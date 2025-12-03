Tỷ phú Elon Musk dự đoán người có thể trở thành tổng thống Mỹ kế tiếp

Tỷ phú Elon Musk (Ảnh: Reuters).

Politico dẫn các nguồn tin cho biết, trong cuộc họp trực tuyến vào ngày 22/11 với các nhân viên của Ban Hiệu suất Chính phủ (DOGE), tỷ phú Elon Musk đã nói với các đồng nghiệp rằng Phó Tổng thống Mỹ đương nhiệm J.D. Vance sẽ trở thành nhà lãnh đạo tiếp theo của nước Mỹ.

Theo các nguồn tin, trong bài phát biểu không được phát sóng công khai, ông Musk nói rằng Mỹ đang ở giai đoạn đầu của "khoảng thời gian 12 năm tuyệt vời". Politico cho biết khoảng thời gian này bao gồm nhiệm kỳ thứ 2 của chính quyền Tổng thống Donald Trump, tiếp theo là hai nhiệm kỳ liên tiếp của ông JD Vance.

Politico đưa tin, tỷ phú Elon Musk, người từng lãnh đạo DOGE, có mối quan hệ tốt với Phó Tổng thống Vance.

Tổng thống Trump hồi tháng 8 cho biết hiện vẫn còn quá sớm để chọn người kế nhiệm ông trở thành ứng cử viên của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2028. Tuy nhiên, ông Trump thừa nhận Phó Tổng thống Vance là người kế nhiệm "tiềm năng nhất".

“Vẫn còn quá sớm để nói về điều đó, nhưng chắc chắn ông ấy đang làm rất tốt, và có lẽ ông ấy sẽ được ủng hộ vào thời điểm đó", ông Trump nói về “phó tướng” của mình.

Tổng thống Trump cũng để ngỏ khả năng Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio là liên danh tranh cử của ông Vance.

Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Fox News vào tháng 10, người dẫn chương trình nói rằng, theo một số nguồn tin, Tổng thống Trump đã nêu tên Ngoại trưởng Rubio là người kế nhiệm tiềm năng để lãnh đạo phong trào MAGA (Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại) của ông.

Khi được hỏi liệu ông có tham gia tranh cử tổng thống năm 2028 không nếu được Tổng thống Trump ủng hộ, Ngoại trưởng Rubio nói: “Tôi tin rằng ứng cử viên đảng Cộng hòa tiếp theo sẽ là Phó Tổng thống Vance nếu ông ấy quyết định ra tranh cử”.

Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ tiếp theo sẽ được tổ chức vào năm 2028. Hiện ông Vance vẫn chưa công bố rõ ràng kế hoạch tranh cử.

Tu chính án thứ 22 của Hiến pháp Mỹ giới hạn một cá nhân được bầu làm tổng thống 2 nhiệm kỳ.

Tổng thống Trump hồi tháng 8 cho biết ông “có lẽ sẽ không” tái tranh cử tổng thống sau nhiệm kỳ thứ 2.

Về phần mình, Phó Tổng thống Vance cho biết Tổng thống Trump muốn ông tập trung vào công việc hiện tại của chính quyền, khi được hỏi về các cuộc trao đổi liên quan đến khả năng ông Vance sẽ là người kế nhiệm tranh cử đảng Cộng hòa vào năm 2028.

Khi được hỏi liệu ông có coi mình là người kế nhiệm phong trào MAGA hay không, ông Vance nói: “Không. Tôi coi mình là một Phó Tổng thống đang cố gắng làm tốt công việc cho người dân Mỹ. Nếu tôi làm tốt công việc, và nếu Tổng thống tiếp tục thành công, thì chính trị sẽ tự giải quyết. Chúng ta sẽ tính tới chuyện đó khi thời điểm đến", ông Vance nói.

Ông cho biết cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2026 mới là cuộc bầu cử lớn tiếp theo có ý nghĩa đối với người dân Mỹ, trước bầu cử tổng thống 2028.