Tàu HMS Richmond của Hải quân Hoàng gia Anh (Ảnh: DM).

Là khinh hạm Type 23 mang số hiệu F239, HMS Richmond nằm trong lớp chiến hạm đã có hơn 3 thập kỷ phục vụ, nhưng liên tục được nâng cấp để theo kịp yêu cầu ngày càng phức tạp của chiến trường hiện đại.

Được đóng vào đầu thập niên 1990 và chính thức đưa vào biên chế từ năm 1995, Richmond có lượng giãn nước 4.900 tấn, dài 133m, rộng 16,1m và có thể di chuyển lên tới 14.000km ở tốc độ 28km/h.

Những nâng cấp đáng chú ý nhất của HMS Richmond tập trung vào khả năng tác chiến dưới nước, nhằm tối ưu hóa năng lực chống ngầm, thế mạnh truyền thống của lớp khinh hạm Type 23.

Vũ khí giúp chiến hạm kỳ cựu của Anh trở thành "sát thủ săn ngầm" (Video: DM).

Tổ hợp động cơ CODLAG, kết hợp tuabin khí Rolls-Royce Spey SM1A và máy phát điện diesel, giúp con tàu vận hành êm ái, giảm tối đa tiếng ồn dưới nước, yếu tố sống còn trong chiến tranh săn ngầm.

Hệ thống sonar 2087/Captas-4 tần số thấp, với các chế độ chủ động và thụ động, cho phép Richmond phát hiện tàu ngầm ở khoảng cách xa hơn nhiều so với thế hệ trước, nâng cao khả năng phản ứng kịp thời trước mọi mối đe dọa.

Đóng vai trò hỗ trợ đắc lực, trực thăng săn ngầm Merlin Mark II có thể mang bốn ngư lôi Stingray và được trang bị radar, sonar nhúng cùng phao âm, giúp mở rộng phạm vi cảm biến của tàu một cách đáng kể. Không chỉ phát hiện mục tiêu, Merlin còn dẫn hướng vũ khí, cho phép Richmond tấn công tàu ngầm với độ chính xác cao.

Trong trường hợp trực thăng không thể xuất kích, con tàu vẫn có khả năng tự vệ bằng 4 ống phóng ngư lôi gắn sẵn ở mạn, kết hợp hệ thống mồi bẫy để đánh lạc hướng cảm biến đối phương.

Bên cạnh khả năng săn ngầm, Richmond còn được hiện đại hóa với hệ thống phòng không tiên tiến, phù hợp với môi trường tác chiến hiện đại. Tiêu biểu là Sea Ceptor, với 32 ống phóng thẳng đứng sử dụng tên lửa CAMM.

Cùng với đó là hệ thống radar 3D Artisan trên cột buồm, có khả năng theo dõi hơn 900 mục tiêu cùng lúc, thậm chí có thể phát hiện vật thể nhỏ cỡ quả bóng tennis, bay ở tốc độ gấp 3 lần âm thanh, từ khoảng cách hơn 25km. Đây là chuẩn cảm biến lý tưởng cho chiến trường tốc độ cao.

Khả năng tấn công mặt nước của Richmond cũng được nâng cấp đáng kể nhờ tên lửa hành trình lướt biển thế hệ mới Naval Strike Missile, bay sát mặt biển để giảm tối đa khả năng bị phát hiện, tạo đòn tấn công bất ngờ vào tàu chiến hoặc mục tiêu ven bờ.

Hỏa lực pháo cũng mạnh mẽ hơn, với pháo 114mm Mark 8 ở mũi tàu có tầm bắn trên 25km, sử dụng đa dạng loại đạn từ nổ mạnh, chiếu sáng đến cảnh cáo, phục vụ cả nhiệm vụ chiến đấu và tuần tra. Khoảng 300 viên đạn được nạp thủ công vào vòng nạp trước khi đưa lên nòng.

Ngoài ra, pháo tự động DS30M Mark 2 cỡ 30mm và súng máy Browning 12,7mm tạo thành lớp phòng thủ cự ly gần hiệu quả, đặc biệt trước các mục tiêu nhỏ tốc độ cao, UAV, cũng như trong các nhiệm vụ truy xét, chống buôn lậu và chống cướp biển.

Toàn bộ hệ thống vũ khí và cảm biến được tích hợp thông qua nền tảng quản lý tác chiến INTeACT của BAE Systems, cho phép hợp nhất dữ liệu radar, sonar và nhiều nguồn thông tin khác để thủy thủ đoàn đưa ra quyết định nhanh trong môi trường xung đột ngày càng phức tạp.

Nhờ quá trình nâng cấp liên tục này, HMS Richmond đã chuyển mình từ một tàu chống ngầm chuyên dụng thành một chiến hạm đa năng, có thể đảm nhận nhiều nhiệm vụ khác nhau từ bảo vệ nhóm tàu sân bay, tuần tra xa bờ đến tham gia hợp tác an ninh quốc tế.

Tố Uyên