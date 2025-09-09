Mới đây, phóng viên Dân trí nhận được phản ánh của một số nhân viên y tế tại TPHCM, bày tỏ mong muốn sớm được hỗ trợ nhận tiền phụ cấp ưu đãi nghề theo Nghị định 05/2023/NĐ-CP dành cho nhân viên y tế trực tiếp chống dịch, các năm 2022 và 2023.

Nghị định 05/2023/NĐ-CP về phụ cấp ưu đãi nhân viên y tế Căn cứ Kết luận 25-KL/TW (30/12/2021), phụ cấp ưu đãi nghề cho cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở được nâng từ 40–70% lên 100%. Thời gian áp dụng: từ 01/01/2022 đến 31/12/2023. Đối tượng: viên chức thường xuyên, trực tiếp làm chuyên môn tại: Cơ sở y tế dự phòng (bao gồm kiểm dịch biên giới); Trạm y tế xã, phường, thị trấn; phòng khám đa khoa khu vực; nhà hộ sinh; Trung tâm y tế và bệnh viện tuyến quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc thành phố trực thuộc trung ương.

Không được chi tiền phụ cấp theo Nghị định 05

Chị T., nhân viên một phòng chuyên môn của Bệnh viện đa khoa Khánh Hội (Bệnh viện quận 4 cũ) chia sẻ, sau khi Nghị định số 05 của Chính phủ ban hành, tháng 4/2023, Sở Y tế TPHCM đã có công văn báo cáo về nhu cầu kinh phí ưu đãi nghề của địa phương.

Theo nội dung của công văn này, Bệnh viện sẽ báo cáo nguồn kinh phí để chi trả, nếu trong trường hợp không đủ nguồn sẽ được hướng dẫn cấp nguồn ngân sách nhà nước.

Bệnh viện quận 4 cũ, nay là Bệnh viện đa khoa Khánh Hội (Ảnh: Hoàng Lê).

Sau đó, Sở Y tế TPHCM tiếp tục ra 2 văn bản liên quan đến nội dung trên. Trong đó, có văn bản ngày 25/11/2024, với hướng dẫn ưu tiên nguồn kinh phí để trả chế độ phụ cấp theo Nghị định 05 cho nhân viên y tế.

Tuy nhiên theo chị T., đến nay nhân viên thuộc diện nhận tiền theo Nghị định 05 tại Bệnh viện quận 4 (hơn 100 người) vẫn chưa được chi trả trong hai năm 2022 và 2023.

“Mùa dịch đi lại chống dịch vất vả, chúng tôi chỉ mong góp sức mình chăm sóc sức khỏe người dân. Khi nghe thông tin có Nghị định 05, chúng tôi thấy rất vui vì công sức được ghi nhận. Nếu theo hệ số lương, tôi phải nhận được khoảng 70 triệu đồng.

Bệnh viện hứa sẽ chi trả, nhưng đến nay đã 2 năm không thấy gì. Đối với nhân viên y tế chúng tôi, đây là khoản thu nhập không hề nhỏ để có thêm kinh phí lo cho gia đình và con cái”, chị T. nói.

Người dân chờ khám bệnh tại Bệnh viện quận 4 (Ảnh: Hoàng Lê).

Tương tự, anh V. - nhân viên một khoa điều trị tại Bệnh viện Khánh Hội - cũng chia sẻ đã chờ khoản tiền phụ cấp của Nghị định 05 trong thời gian dài, nhưng đến nay không biết khi nào được nhận.

Tình trạng không có hoặc không nhận đủ tiền phụ cấp theo Nghị định 05 trong các năm 2022-2023 cũng xảy ra với một số nhân viên y tế đơn vị khác như Bệnh viện đa khoa Bình Phú (Bệnh viện quận 6 cũ), Bệnh viện Lê Văn Việt...

Lãnh đạo các bệnh viện lên tiếng

Phóng viên Dân trí đã liên hệ với lãnh đạo Bệnh viện Khánh Hội để tìm hiểu. Bác sĩ Đỗ Thành Tuấn, Giám đốc Bệnh viện, cho biết các nhân viên y tế của đơn vị chưa được chi tiền phụ cấp ưu đãi nghề theo Nghị định 05/2023/NĐ-CP.

Theo bác sĩ Tuấn, sau dịch Covid-19, Nghị định 05 được Chính phủ ban hành với chủ trương chi hỗ trợ cho y tế tuyến cơ sở, các bệnh viện tuyến quận huyện để động viên việc chống dịch.

Đối tượng nhận hỗ trợ là viên chức trực tiếp, thường xuyên làm chuyên môn y tế chống dịch (viên chức mã ngạch V08). Tại Bệnh viện Khánh Hội, có hơn 100 người nằm trong diện này.

Để thực hiện việc chi tiền, các bệnh viện phải lập danh sách dự toán gửi cho Sở Y tế TPHCM tổng hợp, trình lên Sở Tài chính và UBND TPHCM để chờ duyệt chi.

