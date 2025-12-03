U22 Việt Nam sở hữu 2 cầu thủ đắt giá nhất SEA Games 33

Hai gương mặt nổi bật trong đội hình HLV Kim Sang Sik là Nguyễn Đình Bắc và Khuất Văn Khang được trang Transfermarkt định giá 300.000 euro (hơn 9 tỷ đồng).

Theo giới chuyên môn, nhờ kinh nghiệm thi đấu dày dặn và nhiều lần khoác áo đội tuyển quốc gia, hai ngôi sao của U22 Việt Nam được xem như chủ lực, kỳ vọng giúp “Rồng vàng” đoạt thành tích cao tại giải đấu trên đất Thái Lan.

Cùng mức định giá 300.000 euro, tại SEA Games 33 còn có Ivar Jenner, tiền vệ của U22 Indonesia, người đang thi đấu tại Hà Lan cho đội Jong Utrecht. Cầu thủ nhập tịch của Indonesia là nhân tố chủ chốt ở khu vực trung tuyến.

Sự hiện diện của Jenner được kỳ vọng sẽ gia cố tuyến giữa, cung cấp những đường chuyền quyết định và tạo ra sự khác biệt. Trong các trận đấu đối đầu với Việt Nam ở cấp độ U22 hoặc U23, Ivar Jenner thường được giao nhiệm vụ phân phối bóng. Khả năng giữ bóng và thoát pressing của tiền vệ này gây ra nhiều khó khăn cho tuyến giữa đoàn quân HLV Kim Sang Sik.

Tuy nhiên, tại SEA Games 33, đội hình của U22 Việt Nam được đánh giá cao nhờ có thêm 4 tuyển thủ khác góp mặt trong Top 10 cầu thủ đắt giá nhất giải là Nguyễn Thái Sơn (250.000 euro), Trần Trung Kiên, Nguyễn Phi Hoàng và Viktor Lê (cùng 200.000 euro).

SEA Games 33 được xem là cột mốc quan trọng, đánh dấu kỳ vọng vào một hình ảnh giàu năng lượng và bản sắc mới của bóng đá trẻ Việt Nam.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ ban huấn luyện và tinh thần tập trung cao độ, U22 Việt Nam sẽ bước vào hành trình SEA Games 33 với kỳ vọng giành kết quả thuận lợi ngay trong trận mở màn gặp U22 Lào vào lúc 16h ngày 3/12.