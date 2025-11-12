Quyết định “vượt nỗi đau” đặc biệt làm nên ca ghép phổi đầu tiên ở miền Nam

Mới đây, dư luận không khỏi xúc động trước thông tin chỉ trong 3 ngày (7-9/11), tập thể y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) đã làm việc liên tục, thậm chí trắng đêm cuối tuần để kịp thời tiếp nhận 2 đợt hiến - ghép tạng.

Từ đó, họ trực tiếp mang lại sự sống cho 7 người bệnh, đồng thời chuyển nhiều phần tạng đi các miền Tổ quốc để cứu thêm 5 bệnh nhân khác.

Các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy "trắng đêm" ghép tạng cứu người (Ảnh: BV).

“Người mẹ này rất tự hào về con…”

Theo bệnh sử, ngày 7/11, một nam bệnh nhân 49 tuổi (ngụ TPHCM) được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng bị chấn thương sọ não nặng do tai nạn sinh hoạt. Sau khi nỗ lực cứu chữa người bệnh của ê-kíp bất thành, thân nhân bệnh nhân đã quyết định hiến tặng các phần cơ thể của anh đến các trường hợp đang cần ghép tạng.

Đáng chú ý, người quyết định hiến tạng đầu tiên và chớp nhoáng trong thời khắc “sinh - tử” cận kề của bệnh nhân, chính là đứa con gái bé bỏng của anh.

Ngồi ở góc phòng họp của Bệnh viện Chợ Rẫy, vợ bệnh nhân chia sẻ, khi chồng chị gặp nạn, một mình con gái tên T. trực tiếp chăm sóc cha. Thời điểm biết cha không thể qua khỏi, T. rất đau buồn nhưng nhanh chóng gạt lệ, nghĩ đến những bệnh nhân khác đang cần nội tạng cứu mạng.

“Con gái tôi một mình quyết định hiến tạng của cha, để những bệnh nhân nguy kịch khác được hồi sinh, sống thêm một lần nữa. Người mẹ này rất tự hào về con…”, người vợ xúc động nói.

Vợ và con của người đàn ông 49 tuổi xúc động chia sẻ quyết định hiến tạng bệnh nhân (Ảnh: Hoàng Lê).

Trước nghĩa cử cao đẹp của người hiến và gia đình, song song với các thủ tục pháp lý, đánh giá chức năng tạng hiến, Bệnh viện Chợ Rẫy đã thông báo cho Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia để chọn bệnh nhân ghép phù hợp, khẩn trương tiến hành các cuộc đại phẫu xuyên đêm.

BSCKII Trần Thanh Linh, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu (ICU) của Bệnh viện Chợ Rẫy chia sẻ, khi tiếp nhận trường hợp bệnh nhân nguy kịch, bản thân ông và các đồng nghiệp rất đau xót khi không thể cứu được họ.

Nhưng sau khi có ý nguyện hiến tạng của gia đình bệnh nhân, các nhân viên y tế phải giữ được sự tập trung, để làm sao vừa tiếp cận chẩn đoán theo đúng quy định chết não vừa tìm cách giữ được các phần tạng tốt nhất có thể.

Khó khăn nhất là việc giữ được tạng phổi, bởi không kiểm soát tốt thì phổi sẽ ứ dịch không lấy được. Bên cạnh đó, nếu để dẫn đến tình trạng nhiễm trùng, tất cả các tạng khác cũng có nguy cơ mất đi.

“Ở trường hợp này, khó khăn còn nằm ở chỗ bệnh nhân tụt huyết áp rất nặng. Ê-kíp ICU phải túc trực trong phòng mổ để sẵn sàng thực hiện ECMO và hồi sức sau mổ lấy tạng…”, bác sĩ Linh kể.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa, đến rạng sáng 8/11, các ca ghép đầu tiên đã thành công, mở ra cơ hội sống mới cho những người bệnh trẻ, gồm một trường hợp được ghép tim; 2 bệnh nhân được ghép thận.

Các bác sĩ dành phút mặc niệm tri ân người hiến tạng (Ảnh: BV).

Và một nam bệnh nhân 39 tuổi ở TPHCM đã may mắn trở thành người được ghép phổi đầu tiên ở khu vực phía Nam. Cùng thời điểm đó, 2 giác mạc cũng được vận chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế và ghép thành công cho các người bệnh.

“Anh em còn làm nổi không…”

Chưa kịp nghỉ ngơi, các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục nhận thông tin về một trường hợp hiến tạng khác trong đêm 9/11.

Bác sĩ Trần Thanh Linh nhớ lại, sau khi thực hiện đợt lấy - ghép tạng đầu tiên, hầu hết các thành viên trong ê-kíp đại phẫu - bao gồm ê-kip hồi sức - đều rất mệt. Trong tình huống này, BSCK2 Phạm Thanh Việt đã hỏi thẳng mọi người: “Anh em có đủ sức làm nổi thêm một ca nữa hay không…”.

