Không gian xa hoa hơn 800 tỷ đồng của phức hợp Nghỉ dưỡng - Dưỡng lão Phương Đông Asahi

Tọa lạc trong khuôn viên 10ha của Tổ hợp Y tế Phương Đông, Phương Đông Asahi nổi bật với lối kiến trúc hiện đại, kết hợp hài hoà giữa các mảng khối, chất liệu và ánh sáng tự nhiên, tạo nên không gian nghỉ dưỡng độc đáo, thân thiện và tràn đầy hơi thở cuộc sống.

Tại sảnh chính, phong cách Art Deco hiện lên qua những đường nét hình học, bố cục đối xứng và dải đèn trần lộng lẫy như thác ánh sáng. Mọi chi tiết nội thất từ tranh treo tường đến khu ghế nghỉ đều được phối màu đồng bộ, gợi cảm giác thư thái giữa vẻ đẹp sang trọng, tinh tế.

Khu lưu trú gồm 176 phòng hạng sang và căn hộ cao cấp từ 1-4 giường, đón trọn ánh sáng và gió trời qua hệ cửa sổ lớn. Nội thất tiện nghi, đầy đủ các khu chức năng, mang lại cảm giác thoải mái và an yên như chính ngôi nhà thứ hai.

Tại đây, người cao tuổi được chăm sóc sức khỏe hằng ngày bởi đội ngũ điều dưỡng tận tâm, chuyên nghiệp. Với hậu thuẫn từ Bệnh viện Đa khoa Phương Đông ngay trong khuôn viên, cư dân còn được hỗ trợ phục hồi chức năng trong không gian chuyên biệt, đầy đủ thiết bị hiện đại.

Tiếp nối hành trình trải nghiệm là phòng chăm sóc sắc đẹp như một salon thu nhỏ, mang phong cách hiện đại, tối giản. Hệ thống gương, bàn trang điểm, ghế, giường, kệ mỹ phẩm... cùng ánh sáng và nội thất được sắp đặt tinh tế, thể hiện sự tôn trọng với sứ mệnh nâng niu nét đẹp tuổi già.

Phòng sinh hoạt chung Như Ý - nơi diễn ra các hoạt động văn hoá, nghệ thuật, mang phong cách Indochine (Đông Dương) độc đáo, giao hòa tinh tế giữa nét Á Đông thanh nhã và cổ điển Pháp. Tại đây, những buổi ca hát, trò chuyện, chơi trò chơi... được diễn ra ấm cúng như trong một gia đình lớn, nơi mọi cư dân đều có thể tìm thấy niềm vui và sự đồng điệu cùng những người bạn tâm giao.

Vượt lên trên khái niệm chăm sóc sức khỏe truyền thống, Phương Đông Asahi còn kiến tạo một hệ sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp như khách sạn 5 sao, là số ít dưỡng lão cao cấp tại Việt Nam mang tới dịch vụ tắm Onsen và xông hơi theo tiêu chuẩn quốc tế.

Không gian kiến trúc tinh tế theo triết lý Wabi Sabi, nơi vẻ đẹp tối giản hòa quyện với sự mộc mạc giàu chiều sâu. Nội - ngoại thất sử dụng vật liệu tự nhiên, kết hợp hài hòa gam màu trung tính và điểm xuyết tinh tế bởi sắc xanh, vàng của cây cỏ, rêu phong, kiến tạo nên tổng thể an yên, đánh thức sự tĩnh lặng sâu lắng trong từng trải nghiệm.

Bể bơi bốn mùa trong nhà rộng gần 200m², sử dụng công nghệ lọc Ozone hiện đại, không mùi hóa chất, an toàn cho thể trạng người cao tuổi. Nhiệt độ nước trong hồ bơi duy trì 28-33°C, giúp cư dân thư giãn, vận động nhẹ nhàng và phục hồi thể chất bốn mùa trong năm.

Phòng Asahi Gym hiện đại với tone màu trung tính, gương lớn mở rộng không gian cùng dàn thiết bị cao cấp từ thương hiệu Impulse và Joinder, giúp cư dân nối dài chuỗi trải nghiệm, duy trì tinh thần năng động và thể lực dẻo dai mỗi ngày.

Hệ thống phòng massage tiêu chuẩn và cao cấp đầy đủ tiện nghi, mang đến quy trình trị liệu chuyên sâu trong không gian riêng tư, thơm hương tinh dầu và ánh sáng dịu nhẹ. Các liệu pháp massage, bấm huyệt giúp người cao tuổi thư giãn, giảm đau và cải thiện sức khỏe.

Góp phần hoàn thiện hệ sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp, Phương Đông Asahi mang đến chuỗi nhà hàng Gasuto và Asahi - nơi ẩm thực giao thoa giữa nghệ thuật trình bày và tinh hoa dưỡng sinh.

Nếu như nhà hàng Gasuto mang dáng vẻ thanh tao của xứ Phù Tang với tông màu nâu trầm, vách ngăn gỗ cao cấp và tranh trang trí Ukiyo-e được bố trí đầy dụng ý thì nhà hàng Asahi lại gây ấn tượng với phong cách Japandi độc đáo - kết hợp hài hòa giữa tinh thần tối giản của Nhật Bản cùng nét phóng khoáng Bắc Âu.

Từ hương vị Việt thân quen đến ẩm thực Nhật Bản, Á - Âu tinh tế, thực đơn luôn được thay đổi thường xuyên để đảm bảo hài hòa dinh dưỡng, phù hợp khẩu vị và thể trạng người cao tuổi.

Khi thể chất được chăm sóc trọn vẹn, hành trình tận hưởng tuổi vàng tiếp nối giữa không gian “3 tầng xanh”: vườn Trường Xuân phong cách Zen rộng 1.200m², công viên Phương Đông 25.000m² và tương lai là công viên Tây Thăng Long 41,66ha, mang đến hệ sinh thái xanh hài hòa giữa thiên nhiên và tiện nghi hiện đại.

Với mức đầu tư hơn 800 tỷ đồng, Phương Đông Asahi không chỉ kiến tạo không gian nghỉ dưỡng - dưỡng lão đẳng cấp mà còn định hình một chất sống mới: chủ động, văn minh và nhân ái cho người cao tuổi.