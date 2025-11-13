Hà Nội: Trẻ nhập viện vì cúm tăng vọt, bác sĩ căng mình ngăn biến chứng (Video: Minh Nhật - Mai Hương).

Chị H. (Hà Nội) vừa trải qua những ngày mất ngủ khi con trai sinh non ở tuần thai thứ 30, phải nhập viện trở lại chỉ 5 ngày sau khi được trở về nhà từ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Bé sốt cao liên tục 38,5-39°C, khó thở, quấy khóc và được chẩn đoán mắc cúm A trên nền nhiễm trùng.

Khi nhập viện, bệnh nhi được điều trị bằng thuốc kháng virus cúm kèm kháng sinh, theo dõi chặt toàn trạng và các dấu hiệu sinh tồn.

“Bác sĩ nói con tôi thuộc nhóm nguy cơ cao vì sinh non. Khi mắc cúm, con có thể bị biến chứng viêm phổi, suy hô hấp hoặc nhiều biến chứng khác. Nghe vậy tôi rất lo lắng, chỉ mong con đáp ứng thuốc nhanh”, chị H. chia sẻ.

Thời tiết Hà Nội đang chuyển mùa khiến số trẻ mắc các bệnh đường hô hấp tăng nhanh. Ghi nhận tại Bệnh viện Nhi Hà Nội, lượng bệnh nhi mắc cúm A, virus RSV và một số bệnh đường hô hấp khác nhập viện điều trị đã tăng gấp nhiều lần so với tháng trước, trong đó có những ca diễn biến nặng, phải thở máy hoặc biến chứng thần kinh.

Tại khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi Hà Nội, không khí điều trị căng thẳng khi gần nửa số giường bệnh đang dành cho bệnh nhân cúm.

BSNT Nguyễn Sỹ Đức - khoa Truyền nhiễm chia sẻ: "Trong 2-3 tuần trở lại đây nhóm bệnh nhân cúm, đặc biệt là cúm A tăng lên rất nhiều. Thậm chí có thời điểm, số lượng bệnh nhân cúm tiếp nhận điều trị tăng gấp 5 lần so với giai đoạn trước.

Hiện khoa có 70 bệnh nhân nội trú thì có hơn 30 bệnh nhân mắc cúm. Tình trạng tương tự cũng ghi nhận ở khu vực phòng khám. Trong 10 bệnh nhân đến khám vì sốt, hắt hơi, sổ mũi thì có đến 6-7 trẻ test dương tính với cúm A”.

Theo BS Đức, so với các năm trước, triệu chứng cúm A năm nay chưa có nhiều khác biệt. Bệnh nhân vào khám với tình trạng sốt cao, có trường hợp sốt 39-40 độ C, đáp ứng kém thuốc hạ sốt, có kèm hắt hơi, sổ mũi, ho.

Bệnh nhi A., 16 tháng tuổi mắc cúm A suốt 1 tuần qua. Theo chia sẻ của người mẹ, bệnh nhi bị lây cúm khi đi học. Hiện bệnh nhi vẫn còn sốt cao 38,5oC.

Đây không phải là trường hợp cá biệt. Theo các bác sĩ, khi hỏi tiền sử, đa số các trường hợp trong gia đình có thành viên xuất hiện triệu chứng tương tự hoặc trong lớp của trẻ có ghi nhận ca mắc cúm.

Bệnh nhi được sử dụng khí dung giúp đưa thuốc dưới dạng sương mù vào đường hô hấp của trẻ, có tác dụng làm loãng đờm, làm ẩm niêm mạc và giảm các triệu chứng viêm nhiễm tại chỗ.

Đáng chú ý, theo BS Đức, nhiều trường hợp nhập viện ghi nhận biến chứng, phổ biến nhất là biến chứng viêm phổi.

"Nhóm bệnh nhân viêm phổi do cúm gặp rất nhiều, đặc biệt trên nền bệnh nhân có yếu tố nguy cơ như trẻ dưới 2 tuổi, có bệnh lý nền như: bệnh lý tim mạch, bệnh hô hấp mạn tính, đái tháo đường, suy giảm miễn dịch", chuyên gia này phân tích.

Đáng chú ý, khoa Truyền nhiễm đã tiếp nhận điều trị một bệnh nhân bị biến chứng viêm não do cúm A.

Đó là trường hợp bệnh nhi hơn 3 tuổi được tiếp nhận trong tình trạng co giật, hôn mê chỉ 24 giờ sau khởi phát sốt. Bé được chẩn đoán viêm não do cúm, phải điều trị hồi sức tích cực, thở máy và dùng thuốc ức chế tổn thương thần kinh.

Sau nhiều ngày điều trị, tính mạng được cứu nhưng trẻ vẫn phải đối mặt với nguy cơ di chứng thần kinh lâu dài.

Cũng theo BS Đức, Bệnh viện cũng đã dự trù thêm các khu vực phòng bệnh khác nếu diễn biến dịch phức tạp có thể tiếp nhận đến hàng trăm bệnh nhân cúm.

Không chỉ cúm A, các bệnh lý hô hấp khác cũng đang có xu hướng gia tăng. Tại khoa Hô hấp của bệnh viện, trong số 49 bệnh nhi đang điều trị có tới 45 ca nhiễm virus RSV, trong đó 3 ca biến chứng nặng.

RSV là virus thường gặp vào mùa lạnh, dễ gây viêm phổi, viêm tiểu phế quản ở trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ sơ sinh và trẻ dưới 2 tuổi.

Tay chân miệng cũng là một bệnh truyền nhiễm đáng lưu tâm trong thời gian vừa qua.

Tại khoa Truyền nhiễm, bác sĩ đang theo dõi bé P., 14 tháng tuổi, mắc tay chân miệng độ IIB nhóm 2 - nhóm có nguy cơ biến chứng thần kinh. Bé nhập viện trong tình trạng sốt cao, giật mình nhiều lần, run chi. Sau 1 ngày điều trị, tình trạng giật mình, run chi có giảm nhưng trẻ vẫn còn sốt cơn, nên nguy cơ biến chứng vẫn ở mức cao.

Theo BS Đức, sai lầm phổ biến của nhiều cha mẹ là chủ quan khi trẻ sốt, chỉ tự điều trị bằng thuốc hạ sốt thông thường mà không đưa trẻ đi khám sớm. “Với trẻ có yếu tố nguy cơ, nếu không được điều trị đặc hiệu sớm, bệnh có thể tiến triển nhanh và gây biến chứng nặng”, bác sĩ cảnh báo.

Các bác sĩ khuyến cáo, thời điểm giao mùa là giai đoạn virus đường hô hấp hoạt động mạnh. Để phòng bệnh, cha mẹ cần giữ ấm cho trẻ, hạn chế đến nơi đông người, đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên, đảm bảo chế độ dinh dưỡng, cho trẻ ngủ đủ giấc.

“Hiện có nhiều loại vaccine giúp phòng bệnh đường hô hấp như cúm, phế cầu, kháng thể đơn dòng phòng mắc RSV cho trẻ nguy cơ cao...

Tiêm chủng đầy đủ là biện pháp quan trọng để chủ động giúp trẻ giảm nguy cơ mắc bệnh và tránh diễn biến bệnh nặng”, BS Đức nhấn mạnh.

Tại Bệnh viện Nhi Hà Nội, trước tình hình dịch bệnh đường hô hấp tăng nhanh cũng rất nhiều bố mẹ đưa trẻ đến tiêm phòng bệnh, nhiều gia đình đã tiêm phòng cúm cho tất cả các thành viên.

Ảnh: Minh Nhật

Video: Minh Nhật, Mai Hương