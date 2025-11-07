Sở An toàn thực phẩm xử lý vụ hơn 40 người nghi ngộ độc sau ăn bánh mì

Chiều 7/11, đại diện Sở An toàn thực phẩm TPHCM xác nhận với phóng viên Dân trí, cơ quan này đang tiến hành xử lý vụ hơn 40 người nghi ngộ độc, phải nhập viện cấp cứu sau khi ăn bánh mì.

Cụ thể, theo thông tin ban đầu, từ chiều đến tối 6/11, hàng chục bệnh nhân đã nhập Bệnh viện Quân y 175 cấp cứu vì có các triệu chứng ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại một tiệm ở phường Hạnh Thông (quận Gò Vấp cũ).

Đại diện Bệnh viện Quân y 175 cho biết, cơ quan này đang tiến hành thu thập số liệu để nắm tình hình chính xác của các bệnh nhân.

Hàng chục người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở phường Hạnh Thông (Ảnh minh họa: HL).

Trước đó, từ ngày 22/9 đến ngày 26/9, có 65 học sinh ở cả 3 cấp học tại trường V. (phường Long Bình) xuất hiện các triệu chứng bất thường như đau bụng, nôn ói, tiêu chảy... phải nghỉ học.

Điểm chung của các em này là có ăn bánh mì bán quanh khu vực nơi ở (chung cư) và trường học. Trong đó, có 8 em nhập một số bệnh viện điều trị, với chẩn đoán nhiễm trùng đường tiêu hóa. Ngoài học sinh, một số phụ huynh cũng xuất hiện triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm.

Theo lãnh đạo Trung tâm Y tế khu vực Thủ Đức, vì sự việc bắt đầu xảy ra từ ngày 22/9 nên việc lấy mẫu thực phẩm nghi ngờ gần như không còn giá trị.

Sự việc đã được báo cáo đến Sở Y tế TPHCM và Sở An toàn thực phẩm TPHCM. Các cơ quan chức năng đã theo dõi, khẩn trương tiến hành các biện pháp điều tra.