã thành công sau 2 giờ căng thẳng. Nữ bệnh nhân đã trở lại là một người khỏe mạnh bình thường.

Xin chúc mừng ông, bệnh viện lẫn bệnh nhân. Nhưng từ trường hợp trên tôi có một thắc mắc, rằng khi phải thực hiện điều trị bằng kỹ thuật phức tạp với sự huy động rất nhiều nhân sự, chi phí điều trị mà bệnh nhân phải chi trả tại Bệnh viện Nam Sài Gòn có đội lên cao hay không?

- Bệnh viện chúng tôi đã có những chủ trương ngay từ đầu, là phục vụ cho tất cả mọi người, phù hợp với những phân khúc khách hàng có thu nhập khác nhau. Chúng tôi có áp dụng chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân cũng như bảo hiểm của các công ty tư nhân, giúp giảm chi phí cho người bệnh khi điều trị.

Và khi thiết kế bảng giá cho một dịch vụ nào đó, chúng tôi cũng tâm niệm làm sao để vừa đáp ứng được khả năng của khách hàng, vừa có sự cân đối về tài chính để tái đầu tư cho bệnh viện.

Ví dụ, một người bệnh đã được phía BHYT chi trả 80% sẽ chỉ phải trả thêm giá dịch vụ đã được tính toán kỹ của bệnh viện. Điều này đặc biệt có lợi với những người bệnh cần phẫu thuật như thay khớp gối hoặc khớp vai. Thay vì phải đóng tiền mua dụng cụ rất cao, họ đã được BHYT chi trả 80%, nên chi phí còn lại chấp nhận được ở mức chấp nhận được. Chính vì vậy, rất nhiều người dân với điều kiện kinh tế khác nhau vẫn có thể tham gia điều trị ở bệnh viện chúng tôi.

Tôi thường nghe một suy nghĩ phổ biến, rằng các bệnh viện tư nhân thường chỉ tập trung đầu tư thật nhiều dịch vụ y tế, đi kèm với chi phí cao. Với chiến lược y tế mà ông vừa nêu - là mang lại dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao, mức chi phí phù hợp với thu nhập của đa số người bệnh - liệu có gây ra mâu thuẫn nội bộ trong vấn đề lợi nhuận?

- Để quyết định chiến lược phát triển đó rất khó khăn với chúng tôi. Làm sao để cân đối được các mục tiêu, để có lợi nhuận để tiếp tục hoạt động, tái đầu tư, vừa đáp ứng được nhu cầu và khả năng chi trả của người bệnh là câu chuyện không đơn giản.

Ví dụ khi mua một loại máy móc, thay vì thời gian hoàn vốn tối đa là 5 năm, chúng tôi thiết kế một mức giá hợp lý, phù hợp chi trả của người dân, để làm sao việc hoàn vốn có thể phải chấp nhận được trong 7-8 năm. Chúng tôi phải bàn bạc, thảo luận rất kỹ trong mọi khâu đầu tư.

Ngoài đầu tư trang thiết bị hiện đại, yếu tố “con người” luôn là cốt lõi của ngành y. Ông có thể chia sẻ thêm về đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng và cách mà bệnh viện xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, gắn kết, tận tâm vì người bệnh?

- Đây là câu hỏi rất hay. Với đặc thù của ngành y, nguồn nhân lực giỏi cực kỳ quan trọng, nhưng lại rất khan hiếm. Ngay từ đầu, chúng tôi đã có chủ trương coi quản trị bệnh viện thật sự là quản trị nguồn nhân lực y tế.

2 yếu tố trụ cột đã được bệnh viện đề ra trong phát triển nguồn nhân lực, là đào tạo và đãi ngộ.

Với vấn đề đãi ngộ, chúng tôi phải đảm bảo cho nhân viên y tế có thu nhập đúng, đủ theo thị trường và có những chế độ phúc lợi xã hội phù hợp, để nhân viên cảm thấy thoải mái, tự tin. Từ đó họ mới làm việc hết mình và cống hiến cho bệnh viện, theo đuổi mục đích mà chúng tôi đã đặt ra: “Tất cả vì người bệnh”.

Còn trong vấn đề đào tạo, chúng tôi chủ trương đào tạo nội bộ. Hàng tháng, hàng năm đều có những nhân sự tốt nghiệp nâng cấp, từ cao đẳng điều dưỡng thành cử nhân hoặc thạc sĩ điều dưỡng; hay việc chúng tôi tập trung đào tạo bác sĩ chuyên khoa 1-2.

Hiện chúng tôi có 2 nhân sự đang làm nghiên cứu sinh từ chính những số liệu điều trị và hoạt động bệnh viện. Đây là điều rất là đáng tự hào với một bệnh viện tư. Chúng tôi cũng liên tục cập nhật đào tạo cho toàn bộ nhân viên, mới đây nhất là lớp đào tạo sử dụng AI cho tất cả nhân viên khối hành chính văn phòng, để công việc chuyên môn được nhanh, gọn và tốt hơn.

Như ông đã đề cập, nhân lực y tế - đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao - có sự khan hiếm, đồng nghĩa sẽ dẫn đến việc cạnh tranh ở các bệnh viện để thu hút nhân tài. Bệnh viện Nam Sài Gòn làm thế nào để thu hút và giữ chân được những bác sĩ, nhân viên y tế giỏi? Ông có thể dẫn chứng từ trường hợp của chính ông?

