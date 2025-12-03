Đề xuất đẩy mạnh y tế tư nhân, phát triển các sản phẩm, dịch vụ y tế số

Đại biểu Nguyễn Anh Trí (Ảnh: PV).

Ngày 2/12, Quốc hội thảo luận ở hội trường về: Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân; Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026 - 2035.

Liên quan đến vấn đề y tế tư nhân, đại biểu Nguyễn Anh Trí (Đoàn Hà Nội) nêu rằng cần đẩy mạnh phát triển y tế tư nhân theo hướng huy động các nguồn lực xã hội tham gia công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Nhất là việc đầu tư, phát triển các cơ sở khám chữa bệnh, các trung tâm chẩn đoán, trung tâm xét nghiệm, trung tâm chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng nhằm cung ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao, dịch vụ phòng bệnh, nghiên cứu khoa học, đào tạo nhân lực y tế, sản xuất thuốc, vaccine, thiết bị y tế, kiểm định, kiểm nghiệm, kiểm chuẩn.

Tạo mọi điều kiện để hệ thống y tế tư nhân dần trở thành một động lực quan trọng trong công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Phấn đấu để hệ thống y tế tư nhân vào năm 2030 sẽ cung cấp được khoảng 30%, và năm 2045 sẽ cung cấp được 45% dịch vụ khám chữa bệnh trong cả nước.

Lý giải cho đề xuất cần đưa y tế tư nhân vào trong Nghị quyết này của Quốc hội, ông Trí đưa ra phân tích: Các Nghị quyết của Đảng đang hết sức nhấn mạnh về kinh tế tư nhân, từ là một động lực; đến là động lực quan trọng; đến Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị thì kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất.

Chưa kể, trên thực tế 30 năm qua y tế tư nhân đã lớn mạnh. Việt Nam đã có nhiều bệnh viện tư nhân lớn, hiện đại, đồng bộ với từ vài trăm đến hàng ngàn giường bệnh. Có những trung tâm xét nghiệm đạt tiêu chuẩn quốc tế, có thể liên thông toàn cầu, có những trung tâm xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng rất hiện đại, góp phần đáng kể vào công cuộc bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Y tế tư nhân đã phần nào trở thành một động lực trong nền y tế chung của Việt Nam.

Cũng theo ông Trí, Nghị quyết số 20-NQ/TW đặt mục tiêu tỷ lệ giường bệnh tư nhân đạt 10% vào năm 2025 và 15% vào năm 2030. Tuy nhiên thực tế năm 2025, số giường bệnh của y tế tư nhân mới chỉ khoảng 7% là chưa đạt như tỷ lệ mà Nghị quyết 20 của Trung ương yêu cầu.

Hệ thống y tế tư nhân đang cung cấp được khoảng 14,55% dịch vụ khám chữa bệnh trong cả nước là còn thấp. Tham khảo một số nước trên thế giới thì Đức là 25%, Pháp 35%, Úc 40%, Mỹ 80%, Nhật 80%. Nghĩa là dư địa phát triển y tế tư nhân còn rất lớn.

“Y tế tư nhân rất cần sự quan tâm của Nhà nước, đặc biệt là thể chế và cơ chế nhất là cơ chế về tài chính và đất đai. Nghị quyết này cần thể chế điều 6 của Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị, trong đó nhấn mạnh đẩy mạnh phát triển y tế tư nhân, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển y tế”, ông Trí nói và mong có những nội dung như vậy để y tế tư nhân có thể góp phần đắc lực vào công cuộc bảo vệ sức khỏe của nhân dân.

Đại biểu Nguyễn Thị Sửu (Ảnh: PV).

Bên cạnh đó, đại biểu Nguyễn Thị Sửu (TP. Huế) cho rằng, dự thảo cần bổ sung các điều khoản, quy định để thúc đẩy y tế thông minh và dịch vụ y tế kỹ thuật cao.

Về đầu tư xây dựng hạ tầng số y tế, đại biểu Nguyễn Thị Sửu đề xuất cụ thể hóa mục tiêu của chuyển đổi số trong y tế; giao nhiệm vụ cụ thể cho Bộ Y tế và Bộ Khoa học và Công nghệ trong công tác xây dựng hạ tầng số. Đồng thời, tạo cơ chế khuyến khích rõ ràng cho doanh nghiệp liên kết với các dịch vụ kỹ thuật cao trong hệ thống y tế.

Bà cũng đề xuất sửa lại quy định này thành Nhà nước ưu tiên đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế, hạ tầng số và nền tảng dùng chung có khả năng kết nối liên thông giữa các cơ sở y tế, các đơn vị y tế dự phòng và bảo hiểm y tế nhằm nâng cao chất lượng quản lý, điều trị và chăm sóc sức khỏe.

Mục tiêu là đạt mức số hóa 100% hồ sơ bệnh án điện tử vào năm 2030 và áp dụng công nghệ thông tin trong 80% các dịch vụ khám, chữa bệnh vào năm 2035.

Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư phát triển các sản phẩm, dịch vụ y tế số (Ảnh: PV).

Ngoài khuyến khích doanh nghiệp đầu tư phát triển các sản phẩm, dịch vụ y tế số theo hình thức đối tác công tư PPP, còn phải giao dịch vụ công - tư hoặc hợp đồng mua dịch vụ công nghệ y tế, doanh nghiệp được hưởng ưu đãi thuế, đất đai và các thủ tục đầu tư đáp ứng các tiêu chí về chất lượng và các dữ liệu khác để đảm bảo chất lượng khám, chữa bệnh.