14 bệnh viện ghi nhận hơn 270 nạn nhân

Chiều 10/11, Sở Y tế TPHCM đã tiếp tục báo cáo cập nhật về các trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì cóc tại tiệm "cô B" những ngày qua.

Theo đó, tiệm bánh mì cóc nêu trên có 2 chi nhánh. Đa số các ca bệnh ăn bánh mì ở chi nhánh 1 đường Nguyễn Thái Sơn (phường Hạnh Thông), còn lại một số ca ăn ở chi nhánh 2 đường Lê Quang Định (phường Bình Lợi Trung).

Qua báo cáo của phòng Nghiệp vụ Y (Sở Y tế TPHCM) và ghi nhận của phóng viên Dân trí tại các bệnh viện, đến nay đã có hơn 270 bệnh nhân liên quan đến vụ việc trên, được tổng cộng 14 bệnh viện tiếp nhận, bao gồm:

Bệnh viện Quân y 175 (hơn 175 ca); Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh (26 ca); Bệnh viện Nhân dân Gia Định (52 ca, trong đó có 1 ca cấy máu dương tính Salmonella, 1 ca bệnh nặng); Bệnh viện Quốc tế Becamex (9 ca); Bệnh viện Đa khoa Trung Mỹ Tây (7 ca); Bệnh viện Nhi đồng 2 (2 ca).

Một bệnh nhân liên quan vụ việc điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định (Ảnh: BV).

Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cơ sở 1 (phường Chợ Lớn) tiếp nhận 2 ca, sau đó chuyển họ về Bệnh viện Thống Nhất và Bệnh viện Trung Mỹ Tây điều trị.

Ngoài ra còn có các Bệnh viện Bình Dân, Bệnh viện Mỹ Đức Tân Bình, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hội, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cơ sở 3, Bệnh viện Nhân dân 115 cũng báo cáo việc ghi nhận bệnh nhân nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì.

Hiện tại, phòng Nghiệp vụ Y (Sở Y tế TPHCM) đã tham mưu văn bản báo cáo UBND TPHCM, Bộ Y tế và văn bản chỉ đạo các bệnh viện bảo đảm thu dung, phân loại và xử trí theo đúng phác đồ điều trị ngộ độc thực phẩm đã được ban hành.

Các bệnh viện cũng được yêu cầu tiếp tục thực hiện chế độ báo cáo nhanh cho Sở Y tế.

Sau khi được điều trị, một nữ bệnh nhân đã ổn định sức khỏe (Ảnh: BV).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Sở An toàn thực phẩm TPHCM cho biết, vì mới chỉ tìm thấy vi khuẩn Salmonella trên một bệnh nhân, nên chưa thể kết luận đây là tác nhân gây ra ngộ độc thực phẩm hàng loạt. Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang khẩn trương điều tra, xử lý vụ việc.

Khuyến cáo từ các bác sĩ

Trước tình hình tiếp nhận hàng loạt bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm, TS.BS Võ Hồng Minh Công, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định khuyến cáo người dân ăn chín uống sôi, không ăn đồ sống hoặc quá hạn sử dụng; tách biệt thực phẩm sống và chín.

Người dân cũng cần đậy kín thức ăn; hâm nóng lại thức ăn thừa trên 70 độ C trước khi ăn; bảo quản lạnh thực phẩm, không để ở nhiệt độ thường quá 2 giờ; rửa tay bằng xà phòng trước khi chế biến, trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh; giữ vệ sinh bếp và dụng cụ nấu nướng sạch sẽ.

"Người dân chỉ nên sử dụng thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được bảo quản đúng cách. Các cửa hàng buôn bán thực phẩm chế biến sẵn phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo quản lạnh dưới 5 độ C; người bán cần được tập huấn về an toàn vệ sinh, rửa tay sát khuẩn trước khi chế biến và trước khi ăn.

Đặc biệt, khi phát hiện thực phẩm có mùi lạ, cần ngừng sử dụng ngay", bác sĩ Công nói.

Bác sĩ cảnh báo, ngộ độc thực phẩm có thể gây các biến chứng nặng, thậm chí tử vong nếu không điều trị sớm (Ảnh: BV).

BSCKI Huỳnh Văn Mười Một, Phó khoa Cấp cứu một bệnh viện tiếp nhận điều trị nhiều trường hợp khác lưu ý, khi xuất hiện các triệu chứng ngộ độc như nôn ói, tiêu chảy, đau bụng, sốt sau khi ăn, người dân cần ngừng ngay việc sử dụng thực phẩm nghi ngờ, đồng thời bù nước và điện giải sớm bằng dung dịch oresol hoặc nước chín để nguội.

Không nên tự ý dùng thuốc cầm tiêu chảy hay kháng sinh vì có thể khiến độc tố lưu lại lâu hơn trong ruột. Nếu tình trạng nặng hoặc có dấu hiệu mất nước (môi khô, tiểu ít, người lả, mệt mỏi), người bệnh cần đến cơ sở y tế ngay để được xử trí kịp thời.

"Ngộ độc thực phẩm có thể gây mất nước nặng, rối loạn điện giải, nhiễm trùng huyết hoặc tổn thương gan thận, thậm chí tử vong nếu không điều trị sớm.

Việc tự chữa tại nhà hoặc trì hoãn đi khám là sai lầm nguy hiểm, từng khiến nhiều trường hợp rơi vào tình trạng kiệt sức hoặc biến chứng nặng trước khi nhập viện", bác sĩ Mười Một cảnh báo.