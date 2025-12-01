65 ngày làm nên phép màu cho thai phụ phải ghép tạm tay đứt lìa vào chân

Liên quan đến việc L.N.P. - nữ bệnh nhân mang song thai được ghép tạm tay đứt lìa vào chân - vừa hoàn thành việc phẫu thuật nối chi tại Bệnh viện Đa khoa Bình Dương (TPHCM), tối 30/11, nguồn tin của phóng viên Dân trí đã chia sẻ chi tiết về ca mổ và quá trình điều trị cho trường hợp đặc biệt này.

Hội chẩn hàng loạt chuyên khoa, xin ý kiến nhiều bệnh viện

Theo đó, vào ngày 13/9, người bệnh L.N.P. được cấy ghép tạm bàn tay vào cẳng chân, sau tai nạn lao động với tổn thương dập nát hoàn toàn 1/3 dưới cẳng tay phải và đứt lìa bàn tay phải khi đang mang song thai 23 tuần.

Hậu phẫu, sau thời gian theo dõi và chăm sóc ổn định, người bệnh được cho ra viện. Ngày 17/11, thai phụ nhập viện lần 2 với tổng trạng ổn, bàn tay phải ghép hồng hào, không viêm nhiễm, song thai phát triển tốt. Thai phụ yêu cầu được phẫu thuật nối lại bàn tay.

Bàn tay đứt lìa được ghép tạm vào chân bệnh nhân thời điểm trước đó (Ảnh: BV).

Bệnh viện đã khám, kiểm tra và thực hiện cận lâm sàng đầy đủ cho bệnh nhân. Qua đó, ghi nhận sức khỏe thai phụ trong giới hạn bình thường. Ảnh siêu âm kiểm tra mạch máu chi không có dấu hiệu lạ.

Kết quả khám thai và siêu âm tầm soát cho thấy, song thai của bệnh nhân đã hơn 34 tuần tuổi, có cân nặng lần lượt là 2.184g và 2.255g, nước ối cũng như dây rốn đều bình thường, sức khỏe thai ổn định.

Trước khi tiến hành mổ nối chi, các bác sĩ đã giải thích đầy đủ những nguy cơ về tai biến, biến chứng có thể xảy ra trong và sau mổ cho bệnh nhân. Sau đó, cuộc hội chẩn liên khoa gồm Phẫu thuật gây mê hồi sức, Phụ sản, Chấn thương chỉnh hình, Huyết học, Hồi sức tích cực chống độc, Dinh dưỡng đã diễn ra.

Bệnh viện Đa khoa Bình Dương cũng chủ động xin ý kiến chuyên môn từ Bệnh viện Từ Dũ và chuyên khoa Gây mê hồi sức từ Bệnh viện Bình Dân cả trước, trong lẫn sau mổ.

Nhiều kỹ thuật khó trong cuộc mổ nối bàn tay đặc biệt

Quá trình phẫu thuật nối ghép bàn tay vào cẳng tay cho bệnh nhân, các đơn vị được phân công đều có mặt và phối hợp chặt chẽ.

Cụ thể, bác sĩ Huyết học phối hợp theo dõi lượng máu mất và bù máu đầy đủ, trong khi phía Sản khoa chịu trách nhiệm gắn máy theo dõi tim thai và cơn gò tử cung liên tục trong suốt thời gian mổ.

Các bác sĩ trong ê-kíp mổ nối lại bàn tay cho bệnh nhân (Ảnh: BV).

Ê-kíp điều trị đã tiến hành hàng loạt kỹ thuật khó trong cuộc mổ. Đầu tiên, bác sĩ tách mỏm cụt cẳng tay khỏi bụng và làm sạch (có lấy kèm đảo da 8x15cm), bộc lộ mạch máu thần kinh cùng toàn bộ hệ thống gân cơ gập - duỗi ở vị trí này.

Kế đến, bác sĩ tách bàn tay ra khỏi cẳng chân, lấy kèm đoạn mạch chày sau đang cấp máu cho bàn tay dài 15cm và lấy thêm đảo da (14x16cm) được cấp máu từ 2 nhánh xuyên da của động mạch chày sau.

Ê-kíp khâu kéo da che bớt lại vết thương và ghép da mỏng bổ sung cho vùng khuyết da còn lại của kỳ đầu, song song với việc làm sạch bàn tay, bộc lộ mạch máu thần kinh và toàn bộ hệ thống gân cơ gập - duỗi ở cổ tay cùng các ngón tay.

Cuối cùng, các bác sĩ tiến hành công đoạn chuyển bàn tay phải nối lại vào mỏm cụt cẳng tay phải đã được chuẩn bị; kết hợp xương quay bằng nẹp vít khóa; nối một động mạch và ba tĩnh mạch để tái lập tuần hoàn bàn tay; ghép lại các gân và dây thần kinh bị mất đoạn.

Sau mổ người bệnh được kiểm tra, xét nghiệm và theo dõi liên tục, với sự phối hợp của các chuyên khoa Sản, Phẫu thuật Gây mê hồi sức và Chấn thương chỉnh hình.

Hiện tại, tổng trạng người bệnh ổn định, tỉnh táo, ăn uống được, mạch máu nối thông, bàn tay và các đảo da hồng. Các ngón tay trên bàn tay nối của thai phụ đã có thể cử động nhẹ theo hướng dẫn, đang được tập luyện theo phác đồ. Song thai trong bụng bệnh nhân cũng ổn và có tim thai đều.

Bàn tay phải của thai phụ đã trở về với cánh tay sau hơn 2 tháng trải qua tai nạn nghiêm trọng (Ảnh: BV).

Người bệnh đang được điều trị tích cực và theo dõi chặt chẽ, bao gồm cả tập vật lý trị liệu, dinh dưỡng, giám sát nhiễm khuẩn... Ngoài xương trụ mất đoạn dài 20cm, sẽ tiếp tục được mổ thì 2 để chuyển vạt xương mác thay thế, thai phụ chưa có dấu hiệu phát sinh vấn đề bất thường.

"Kháng sinh, giảm đau, kháng đông và các thuốc cần thiết điều trị cho người bệnh đều được hội chẩn và xin ý kiến từ thầy cô ở tuyến trên.

Bệnh viện vẫn duy trì cập nhật tình trạng, diễn biến của người bệnh và xin ý kiến các đơn vị tuyến trên ngày 2 lần để đảm bảo an toàn, không xảy ra thiếu sót", phía Bệnh viện Đa khoa Bình Dương cho biết.

Sở Y tế TPHCM nhận định, ca phẫu thuật này minh chứng cho sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm và khả năng phối hợp liên chuyên khoa của Bệnh viện Đa khoa Bình Dương trong chăm sóc bệnh nhân có tình trạng đặc biệt phức tạp.

Thành công của ca mổ góp phần khẳng định bước tiến quan trọng của y tế địa phương trong lĩnh vực vi phẫu - tạo hình, đồng thời thể hiện giá trị nhân văn sâu sắc, vì giúp một người mẹ tương lai giữ lại đôi tay để có thể chăm sóc hai con sau khi chào đời.