- Với cá nhân mình, tôi biết Bệnh viện Đa khoa quốc tế Nam Sài Gòn qua bạn bè, người thân, và chúng tôi cũng có những cuộc trao đổi, chia sẻ với nhau. Hội đồng quản trị Bệnh viện khẳng định sẽ tạo điều kiện để tôi dù làm công tác quản lý nhưng vẫn có thể thực hiện công tác chuyên môn.

Ở nơi này, tôi được tôn trọng mọi đóng góp xây dựng, tham mưu phát triển. Và như đã chia sẻ ở trên, tôi đã chọn một nơi có môi trường làm việc chuyên nghiệp, nơi người lao động được đối xử công bằng, đảm bảo điều kiện tinh thần và vật chất ở mức cao để toàn tâm cống hiến.

Ông vừa chia sẻ rất sâu sắc về câu chuyện đào tạo, đãi ngộ. Câu hỏi này hơi nhạy cảm nhưng bạn đọc sẽ rất tò mò. Đó là Bệnh viện Nam Sài Gòn có mức đãi ngộ cạnh tranh với các bệnh viện khác như thế nào?

- Bệnh viện chúng tôi có hai chính sách đãi ngộ chính. Thứ nhất là đãi ngộ về lương và phúc lợi; thứ hai là tạo điều kiện trong việc đào tạo cho nhân viên y tế.

Cụ thể, nếu ai đã lên kế hoạch đi học, hầu như đều được bệnh viện đài thọ toàn bộ về học phí và chăm lo trong suốt thời gian học. Chúng tôi cũng cử bác sĩ đi sang nước ngoài học bằng kinh phí của bệnh viện. Còn về tiền lương, chúng tôi có chế độ tiền lương theo năng suất và cạnh tranh theo giá thị trường.

Chắc hẳn, việc tập trung phát triển trong công tác nhân sự và đào tạo đã giúp chất lượng điều trị tại bệnh viện theo thời gian được nâng lên đáng kể, phải không ông?

- Chất lượng khám chữa bệnh của chúng tôi đã tốt lên rất rõ rệt. Với lợi ích của việc đào tạo, tôi lấy ví dụ ngay tại khoa Tai - Mũi - Họng, trước đây có nhiều bác sĩ chưa phẫu thuật được tai, sau khi được tạo điều kiện đi học nước ngoài về đã phẫu thuật được. Hay việc phẫu thuật ung thư ở đầu hoặc cổ, chúng tôi đã cử bác sĩ qua Bệnh viện Chợ Rẫy học tập, để làm chủ được kỹ thuật này.

Chúng tôi cũng kết hợp với đào tạo nội bộ, như lãnh đạo khoa hoặc người đã đi học chuyên sâu về phẫu thuật ngáy và ngưng thở sẽ về chia sẻ lại cho anh em, để làm sao theo thời gian, những người khác đạt tay nghề đạt tương đương, từ đó phục vụ tốt nhất cho người bệnh. Nghĩa là các bác sĩ giỏi sẽ dìu dắt những người mới, người trẻ, và chúng tôi có lộ trình, có kế hoạch.

Trong thời gian tới, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn sẽ tập trung phát triển những mảng chuyên sâu nào để có thể khẳng định được vị thế của mình trong hệ thống y tế phía Nam? Nếu như được chọn từ 1 đến 3 lĩnh vực mà ông tâm đắc, đó sẽ là lĩnh vực gì, thưa ông?

- Hiện nay, chúng tôi vẫn mạnh nhất về các khoa Ngoại, đặc biệt nhất là khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống. Như đã chia sẻ, chúng tôi ứng dụng được hầu hết kỹ thuật nội soi, xâm lấn tối thiểu, với sự hỗ trợ của những máy móc rất hiện đại, giúp cuộc phẫu thuật đạt tới độ chính xác rất cao và tỷ lệ biến chứng cực kỳ thấp.

Chúng tôi đã có những tổng kết, báo cáo trong các hội nghị chuyên ngành về các thành công trong điều trị, bao gồm cả hội nghị tầm khu vực và trên thế giới.

Đặc biệt, bệnh viện chúng tôi là một trong số ít cơ sở trên cả nước điều trị ngáy, hội chứng ngưng thở khi ngủ một cách toàn diện và đầy đủ nhất. Chúng tôi cũng kết hợp với Bệnh viện chuyên khoa Răng Hàm Mặt tuyến cuối, để các bác sĩ, chuyên gia có thể phẫu thuật những ca bất thường về sọ, mặt…

Về định hướng phát triển, chúng tôi sẽ củng cố và đẩy mạnh hơn nữa những thế mạnh của các khoa Ngoại Tổng hợp, Ngoại Thần kinh - Cột sống, Chấn thương chỉnh hình, hay các đơn vị Ngoại lồng ngực, Ngoại Tiết niệu, và đặc biệt không thể thiếu khoa Tai - Mũi - Họng.

Đồng thời, chúng tôi cũng phát triển các khoa Nội và khoa Hồi sức tích cực cấp cứu, để trở thành một bệnh viện đa khoa mạnh về mọi mặt, đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe của cộng đồng khu vực phía Nam.

Câu hỏi cuối cùng trong chương trình này, bác sĩ muốn nhắn gửi thông điệp gì từ Bệnh viện Nam Sài Gòn?

- Chúng tôi chỉ có thông điệp duy nhất, là hãy đến và cảm nhận phương châm “tất cả vì người bệnh” của Bệnh viện Nam Sài Gòn!

Xin trân trọng cảm ơn ông!

