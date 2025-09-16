Chiến thắng ung thư phổi, "chú bảo vệ" chạy vì bệnh nhân ung thư

Ngày 16/9, Bệnh viện K cho biết, giải chạy “Hành trình tiếp sức” 2025 do Bệnh viện K phối hợp với Quỹ Ngày mai tươi sáng nhận được sự quan tâm của hàng ngàn vận động viên. Trong đó, nam vận động viên là "chú bảo vệ" bệnh viện K, cũng là một bệnh nhân ung thư phổi như một người truyền cảm hứng, cho thấy ung thư có thể chữa khỏi.

Ông Phúc tham gia giải chạy năm 2024 (Ảnh: Bệnh viện K).

Tháng 5/2017, ông Nguyễn Tiến Phúc cảm thấy cơ thể mệt mỏi kéo dài, ho nhiều dai dẳng, nên đến Bệnh viện K thăm khám và được chẩn đoán mắc ung thư phổi giai đoạn III.

Sau quá trình đấu tranh tư tưởng giữa điều trị và không điều trị, cuối cùng ông quyết định nghe theo tư vấn của bác sĩ, thực hiện ca cắt một bên phổi 2 tháng sau đó tại khoa Ngoại Lồng ngực, Bệnh viện K. Tiếp đó, ông trải qua một quá trình hồi phục khá dài, bao gồm các đợt hóa chất và điều trị miễn dịch để ngăn ngừa tái phát.

Tháng 12/2017, vài tháng sau khi bình phục bước đầu, ông Phúc được Khoa Khám bệnh Yêu cầu tạo điều kiện nhận vào làm bảo vệ. Từ đó đến nay đã 8 năm, ông kiên trì gắn bó với công việc của mình.

Công việc hằng ngày của ông Phúc gồm đón tiếp và hướng dẫn người bệnh tới khám, giữ gìn an ninh trật tự trong khu vực khám chữa bệnh, lau chùi, chăm sóc cây xanh, tiểu cảnh, gia cố bàn ghế và bảo quản cơ sở vật chất của khoa.

Nơi ở hiện tại của ông cũng được khoa bố trí trong khuôn viên, thuận tiện cho việc nghỉ ngơi và kịp thời hỗ trợ các công việc. Gia đình ông có ba người con, đều đã lập gia đình và sống ở nhiều tỉnh thành.

Công việc ngày thường của ông Phúc là bảo vệ tại Bệnh viện K. Ông cũng đã chiến thắng ung thư phổi được 8 năm (Ảnh: Bệnh viện K).

Bệnh nhân ra vào khoa vẫn thường gọi ông với cái tên thân thiện "chú bảo vệ" khi được ông hướng dẫn, truyền năng lượng tích cực, động viên mọi người chiến đấu để chiến thắng ung thư.

Lãnh đạo Bệnh viện K cho biết, câu chuyện của ông Phúc lan tỏa một thông điệp mạnh mẽ: Ung thư không phải là bản án chấm dứt mọi ước mơ và nghĩa vụ xã hội. Việc một bệnh nhân ung thư trở lại làm việc tại bệnh viện từng điều trị cho mình chính là minh chứng của niềm tin, cũng thể hiện mối liên kết giữa người bệnh và cơ sở điều trị.

"Từng là một bệnh nhân ung thư, nên khi gặp các bệnh nhân, tôi hiểu họ cảm thấy thế nào. Bằng tất cả những gì đã từng trải qua và niềm tin của mình, tôi đều khuyên họ đừng bao giờ ngừng hy vọng, giữ trạng thái lạc quan để điều trị, vui sống.

Ngoài ra, bệnh nhân ung thư cũng nên dành thời gian tập luyện thể dục thể thao, vận động thường xuyên để bản thân không ngừng đón nhận những điều tích cực, cải thiện sức khỏe, nâng cao hiệu quả điều trị”, ông Tiến chia sẻ.

Năm 2024, ông Phúc cũng tham gia giải chạy “Hành trình tiếp sức” vì bệnh nhân ung thư. Tham gia giải chạy, ông Phúc đạt giải “Vận động viên lớn tuổi nhất đạt thành tích xuất sắc”.

Giải chạy “Hành trình tiếp sức 2025” ông Phúc cũng đăng ký tham gia từ rất sớm.

Ông chia sẻ: “Với hoạt động này, những người yêu thể thao và những người đã, đang phải chiến đấu với ung thư sẽ có cơ hội được thể hiện bản thân, được tham gia hoạt động thể chất cùng cộng đồng.

“Hành trình tiếp sức” đã mang đến cho tôi nhiều động lực và cũng chính là sự kiện để tôi cùng rất nhiều vận động viên lớn tuổi, từng chiến đấu với ung thư thêm tự tin vui sống”.