Đến cuối tháng 11/2024, sau nhiều lần hướng dẫn, Sở Y tế TPHCM đã có văn bản gửi các bệnh viện quận, huyện và TP Thủ Đức, cho biết các đơn vị phải ưu tiên sử dụng nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp và nguồn kinh phí hợp pháp khác để thực hiện chi trả.

Hoạt động tại Bệnh viện quận 4 (Ảnh: Hoàng Lê).

“Có bệnh viện quỹ còn kết dư thì người ta chi đủ, có nơi chi được số tiền 1 năm cho nhân viên. Riêng bệnh viện chúng tôi quỹ không còn kết dư, nên không thể cân đối nguồn nào để chi.

Khi chi theo diện nêu trên cũng tạo sự bất bình đẳng, vì chống dịch thì bộ phận trực tiếp hay gián tiếp đều lăn xả vào làm.

Tất cả các lý do trên, bệnh viện đều có làm văn bản giải trình, kiến nghị thành phố. Đợt vừa rồi khi đoàn kiểm tra Sở Y tế đến khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên y tế, chúng tôi cũng phản hồi chi tiết việc này”, bác sĩ Tuấn chia sẻ.

Lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Bình Phú (TPHCM) cho biết, nơi này cũng không chi tiền phụ cấp ưu đãi nghề theo Nghị định 05/NĐ-CP cho các nhân viên y tế thuộc diện được nhận. Lý do là đơn vị không có nguồn để chi.

Bệnh viện Lê Văn Việt thời điểm được chuyển đổi công năng để trở thành nơi điều trị Covid-19 (Ảnh: Hoàng Lê).

Tại Bệnh viện Lê Văn Việt (quận 9 cũ), người đứng đầu đơn vị cho hay, nơi này đã cân đối ngân sách để chi cho hơn 100 nhân viên y tế thuộc diện được nhận tiền phụ cấp theo Nghị định 05, trong khoảng thời gian của năm 2022. Với năm 2023, đơn vị không còn ngân sách để chi trả.

Bệnh viện đa khoa Lãnh Binh Thăng (Bệnh viện quận 11 cũ) là nơi giải quyết đầy đủ tiền Nghị định 05 cho viên chức mã ngạch V08 công tác tại đơn vị.

Lý giải việc này, một thành viên Ban giám đốc Bệnh viện cho biết, đơn vị đã xây dựng quỹ cải cách tiền lương nhiều năm nay, nên có đủ nguồn để chi trả khoản tiền trên.

“May mắn là chế độ phụ cấp theo Nghị định 05 chỉ áp dụng cho các năm 2022 và 2023, nếu không chúng tôi khó kham nổi. Vì hiện tại mức lương cơ sở đã tăng và có nhiều khoản thu nhập khác phải chi trả cho nhân viên, nên bệnh viện cũng gặp khó khăn”, phía bệnh viện Lãnh Binh Thăng nói.

Sở Y tế TPHCM: Bệnh viện phải tự cân đối nguồn tài chính để chi trả

Trả lời câu hỏi của phóng viên, Sở Y tế TPHCM cho biết, để thực hiện Nghị định số 05/2023/NĐ-CP, cơ quan này đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc lập danh sách viên chức đủ điều kiện hưởng chế độ các năm 2022-2023 chính xác, đảm bảo không bỏ sót đối tượng.

Về việc chi trả, Sở Y tế đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các đơn vị rà soát, tổng hợp nhu cầu kinh phí và đề xuất nguồn chi từ ngân sách nhà nước, nguồn thu sự nghiệp và các nguồn hợp pháp khác. Cơ quan này cũng báo cáo, kiến nghị Sở Tài chính và UBND TPHCM xem xét bổ sung kinh phí cho các đơn vị.

Sở Y tế TPHCM (Ảnh: Hoàng Lê).

Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Tài chính và Sở Tài chính TPHCM, Sở Y tế đề nghị các đơn vị phải ưu tiên sử dụng nguồn thu từ các hoạt động sự nghiệp và các nguồn kinh phí hợp pháp khác thực hiện chi trả chế độ phụ cấp ưu đãi nghề cho viên chức trực tiếp, thường xuyên làm chuyên môn y tế.

Trường hợp các đơn vị chưa chi trả hoặc chi trả chưa đầy đủ phụ cấp ưu đãi nghề theo Nghị định số 05/2023/NĐ-CP, Sở Y tế đề nghị đơn vị cân đối nguồn tài chính để lập kế hoạch chi trả.

Theo Sở Y tế TPHCM, đến nay, nhiều đơn vị đã triển khai việc chi trả phụ cấp ưu đãi nghề theo quy định nêu trên. Trong đó, Bệnh viện Lê Văn Việt đã thực hiện chi trả được 3 quý của một năm.

Sở Y tế khẳng định luôn quan tâm, theo dõi và thường xuyên nhắc nhở, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện việc chi trả phụ cấp ưu đãi nghề theo đúng quy định của Nghị định số 05/2023/NĐ-CP, bảo đảm quyền lợi chính đáng cho đội ngũ viên chức y tế.