Điều kỳ diệu đến với "cô gái tí hon" mồ côi cả cha lẫn mẹ

Tại lễ tổng kết năm học sáng nay (8/11), Trường Đại học Thuỷ lợi đã trao học bổng "Lê Văn Kiểm và gia đình" cho 7 sinh viên xuất sắc, 32 sinh viên nghèo vượt khó; trao 6 suất học bổng "Thắp sáng niềm tin" và đặc biệt trao sổ tiết kiệm hơn 52 triệu đồng cho "cô gái tí hon" Nguyễn Thị Phương.

Lãnh đạo nhà trường trao sổ tiết kiệm cho "cô gái tí hon" Nguyễn Thị Phương (Ảnh: Mỹ Hà).

Phương đồng thời được đặc cách nhận vào công tác tại Trung tâm Tin học của nhà trường ngay sau khi tốt nghiệp hồi tháng 8 vừa qua.

Nguyễn Thị Phương sinh ngày 3/10/2002 tại Kim Sơn, Ninh Bình. Em là nhân vật Dân trí đã đăng tải với câu chuyện truyền cảm hứng khi là sinh viên đặc biệt nhất trong số 1.541 sinh viên tốt nghiệp chính quy năm 2025 của Trường Đại học Thủy lợi. Sau hơn 2 tháng được báo chí và mạng xã hội đăng tải, bạn đọc đã hỗ trợ Phương số tiền hơn 52 triệu đồng.

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, sức khỏe yếu cộng với chiều cao vỏn vẹn 1,08m - chỉ bằng với học sinh mầm non - Nguyễn Thị Phương vẫn tốt nghiệp đại học loại giỏi, với điểm trung bình toàn khóa (GPA) 3,39/4.0.

Phương cho hay, em rất xúc động và trân trọng cảm ơn tình cảm mà mọi người đã dành cho mình. "Với chiếc sổ tiết kiệm này, cộng với lương tháng, em hy vọng cuộc sống bớt gánh nặng phần nào", Phương xúc động chia sẻ.

Được biết bố mẹ Phương đều mất nên ngay khi em nhập học năm nhất, một số nhà hảo tâm đã ủng hộ để em được đến trường. Bên cạnh đó, với hai lần được nhận học bổng, em chi tiêu tằn tiện cho 4 năm đại học.

Em được miễn học phí 100% và là trường hợp đặc biệt từ trước đến nay khi hai lần được trao học bổng Lê Văn Kiểm (học bổng này thường chỉ được trao duy nhất 1 lần/sinh viên trong suốt 4 năm học).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Phương cho biết, đầu năm lớp 10, do chưa định hướng được bản thân nên em chú tâm vào khối C và từng đoạt giải Nhì cấp tỉnh môn địa lý đầu năm lớp 12.

Nhưng cũng trong thời gian này, Phương bất ngờ “bẻ lái” sang định hướng ngành Công nghệ thông tin (CNTT).

Em ở ký túc xá của trường. Máy tính được cậu mợ mua tặng. Để tiết kiệm, em nhịn ăn sáng. Các bữa trưa và tối, lúc nào đói quá em mới ăn. Từ tiền ăn, mua sách vở, áo quần đến mọi chi tiêu, Phương phải căn làm sao trong khoảng 2 triệu mỗi tháng.

Tại lễ vinh danh tốt nghiệp hồi tháng 8, GS Nguyễn Trung Việt, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết Phương là tấm gương sáng về nghị lực vươn lên trong học tập.