Gần như ngay lập tức, người lớn tuổi nhất tham gia ê-kíp phản hồi “vẫn đủ”. Tinh thần vì người bệnh nhanh chóng được lan nhanh. Kể cả các bác sĩ không được phân công từ đầu cũng xung phong xuống Bệnh viện Bà Rịa lấy tạng.

Lúc này, một cuộc chiến mới lập tức được tiến hành. Họ phải vật lộn với thời gian, làm sao phải tiến hành tiếp nhận nguồn tạng hiến sớm nhất có thể.

TS.BS Dư Thị Ngọc Thu, Trưởng Đơn vị điều phối ghép tạng của Bệnh viện Chợ Rẫy là một trong những người đầu tiên sẵn sàng cùng ê-kíp tham gia đợt hiến ghép tạng thứ 2 (Ảnh: Hoàng Lê).

Bệnh nhân hiến tạng thứ 2 là một người đàn ông 32 tuổi, bị chấn thương sọ não nghiêm trọng do tai nạn giao thông, không còn khả năng cứu chữa. Lúc các bác sĩ tiếp nhận thông tin, bệnh nhân đã ngưng tim 30 phút, có nhiều lo ngại về việc không lấy tạng được…

Dưới sự nỗ lực của tập thể y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy và sự phối hợp của đội ngũ công an giao thông từ Bệnh viện Bà Rịa, tim của người hiến đã được vận chuyển khẩn về Bệnh viện Chợ Rẫy trong vòng 64 phút, kịp ghép cho một bệnh nhân suy tim.

Tiếp theo đó, lần lượt các chuyến xe chở tạng khẩn trương đến sân bay, để đưa 1 phần gan chuyển ra Huế (phần gan còn lại ghép cho bệnh nhân tại TPHCM), phần phổi được chuyển ra Hà Nội ghép cho trường hợp tại Bệnh viện Phổi Trung ương, dưới sự phối hợp của lực lượng hàng không.

Trong khi đó, 2 quả thận hiến tiếp tục được ghép cho các bệnh nhân có tên trong danh sách chờ ở Bệnh viện Chợ Rẫy.

Bằng nỗ lực của tất cả các bên, tổng cộng 12 phần tạng hiến đã được ghép thành công cho các bệnh nhân 3 miền Bắc - Trung - Nam (Ảnh: BV).

BSCKII Nguyễn Thái An, Trưởng khoa Hồi sức Phẫu thuật Tim chia sẻ, đây là lần đầu tiên trong thời gian rất ngắn, ông cùng các cộng sự thực hiện ghép tim cho 2 ca liên tiếp. Và đến giờ, các cuộc mổ cơ bản đã thành công, khi 2 bệnh nhân nhận tim đã tỉnh táo, huyết động và các chỉ số ổn định dần.

Với bác sĩ An, điều đặc biệt trong ca ghép vừa qua là việc ê-kíp của Chợ Rẫy đến cơ sở y tế khác trong thời gian khẩn cấp, gần như không có gì trong tay, nhưng đã biến mọi thứ từ “số 0” thành “số 1”. Thành công này được tạo ra bởi ý chí của người đứng đầu bệnh viện, giúp các nhân viên y tế tự tin, quên mệt mỏi, vì không có trở ngại trong quá trình làm việc.

TS.BS Nguyễn Hoàng Bình, Trưởng khoa Ngoại Lồng ngực - Mạch máu, người vừa có lần đầu tiên thực hiện kỹ thuật ghép phổi, cho biết trước khi được ghép, bệnh nhân nhận phổi gần như chỉ ở nhà thở oxy, không làm được việc gì.

Bệnh nhân cũng có tình trạng tăng áp động mạch phổi, nên gặp nhiều nguy cơ cao trong quá trình ghép. Dưới sự hỗ trợ của ê-kíp Hồi sức và Gây mê, ca ghép đầu tiên đã được ê-kíp Ngoại Lồng ngực - Mạch máu thực hiện thành công.

“Xin cảm ơn Phó giám đốc Phạm Thanh Việt và trước đó là Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức - nguyên Giám đốc Bệnh viện - đã tạo điều kiện tối đa, giúp chúng tôi được đi nước ngoài học tập các kỹ thuật ghép tạng, chuẩn bị mọi thứ, để có được thành công ngày hôm nay”, TS.BS Nguyễn Hoàng Bình bày tỏ.

Các y bác sĩ trong ca ghép phổi đầu tiên ở miền Nam (Ảnh: BV).

BSCK2 Phạm Thanh Việt, Phó giám đốc quản lý điều hành Bệnh viện Chợ Rẫy, thay mặt toàn thể y bác sĩ cảm ơn gia đình các trường hợp hiến tạng đã có nghĩa cử cao đẹp, giúp những bệnh nhân nguy kịch tìm được sự sống mới.

Đặc biệt, ca ghép phổi đầu tiên được thực hiện tại Bệnh viện Chợ Rẫy mở ra bước ngoặt quan trọng trong lĩnh vực hiến - ghép tạng ở khu vực phía Nam, mang thêm cơ hội điều trị cho nhiều trường hợp đang chống chọi với tử thần.