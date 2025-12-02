Chuyện chưa kể về quyết định “bỏ phố ra đảo” của chuyên gia hồi sức cấp cứu đầu ngành

Gần 30 năm gắn bó với một trong những chuyên ngành khắc nghiệt nhất của y khoa, PGS.TS.BS Vũ Đức Định là một trong những chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực hồi sức cấp cứu tại Việt Nam, với kinh nghiệm trực tiếp điều trị những ca bệnh đa chấn thương, nhồi máu cơ tim, suy hô hấp nặng và thực hiện các can thiệp cấp cứu phức tạp, chuyên sâu.

Đồng thời, ông còn tham gia giảng dạy tại các cơ sở đào tạo y khoa lớn, đóng góp hơn 60 công trình nghiên cứu được ứng dụng trong thực tiễn lâm sàng.

Là thành viên của Hội Gây mê Hồi sức Việt Nam, Hội Hồi sức cấp cứu Việt Nam, Hội Tim mạch Việt Nam, và Ủy viên Ban chấp hành Hội Hồi sức cấp cứu - Chống độc khu vực phía Bắc, ông luôn đóng góp quan trọng cho sự phát triển chuyên ngành.

Quyết định rời Hà Nội để đến Phú Quốc làm việc, ông mang theo mong muốn giản dị nhưng mạnh mẽ: tiếp tục góp sức cứu người và mang chuẩn y tế cao cấp đến đảo ngọc.

PGS.TS.BS. Vũ Đức Định là một trong những chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực hồi sức cấp cứu tại Việt Nam.

Chọn nơi cần mình hơn để cống hiến nhiều hơn

Điều gì khiến bác sĩ lựa chọn hồi sức cấp cứu - chuyên ngành được ví như “thành trì cuối cùng” trong cuộc chiến giành giật sự sống - và giữ được lửa nghề suốt nhiều năm?

- Thực ra, tôi vẫn thường nói vui rằng nghề đã chọn tôi trước khi bản thân kịp lựa chọn. Cảm giác giúp một người bệnh giành lại sự sống từ cửa tử khiến tôi thấy mọi nỗ lực, những đêm trắng, những áp lực đều xứng đáng.

Trong gần ba thập kỷ làm nghề, khoảnh khắc nào khiến bác sĩ không thể quên?

- Đó là lần đầu tiên tôi đặt ống nội khí quản thành công và cứu sống một người bệnh nguy kịch. Cảm giác lúc đó giống như bản thân được “hồi sinh”. Giây phút ấy in đậm trong tôi và trở thành động lực để tôi gắn bó với hồi sức cấp cứu suốt bao năm qua.

Đã gắn bó gần 20 năm với Hà Nội, điều gì khiến ông quyết định rời thành phố quen thuộc để đến Phú Quốc làm việc?

- Tôi nghĩ đơn giản rằng Phú Quốc cần tôi hơn, hoặc cũng có thể đó là cái “duyên” với đảo ngọc. Có những thời điểm trong cuộc đời, bạn cảm nhận rất rõ rằng mình phải bước sang một hành trình khác, ở một nơi mà bản thân có thể đóng góp nhiều hơn nữa. Tôi đã chọn con đường ấy.

Sau gần 20 năm gắn bó với Hà Nội, bác sĩ Định lựa chọn đến Phú Quốc làm việc.

Khi đảm nhận vai trò giám đốc tại một bệnh viện quốc tế ở đảo xa như Vinmec Phú Quốc, bác sĩ mang theo những kỳ vọng gì?

- Tôi có hai mong muốn lớn.

Thứ nhất là đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần hơn với người dân và du khách của Phú Quốc, để bất kỳ ai ở đảo xa cũng có thể tiếp cận hệ thống chăm sóc sức khỏe tiêu chuẩn quốc tế.

Thứ hai, tôi hy vọng Vinmec Phú Quốc sẽ góp phần nâng tầm y tế của đảo ngọc trong khu vực và trên thế giới. Một bệnh viện quốc tế không chỉ điều trị bệnh, mà còn phải tạo ra niềm tin, sự an tâm để du khách khắp nơi sẵn sàng đến Phú Quốc.

Trường hợp nào khiến bác sĩ cảm thấy quyết định ra đảo làm việc của mình là đúng đắn?

- Đó là bé trai 10 tuổi ngừng tim do đuối nước, được hạ thân nhiệt điều trị và hồi phục hoàn toàn. Hay một thai phụ 24 tuần bị xuất huyết não do dị dạng mạch máu, tưởng như không còn hy vọng, đã hồi phục ngoạn mục và sinh con khỏe mạnh. Những kết quả ấy giúp tôi tin rằng lựa chọn của mình là đúng.

Niềm tin mà người bệnh gửi gắm, nhất là trong những giây phút sinh tử, là điều vô giá và là động lực để chúng tôi tiếp tục cống hiến.

Tại Vinmec Phú Quốc, một tập thể bệnh viện phát triển mạnh mẽ, xây dựng nhiều chuyên khoa mũi nhọn, như Hồi sức cấp cứu, Ngoại, Sản, Nội, Nhi… và xử trí thành công loạt ca nặng như chấn thương sọ não, sốc nhiễm khuẩn, tắc mạch não hay mạch vành cấp… cũng là nguồn cổ vũ để tôi tiếp tục gắn bó lâu dài.

Điểm tựa phát triển du lịch và kinh tế đảo ngọc

Công việc hồi sức cấp cứu khác nhau thế nào giữa bệnh viện lớn ở Hà Nội và bệnh viện tuyến đảo như Phú Quốc?

- Nếu ví von thì ở Hà Nội, bạn đá bóng 11 cầu thủ, mệt thì thay người. Còn ở Phú Quốc, chúng tôi đá solo, đồng đội ở xa mách nước và cổ vũ. Vì thế, trang thiết bị, thuốc men phải đầy đủ, đội ngũ cấp cứu, hồi sức phải tinh thông nghề nghiệp, đa năng, đa nhiệm và có khả năng làm việc độc lập rất cao.

Chỉ khi hệ thống vận hành đồng bộ, trơn tru, chúng tôi mới có thể giành lại sự sống cho người bệnh ngay tại đảo và đảm bảo an toàn nếu cần chuyển viện bằng đường biển hoặc hàng không.

Theo bác sĩ, vai trò của hồi sức cấp cứu tại Vinmec Phú Quốc quan trọng như thế nào đối với người dân và du khách?

- Rất quan trọng. Để có thể chuyển bệnh nhân vào đất liền, điều kiện tiên quyết là phải cấp cứu đúng và hồi sức ổn định ngay tại đảo. Khi tình trạng được kiểm soát, người bệnh mới có cơ hội tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Điều này không chỉ bảo vệ an toàn cho người dân và du khách, mà còn tạo cảm giác yên tâm khi lựa chọn Phú Quốc. Chất lượng dịch vụ y tế được nâng cao sẽ là một điểm tựa góp phần thúc đẩy sự phát triển của du lịch và kinh tế địa phương.

Vinmec Phú Quốc đang triển khai dự án cấp cứu ngoại viện 115. Dự án này có ý nghĩa như thế nào đối với người dân và du khách đến đảo?

- Đây là lần đầu tiên Phú Quốc có hệ thống cấp cứu ngoại viện 115 bài bản với 10 xe cấp cứu tiêu chuẩn và đội ngũ cấp cứu được đào tạo chuyên sâu. Người dân và du khách chỉ cần gọi 115, lực lượng y tế sẽ tiếp cận trong thời gian rất ngắn.

Sau một tháng hoạt động, Trung tâm 115 Phú Quốc đã thực hiện gần 100 lượt xuất xe miễn phí, đáp ứng 100% cuộc gọi, thời gian xuất xe dưới 3 phút, cứu sống hơn 40 trường hợp nặng và nguy kịch. Đây là dấu mốc quan trọng về an sinh xã hội và năng lực y tế của đảo Ngọc.

Sau gần 20 năm gắn bó với Hà Nội, bác sĩ Định lựa chọn đến Phú Quốc làm việc.

Nguyên tắc “y tế dựa trên giá trị” (Value-Based Healthcare) của Vinmec được hiện thực hóa ra sao tại Phú Quốc?

- Chúng tôi đặt trọng tâm vào hiệu quả điều trị và chất lượng trải nghiệm của người bệnh: hồi phục nhanh hơn, ít biến chứng hơn, chi phí hợp lý hơn và mức độ hài lòng được cải thiện liên tục. Mục tiêu cuối cùng là tạo ra giá trị thực cho người bệnh, chứ không chỉ dừng lại ở việc điều trị.

Điều gì là trọng tâm trong xây dựng văn hóa và phát triển đội ngũ tại Vinmec Phú Quốc?

- Chúng tôi xây dựng văn hóa với trọng tâm là phát triển con người, dựa trên tầm nhìn - sứ mệnh - giá trị cốt lõi của toàn hệ thống Vinmec.

Về nhân sự kế cận, bệnh viện triển khai một lộ trình có kế hoạch: Lựa chọn nhân sự phù hợp, đào tạo - kèm cặp, luân chuyển để mở rộng trải nghiệm, đánh giá và giao nhiệm vụ thực tế.

Tôi coi việc đào tạo thế hệ tiếp nối là một phần không thể tách rời của nghề. Trong công việc hàng ngày, tôi cố gắng giản lược những vấn đề phức tạp để các bác sĩ trẻ hiểu được “sợi chỉ đỏ” trong điều trị - đặc biệt là ở lĩnh vực hồi sức cấp cứu vốn đầy thách thức.