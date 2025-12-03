3 ngân hàng Nhà nước sắp tăng vốn lớn

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank, mã chứng khoán: CTG) vừa thông báo sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 18/12 để phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2021, 2022 và giai đoạn 2009-2016.

Theo đó, ngân hàng sẽ phát hành gần 2,4 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ phát hành là 44,64%. Với quy mô này, đây là đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức lớn nhất ngành ngân hàng trong năm nay. Sau phát hành, vốn điều lệ VietinBank dự kiến sẽ tăng thêm gần 24.000 tỷ đồng, từ gần 53.700 tỷ đồng lên gần 77.670 tỷ đồng.

Sau thông tin tăng vốn, cổ phiếu CTG của VietinBank tăng mạnh với thanh khoản hơn 19 triệu đơn vị. Cổ phiếu CTG đang giao dịch sát mức trần với 52.200 đồng/cổ phiếu.

Giao dịch cổ phiếu CTG (Ảnh: VNDStock).

Cùng với VietinBank, 2 ngân hàng có vốn Nhà nước còn lại là Vietcombank (mã chứng khoán: VCB) và BIDV (mã chứng khoán: BID) cũng đã có kế hoạch tăng vốn lớn trong năm nay.

Trong đó, Vietcombank đã phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 theo nguyên tắc phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước. Cụ thể, sau trích lập các quỹ, lợi nhuận còn lại năm 2023 của ngân hàng là hơn 22.770 tỷ đồng. Vietcombank sẽ dùng toàn bộ khoản lợi nhuận này để chia cổ tức bằng cổ phiếu.

Hội đồng quản trị Vietcombank giao phó tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành chỉ đạo việc xây dựng phương án tăng vốn thông qua chi trả cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận còn lại và Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, báo cáo Ngân hàng Nhà nước để trình Chính phủ và Quốc hội phê duyệt.

Trước đó, Vietcombank cũng đã phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo nguyên tắc phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước. Ngân hàng này sẽ sử dụng 21.680 tỷ đồng lợi nhuận còn lại của năm 2022 để trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Như vậy, nếu được cơ quan chức năng chấp thuận, Vietcombank có thể sớm phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên trên 100.000 tỷ đồng.

Tại kỳ họp cổ đông thường niên năm nay, BIDV đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ thêm 21.656 tỷ đồng, lên gần 91.870 tỷ đồng, tương đương tăng 30,8%, thông qua 3 phương án, đó là tăng vốn từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, trả cổ tức và phát hành thêm.

Trong đó, ngân hàng dự kiến phát hành tối đa hơn 498,5 triệu cổ phiếu thưởng, tương đương 7,1% số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm 31/3, để tăng vốn từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ. Ngân hàng cũng phát hành tối đa hơn 1.397 triệu cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối năm 2023, tương đương tỷ lệ thực hiện 19,9% số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm 31/3.

Với vai trò là trụ cột của hệ thống, góp phần hỗ trợ thực hiện các chính sách của Nhà nước và thúc đẩy phát triển kinh tế, nhóm ngân hàng Big 4 được biết dẫn dắt làn sóng tăng vốn trong năm nay.

Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 273 ngày 9/9/2025 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 vừa qua. Trong đó, Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước đẩy nhanh việc tăng vốn điều lệ của các ngân hàng thương mại nhà nước.