Mới đây, Giám đốc Sở Y tế TPHCM đã ký quyết định về việc giải quyết cho thôi việc với viên chức tên Nguyễn Thanh Hiệp (sinh năm 1976), công tác tại phòng Nghiệp vụ Y của cơ quan này.

Theo quyết định nêu trên, ông Hiệp được chấp thuận cho thôi việc theo nguyện vọng từ ngày 8/9. Văn phòng Sở Y tế phối hợp với ngành Nội vụ, Bảo hiểm xã hội thực hiện thủ tục cho thôi việc với ông Nguyễn Thanh Hiệp theo chính sách chế độ hiện hành.

Ông Nguyễn Thanh Hiệp nguyên là Phó bí thư Đảng ủy, Phó chủ tịch Hội đồng Trường, Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch , nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Đại học, Cao đẳng TPHCM.

Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch (Ảnh: website nhà trường).

Vào tháng 4, ông Nguyễn Thanh Hiệp bị Ủy ban Kiểm Tra Thành ủy TPHCM công bố quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, sau khi Thanh tra TPHCM có kết luận về trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn, khiếu nại, tố cáo và quản lý, sử dụng tài chính, tài sản được giao tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Sau khi bị kỷ luật, ngày 12/5, ông Nguyễn Thanh Hiệp bị UBND TPHCM điều chuyển công tác đến Sở Y tế TPHCM và làm nhiệm vụ tại đây cho đến ngày xin thôi việc.