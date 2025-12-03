Bệnh nào dễ tấn công người cao tuổi khi TPHCM chuyển mùa, giảm nhiệt độ?

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ ThS.BS Nguyễn Trần Tú Trân, Phó trưởng khoa Lão, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TPHCM) cho biết, những ngày qua, khi TPHCM bước vào giai đoạn giao mùa và lập đông, nhiệt độ giảm, 70-80% số ca nhập viện điều trị tại khoa là người cao tuổi mắc các bệnh lý đường hô hấp, đặc biệt là viêm phổi.

Theo bác sĩ, người già khi mắc bệnh viêm phổi thường có triệu chứng âm thầm, phức tạp, nhưng có thể diễn tiến nhanh và gây nhiều biến chứng nặng. Việc điều trị cho nhóm bệnh này cũng khó khăn và lâu dài, vì người già thường có các bệnh mạn tính đi kèm.

Do vậy, việc phòng bệnh viêm phổi khi thời tiết thay đổi đột ngột rất quan trọng, nhằm ngăn ngừa tối đa mức độ nặng của bệnh và biến chứng nguy hiểm gây tử vong.

Theo bác sĩ Trân, trong thời tiết chuyển lạnh, người cao tuổi được khuyến cáo luôn giữ ấm cơ thể, hạn chế đến những nơi đông người, duy trì việc đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên để tránh lây nhiễm virus, vi khuẩn. Bên cạnh đó, cần có chế độ dinh dưỡng đầy đủ để tăng cường sức đề kháng.

Ngoài ra, việc tiêm vaccine phòng bệnh hô hấp cũng giữ vai trò quan trọng, giúp giảm đáng kể nguy cơ nhập viện và giảm mức độ nặng có nhiễm trùng đường hô hấp.

Người cao tuổi điều trị ở Bệnh viện Nhân dân Gia Định (Ảnh: BV).

Các chuyên gia Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM lưu ý thêm 8 cách phòng bệnh viêm phổi khi giao mùa. Thứ nhất là rửa sạch tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi đại tiện, xì mũi, hắt hơi, trước khi ăn uống.

Thứ hai là sử dụng nguồn nước sạch mỗi ngày ngày, luôn bảo đảm một ngày bổ sung đầy đủ 1,5-2 lít nước. Việc làm này không chỉ giúp thanh lọc cơ thể mà còn giúp đào thải những độc tố gây hại có nguy cơ phát bệnh viêm phổi.

Thứ ba, người già nên tránh sử dụng rượu bia, thuốc lá vì đó là nguyên nhân gây phá hủy phổi, giảm chức năng hô hấp của cơ thể, đồng thời tăng nguy cơ mắc bệnh lý viêm nhiễm khác.

Thứ tư, nên giữ gìn môi trường xung quanh vệ sinh sạch sẽ, thoáng mát nhằm khử sạch vi khuẩn, virus (là mầm mống gây nên bệnh lý hô hấp nhiễm khuẩn), tránh tiếp xúc với môi trường nhiều khói bụi, độc hại.

Thứ năm, nên giữ gìn cơ thể đủ ấm theo tiêu chí ấm về mùa đông, thoáng mát về mùa hè, giữ ấm cổ, ngực, bàn chân, bàn tay.

Ngoài ra, chú ý không nên để bếp lò sưởi ấm trong nhà dễ gây viêm phổi; không nên để nhiệt độ máy điều hòa quá chênh lệch môi trường bên ngoài dễ dẫn tới viêm họng, viêm phổi và gây đột quỵ cho người già.

Thứ sáu là bổ sung dinh dưỡng phù hợp bằng cách sử dụng các loại rau xanh, trái cây tươi đảm bảo đầy đủ vitamin A, C, E, canxi, khoáng chất, chất xơ có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch.

Thứ bảy, tiêm phòng vaccine cúm hoặc phế cầu trên những người có chỉ định, đặc biệt ở những trường hợp có bệnh phổi mạn, suy tim, cắt lách, tuổi trên 65 nhằm dự phòng bệnh viêm phổi, các chứng viêm nhiễm đường hô hấp ở người già.

Thứ tám, cần kiểm soát tốt các bệnh lý mạn tính như hen suyễn, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, suy tim, tiểu đường.