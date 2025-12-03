Tập đoàn Vingroup trình dự án đường vượt biển nối Cần Giờ - Vũng Tàu

Tập đoàn Vingroup vừa trình UBND TPHCM báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường kết nối Cần Giờ - Vũng Tàu. Công trình được đề xuất thực hiện theo hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao) với tổng mức đầu tư sơ bộ 104.410 tỷ đồng.

Điểm đầu dự án tại đường Biển Đông 2 thuộc Khu đô thị lấn biển Cần Giờ. Tuyến đường vượt qua vịnh Ghềnh Rái và kết thúc tại nút giao đường quy hoạch Mai Sao - Bến Đình và đường 30/4 (phường Tam Thắng).

Khu du lịch biển Vũng Tàu (phía xa) nhìn từ dự án lấn biển Cần Giờ. Khoảng cách giữa 2 bờ khoảng 10km đường chim bay (Ảnh: Ngọc Tân).

Về quy mô, dự án có tổng chiều dài khoảng 14,67km. Trong đó, phần vượt biển dài hơn 10,8km (bao gồm cầu dây văng và hầm dìm), còn lại là đường dẫn. Mặt đường đáp ứng 4 làn xe cơ giới và 2 làn hỗn hợp.

Theo tính toán, công trình sẽ giúp rút ngắn thời gian di chuyển giữa 2 khu vực từ 90-120 phút xuống còn hơn 10 phút.

Dự án được kỳ vọng tạo đường kết nối nhanh giữa khu vực Cần Giờ và Vũng Tàu, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đô thị ven biển, logistics, du lịch, đồng thời giảm áp lực giao thông trên quốc lộ 51 và tăng cường an ninh - quốc phòng.

Vingroup đề xuất khởi công dự án trong năm 2026 và hoàn thành vào năm 2029. Doanh nghiệp sẽ huy động 100% vốn để thực hiện công trình (bao gồm cả chi phí giải phóng mặt bằng). Sau đó, Nhà nước thanh toán cho nhà đầu tư bằng quỹ đất đối ứng tương đương giá trị công trình.

Phác thảo phương án đường vượt biển nối Cần Giờ với Vũng Tàu (Đồ họa: Ngọc Tân).

Trước đó, UBND TPHCM đã có văn bản chấp thuận đề xuất của các sở, ngành về việc giao Tập đoàn Vingroup nghiên cứu, lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án đường vượt biển nối khu vực Cần Giờ và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ).

Thành phố cũng lưu ý việc giao lập hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư không ràng buộc điều kiện chỉ định Vingroup là nhà đầu tư thực hiện dự án. UBND TPHCM sẽ tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định pháp luật hiện hành.