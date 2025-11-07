Nữ sinh bị sùi mào gà sau lần "vượt rào" với bạn trai

Nhiều người trẻ bị sùi mào gà

Ngày 7/11, Bệnh viện Da liễu Trung ương thông tin, thời gian qua liên tục tiếp nhận nhiều người trẻ, thậm trí cả trẻ vị thành niên mắc sùi mào gà sinh dục đến khám và điều trị tại bệnh viện.

Mới nhất là trường hợp của cô gái gần 18 tuổi, đến viện khám vì xuất hiện nhiều tổn thương dạng u nhú ở vùng sinh dục trong khoảng hai tuần gần đây.

Khai thác bệnh sử, cô gái cho biết, cách đây khoảng 2-3 tháng, cô nhiều lần quan hệ tình dục với bạn trai nhưng không sử dụng bao cao su.

Thời gian qua, nhiều người trẻ đến Bệnh viện Da liễu Trung ương khám vì bị sùi mào gà (Ảnh minh họa: AI).

Bác sĩ Phòng khám chuyên đề các bệnh lây truyền qua đường tình dục cho biết, cô gái có nhiều tổn thương dạng sùi màu hồng, đỉnh nhọn, dễ chảy máu, kích thước 0,5-2cm ở cả vùng âm đạo lẫn tử cung của người bệnh.

Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân nhiễm HPV type 6, được chẩn đoán xác định mắc mụn cơm sinh dục, thường được gọi là sùi mào gà.

Bệnh nhân được xét nghiệm sàng lọc các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác như HIV, lậu, giang mai, chlamydia trước khi được chuyển đến Khoa Laser và Săn sóc da để điều trị.

ThS.BS Nguyễn Mậu Tráng, Khoa Laser và Săn sóc da cho biết, bệnh nhân được chỉ định điều trị bằng laser CO2 để loại bỏ toàn bộ các tổn thương tại âm hộ, âm đạo và cổ tử cung một cách triệt để.

Bệnh nhân được dùng kháng sinh dự phòng nhiễm trùng kết hợp với chăm sóc vết thương tại chỗ. Sau ba ngày điều trị, các vùng tổn thương đã khô, sạch, không rỉ dịch, không đau và không chảy máu.

"Bệnh nhân được xuất viện và hẹn tái khám định kỳ 2 tuần một lần, liên tiếp trong 3 tháng để theo dõi và đánh giá kết quả điều trị", BS Tráng cho biết.

Nhiều nguy cơ vì quan hệ tình dục không an toàn

TS.BS Vũ Huy Lượng, Trưởng Khoa Laser và Săn sóc da, cho biết sùi mào gà vùng hậu môn - sinh dục là bệnh lây truyền qua đường tình dục do virus HPV gây ra.

Có nhiều chủng HPV, trong đó type 6 và 11 thường gây sùi mào gà, còn các type nguy cơ cao như 16 và 18 có thể gây viêm cổ tử cung và làm tăng nguy cơ ung thư cổ tử cung ở nữ giới.

Các biểu hiện lâm sàng thường là các sẩn sùi màu hồng hoặc màu da, có thể đơn lẻ hoặc thành cụm giống mào gà, dễ chảy máu.

Hiện nay chưa có thuốc đặc hiệu tiêu diệt virus HPV, nên điều trị chủ yếu tập trung vào loại bỏ tổn thương bằng nhiều phương pháp như thuốc bôi điều biến miễn dịch tại chỗ, laser, đốt điện, dao plasma, áp lạnh nitơ lỏng, hoặc quang động học.

TS.BS Phạm Thị Minh Phương, Phó Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương, phụ trách Phòng khám chuyên đề các bệnh lây truyền qua đường tình dục, cho biết số ca trẻ vị thành niên mắc sùi mào gà có xu hướng tăng trong những năm gần đây, có thể do xu hướng quan hệ tình dục sớm và thiếu an toàn ở một bộ phận trẻ vị thành niên.

Việc nhiễm HPV sớm ở trẻ vị thành niên có thể dẫn đến những tổn thương lâu dài ở đường sinh dục, tăng nguy cơ ung thư cổ tử cung nếu nhiễm các chủng nguy cơ cao.

Ngoài ra, quan hệ tình dục không an toàn và không sử dụng biện pháp bảo vệ, trẻ vị thành niên có thể có thai sớm, đồng nhiễm những bệnh lây truyền qua đường tình dục khác như lậu, giang mai, chlamydia... Một số bệnh có thể gây viêm nhiễm mạn tính, viêm tắc vòi trứng, thậm chí dẫn đến vô sinh thứ phát.

Vì vậy, cần tăng cường giáo dục sức khỏe sinh sản cho trẻ vị thành niên, giáo dục thế hệ trẻ về bệnh lây truyền qua đường tình dục, quan hệ tình dục an toàn, sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục, chung thủy một bạn tình, đi khám sớm khi có dấu hiệu bất thường...

TS Phương lưu ý, bao cao su không bảo vệ hoàn toàn khỏi nguy cơ nhiễm HPV, vì virus lây qua tiếp xúc trực tiếp da - niêm mạc. Việc tiêm phòng vaccine HPV giúp ngăn ngừa các chủng gây sùi mào gà và ung thư cổ tử cung.

Theo khuyến cáo của Bộ Y tế, vắc xin có thể tiêm cho trẻ từ 9 tuổi, cả nam và nữ, và có thể tiêm đến 45 tuổi, trong đó hiệu quả cao nhất khi tiêm trước khi có quan hệ tình dục.