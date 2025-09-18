“Bác sĩ nội trú đừng vội tin mình là tinh hoa chỉ vì được tung hô”

Nhiều ý kiến cho rằng, các bác sĩ nội trú có năng lực học tập vượt trội, được tuyển chọn khắt khe và được đào tạo bài bản để thực hiện sứ mệnh chăm sóc sức khỏe nhân dân, nên xứng đáng được coi như tinh hoa của ngành y, thậm chí là “tinh hoa của các tinh hoa” trong ngành y tế.

Phóng viên Dân trí đã liên hệ với một số nhân viên y tế từng kinh qua thời gian học bác sĩ nội trú để làm rõ thêm quan điểm này.

Buổi lễ “Match Day” chọn chuyên ngành bác sĩ nội trú của Trường Đại học Y Hà Nội (Ảnh: Nhà trường).

Bác sĩ nội trú hiện tại có khác trước đây?

ThS.BS Nguyễn Hồ Vĩnh Phước, Trưởng phòng Công tác xã hội một bệnh viện công lập ở TPHCM cho biết, anh từng là bác sĩ nội trú của Đại học Y Dược TPHCM niên khóa 2006-2009.

Bác sĩ Phước nhớ lại, thời điểm anh học, dù có rất nhiều thí sinh dự thi nhưng chỉ tiêu mỗi ngành chỉ khoảng 2-3 suất, nên tỷ lệ chọi rất cao. Sau khi chọn thi và đậu chuyên ngành Niệu khoa, anh được "nội trú" thực thụ tại một bệnh viện chuyên khoa đầu ngành.

Đồng thời, trong chương trình học, bác sĩ Phước cùng các học viên khác cũng được luân chuyển có thời hạn đến các bệnh viện tuyến cuối trên địa bàn TPHCM.

Theo bác sĩ Phước, các học viên bác sĩ nội trú trong niên khóa anh học được miễn học phí, đồng thời trường có thêm những chính sách học bổng dành cho người có kết quả học tập tốt. Song song đó là các chế độ hỗ trợ, tiền công khám bệnh, chế độ bác sĩ phụ mổ tại bệnh viện…

Cộng tất cả khoản tài chính, bác sĩ nội trú thời điểm trên gần như không nặng nề việc “cơm áo gạo tiền”, nên có thể tập trung tất cả cho việc học. Với bác sĩ nội trú hiện nay, họ phải thực hiện nghĩa vụ đóng học phí trong suốt thời gian tham gia đào tạo.

ThS.BS Nguyễn Hồ Vĩnh Phước (Ảnh: BS).

Dù vậy, bác sĩ Phước cho rằng, tài chính không phải là vấn đề quá quan trọng đối với bác sĩ nội trú, vì điều họ cần là được có môi trường thực hành lâm sàng toàn diện, được theo các chuyên gia đầu ngành học tập các chuyên môn sâu và được phát triển các mối quan hệ để có nhiều cơ hội nghề nghiệp.

Trên thế giới, các bác sĩ nội trú cũng sẵn sàng sử dụng những khoản vay của Chính phủ trong khoảng thời gian học tập và trả dần sau khi đã học xong và có thu nhập từ việc hành nghề.

Bác sĩ Phước nhận định, dân số gia tăng, nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao… có thể là những lý do khiến số lượng đào tạo bác sĩ nội trú tại các trường y hiện nay tăng lên đáng kể để đáp ứng tình hình thực tế.

Chính vì thế, việc đào tạo bác sĩ nội trú theo kiểu “tinh hoa” trước đây đang dần chuyển hướng sang đào tạo như “bác sĩ chuyên khoa tập trung”. Nhìn ra thế giới, nhiều nước phát triển quy định hình thức “nội trú” là con đường bắt buộc để bác sĩ được hành nghề chuyên khoa.

Suy cho cùng, bác sĩ nội trú là khởi đầu cho một quá trình đào tạo và rèn luyện, là một "thành tựu nho nhỏ" để bác sĩ có thể tự khích lệ mình, từ đó tạo động lực phấn đấu cho quá trình hành nghề lâu dài. Do đó, cần thiết có định nghĩa chính xác hơn để xã hội hiểu rõ về khái niệm “bác sĩ nội trú” trong tình hình mới.

Bác sĩ Nguyễn Hồ Vĩnh Phước được Đại học Y Dược TPHCM cấp bằng bác sĩ nội trú khóa 2006-2009 (Ảnh: BS).

Bên cạnh đó, bác sĩ Phước đề xuất các trường và bệnh viện có thể khảo sát nhu cầu thực tế của bác sĩ nội trú, để có thêm sự hỗ trợ, trợ cấp hoặc ký hợp đồng công việc phù hợp (bởi bác sĩ nội trú đã có bằng bác sĩ đa khoa) để họ yên tâm học tập.

Ngoài ra, cần giữ vững chuẩn đào tạo và sự hướng dẫn, “cầm tay chỉ việc” của các chuyên gia đầu ngành dành cho bác sĩ nội trú, để đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng phục vụ cho hệ thống y tế.

“Đừng vội tin mình là tinh hoa”

TS.BS.CK2 Trà Anh Duy tiết lộ, anh là cựu bác sĩ nội trú của Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, giai đoạn 2007-2010.

Bác sĩ Duy phân tích, có 3 điều khác biệt mà anh thấy rõ về bác sĩ nội trú thời điểm anh theo học và hiện tại.

