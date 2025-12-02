Liên tục có bệnh nhân đứt lìa chi vì tai nạn lao động

Ngày 2/12, đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) cho biết, thời gian gần đây, nơi này tiếp nhận nhiều trường hợp nhập viện cấp cứu trong tình trạng bị đứt lìa hoặc đứt gần lìa vùng chân do tai nạn lao động.

Riêng tuần vừa rồi, Bệnh viện Chợ Rẫy đã kích hoạt quy trình báo động đỏ ngay tại khoa Cấp cứu, để các bác sĩ khoa Chấn thương chỉnh hình, Gây mê Hồi sức và Phẫu thuật mạch máu phối hợp cấp cứu cho 2 trường hợp đứt lìa chi thể.

Đó là một bệnh nhân nam 57 tuổi, bị đứt lìa cổ chân và một người đàn ông 46 tuổi, bị đứt lìa 1/3 dưới cẳng chân (phía trên cổ chân), đều do máy cắt cỏ gây ra.

Một trường hợp bị đứt lìa vùng chân sau tai nạn lao động (Ảnh: BV).

Ngay khi bệnh nhân nhập viện, ê-kíp phẫu thuật được huy động khẩn trương để giảm tối đa thời gian chờ mổ nối chi cho bệnh nhân, đồng thời bác sĩ chuyên về vi phẫu của khoa Chấn thương chỉnh hình luôn có sẵn tại mỗi ca trực để xử lý.

BSCKI Nguyễn Phước Bình, khoa Chấn thương chỉnh hình, cho biết nối chi đứt lìa là một kỹ thuật vi phẫu rất khó, đòi hỏi sử dụng kính hiển vi và chỉ khâu mạch máu nhỏ hơn cả sợi tóc.

Mỗi ca nối chi đứt lìa thường kéo dài 5-8 giờ đồng hồ để thực hiện sắp xếp xương, nối lại mạch máu, nối gân và thần kinh... nên ngoài mổ khẩn cấp còn đòi hỏi sự tỉ mỉ, tinh tế cao.

Hiện tại, sức khỏe của 2 bệnh nhân trên đều ổn định, phần chi đứt lìa được bảo tồn, đang hồi phục tốt và sẽ được tiếp tục theo dõi 7-10 ngày. Sau khi vết thương khô ráo, ổn định, không có dấu hiệu nhiễm trùng, bệnh nhân sẽ được xuất viện và tái khám định kỳ.

Cũng tại TPHCM, tối 1/12, một người đàn ông 41 tuổi khi làm việc đã trượt chân vào máy ép hạt nhựa, bị cuốn vào trục ép đang nóng. Tai nạn khiến bàn chân nạn nhân bị nghiền nát và đứt rời hoàn toàn.

Hiện trường công nhân gặp tai nạn khiến bàn chân bị nghiền nát ở TPHCM (Ảnh: BS).

BSCKII Nguyễn Thắng Nhật Tuệ, Trưởng khoa Cấp cứu một bệnh viện chia sẻ, khi ê-kíp cấp cứu đến, nạn nhân đã được người xung quanh kéo ra ngoài, mất máu nhiều và được garo tạm cầm máu, phần bàn chân nằm kẹt sâu trong các bánh răng của máy.

"Chúng tôi giảm đau, băng ép xử lý lại vết thương rồi chuyển viện khẩn cấp cho bệnh nhân. Phần bàn chân đứt lìa đã không còn nguyên vẹn và bị kẹt chặt trong máy ép đang nóng lẫn đầy hạt nhựa, nên không thể lấy ra.

Khi tai nạn xảy ra, chỉ một người còn bình tĩnh lao vào tắt máy và kéo nạn nhân ra. Hành động này giúp bệnh nhân giữ được mạng", bác sĩ Tuệ nói.

Những lưu ý khi sơ cứu và bảo quản chi bị đứt

BSCKI Nguyễn Phước Bình cho biết, "thời gian vàng" để cứu chi đứt lìa chỉ khoảng 4 giờ, và trong điều kiện phần chi được bảo quản đúng cách.

Bác sĩ Bình phân tích, nhiều bệnh nhân sau tai nạn được người xung quanh sơ cứu không đúng quy trình, như: Bỏ phần chi đứt lìa vào túi nilon mà không làm lạnh; Bỏ trực tiếp chi vào thùng đá lạnh mà không bọc lại, khiến mô bị bỏng lạnh, giảm khả năng sống;

Garo quá lâu, không được theo dõi bởi nhân viên y tế, khiến phần chi còn lại thiếu máu nuôi, dẫn đến nhiều khó khăn khi phẫu thuật; Chi đứt lìa đưa đến bệnh viện trong tình trạng dính đất cát, cỏ, bùn, phải mất nhiều thời gian làm sạch.

Một bệnh nhân được phẫu thuật nối bàn chân đứt lìa thành công (Ảnh: BV).

Chuyên gia về chấn thương chỉnh hình khuyến cáo, khi xảy ra tai nạn nêu trên, phần chi bị đứt lìa phải được bọc trong vải sạch (hoặc khăn, gạt vô trùng), sau đó bỏ vào một túi nilon cột kín và cho vào một thùng nước đá để làm lạnh đều.

Trong sơ cứu cho bệnh nhân, cần băng cầm máu vùng bị cắt một cách nhanh chóng, hiệu quả và an toàn. Sau đó, bệnh nhân cần được chuyển đến cơ sở y tế gần nhất để sơ cứu, trước khi chuyển lên bệnh viện chuyên sâu để tiếp tục xử lý.

Các bác sĩ cũng đề nghị, cơ sở sản xuất cần đảm bảo máy móc làm việc có che chắn an toàn, giữ sàn khô ráo và tập huấn sơ cứu định kỳ cho người lao động, để tránh xảy ra các tai nạn đáng tiếc.