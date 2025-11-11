Thuốc chống ung thư của Nga được cấp đăng ký lưu hành tại Việt Nam

Thông tin trên được lãnh đạo Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế xác nhận với phóng viên Dân trí vào sáng 11/11.

Cụ thể, theo Quyết định số 628/QĐ-QLD ngày 31/10 do Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế ban hành, có 14 vaccine, sinh phẩm được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam hiệu lực 3 năm - đợt 57.

Trong đó, có thuốc Pembroria (hoạt chất chính là Pembrolizumab, hàm lượng 100mg/4ml) do Công ty Limited Liability "PK-137" (Nga) sản xuất, được một cơ sở ở Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất đăng ký.

Thuốc Pembroria được bào chế dưới dạng dung dịch đậm đặc pha dung dịch tiêm truyền, có hạn sử dụng 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Thuốc Pembroria có hoạt chất chính là Pembrolizumab (Ảnh: incentra).

Đáng chú ý, theo thông tin từ cơ sở đăng ký lưu hành thuốc, Pembrolizumab có hơn 14 chỉ định cho các loại bệnh ung thư khác nhau (như ung thư biểu mô phổi, u hắc tố, ung thư đại trực tràng, ung thư cổ tử cung, ung thư biểu mô tế bào thận, ung thư vú...).

Trong bối cảnh nhu cầu về các thuốc ung thư tiên tiến và khả năng tiếp cận các phương pháp điều trị hiện đại cho người dân ngày càng tăng, việc Pembroria được cấp phép tại Việt Nam có ý nghĩa quan trọng.

Cơ quan Đại diện Thương mại Nga tại Việt Nam cho biết, đây là kết quả của việc đối thoại liên tục giữa các cơ quan chuyên ngành hai nước và công tác hệ thống của Cơ quan này.

Việc cập nhật khung pháp lý từ khi luật Dược mới có hiệu lực đã tạo điều kiện thúc đẩy nhập khẩu và lưu hành thuốc Nga, thể hiện mức độ tin cậy và quan hệ đối tác chiến lược ngày càng cao trong lĩnh vực dược phẩm giữa 2 quốc gia.

Trong tương lai gần, theo đánh giá của các chuyên gia, các thuốc chống ung thư, thuốc công nghệ sinh học và thuốc thiết yếu có khả năng được cấp phép cao nhất.