Thứ nhất là về vị trí. Bác sĩ nội trú trước đây được miễn học phí, được xem như một thành phần lao động chính thức của bệnh viện, được ban chủ nhiệm khoa giao việc và tạo điều kiện học tập, trải nghiệm.

Thứ hai, về công việc. Bác sĩ nội trú trước kia chịu trách nhiệm trên những việc mình làm, được phân công trực và xếp cột bác sĩ (thường là bác sĩ cột 3 hoặc cột "nội trú"). Do đó trong một số ca mổ, “nội trú” có thể đứng tên mổ chính hoặc bác sĩ phụ mổ, tuỳ sự phân công của trưởng tua trực hoặc ban chủ nhiệm khoa.

Vì bác sĩ nội trú là "thường trú bệnh viện", họ luôn trong tình trạng sẵn sàng tham gia công việc cả ngày lẫn đêm, ngoài ra còn chịu trách nhiệm giảng dạy sinh viên, hướng dẫn học viên khác.

Bác sĩ Trà Anh Duy thời điểm còn là học viên bác sĩ nội trú (Ảnh: BS).

Thứ ba, về tài chính. Thời điểm bác sĩ Duy theo học, “nội trú” được ký hợp đồng, có hưởng lương, phụ cấp từ bệnh viện và học bổng từ trường, nên đủ để yên tâm “cháy” hết mình cho học tập, nghiên cứu.

“Tôi vẫn nhớ những năm tháng nội trú hầu hết là những đêm trực dài, những ca bệnh khó, những lần vừa hồi hộp, vừa hãnh diện khi được đứng trong phòng mổ cùng các bác sĩ lớn.

Có những ca phụ mổ phức tạp với thầy Trưởng khoa, kéo dài hơn 12 tiếng, khi xong việc thì đúng lúc đài phát thanh lên chuyên mục “đọc truyện đêm khuya”, chỉ kịp uống được ít sữa và tiếp tục nghe y lệnh “gọi nội trú” từ khoa Cấp cứu…

Bây giờ, tôi thấy bác sĩ nội trú phải đóng học phí cao, không còn là nhân viên bệnh viện, không chịu trách nhiệm chính trên bệnh nhân, chỉ như học viên phụ việc và ít thường trú tại bệnh viện. Số lượng đào tạo đã tăng cao, nhưng mức độ va chạm và trải nghiệm nghề của họ lại ít hơn. Ngày nay, bác sĩ nội trú dường như không còn là “lực lượng tiên phong” như trước.

Nhưng dù ở thời kỳ nào, bác sĩ nội trú đừng vội tin mình là “tinh hoa” chỉ vì được tung hô.

Sự nghiệp bác sĩ không thể đo bằng lượt thích hay lượt chia sẻ. Thứ giữ lại lâu dài chính là kiến thức vững vàng, kỹ năng chuyên môn, thái độ nhân văn và lòng trắc ẩn với bệnh nhân. Nếu thiếu những điều đó, sự nổi tiếng rồi cũng sẽ phai nhạt, thậm chí có thể trở thành gánh nặng.

Nội trú chỉ giúp ta đi nhanh hơn vài bước đầu, còn con đường phía trước mới là nơi thử thách bản lĩnh thật sự. Do đó, các bạn hãy tận dụng cơ hội để được dấn thân, trải nghiệm, “cháy” hết mình trong giai đoạn nội trú và sau này. Với thầy thuốc, sự học hỏi không ngừng trong suốt cả đời hành nghề”, bác sĩ Trà Anh Duy bày tỏ.

Bác sĩ Trà Anh Duy (thứ 3, từ phải sang) thời điểm vừa tốt nghiệp bác sĩ nội trú (Ảnh: BS).

Làm gì để đảm bảo chất lượng bác sĩ nội trú?

Trao đổi với phóng viên, đại diện Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TPHCM) cho biết, học phí đối tượng bác sĩ nội trú năm học gần nhất mà nơi này áp dụng là 63 triệu đồng/năm, chưa bao gồm chi phí thực hiện bảo vệ đề cương và luận văn. Với thời gian đào tạo liên tục 3 năm, đây có thể là gánh nặng tài chính cho họ và gia đình.

Hiện nay qua khảo sát, số lượng người học ngành y ở bậc đào tạo đại học và sau đại học đều tăng, trong khi số giường bệnh tại các cơ sở thực hành lâm sàng không tăng, dẫn đến cơ hội được thực hành trực tiếp trên bệnh nhân bị giảm.

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cơ sở mới (Ảnh: Nhà trường).

Do đó, để đảm bảo chất lượng đào tạo bác sĩ nội trú trong giai đoạn hiện nay, Trường cho rằng sự gia tăng số lượng học viên của từng chuyên ngành là không cần thiết, mà chỉ nên tăng số chuyên ngành đào tạo, để có thể bao phủ toàn diện nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Một yếu tố quan trọng không kém trong việc giúp nâng cao chất lượng đào tạo bác sĩ nội trú đó là bộ phận hành chính. Do đặc trưng cần có thời gian học tập chủ yếu tại bệnh viện, nên việc học viên có thể gặp khó khăn trong các thủ tục hành chính giấy tờ.

Tại mỗi cơ sở thực hành cần có bộ phận tổ lâm sàng làm đầu mối cho các học viên và hỗ trợ trong việc tiếp nhận các giấy tờ cần thiết, tạo được thuận lợi nhất để bác sĩ nội trú yên tâm trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ.