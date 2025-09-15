Chiều 15/9, đại diện Sở An toàn thực phẩm (ATTP) TPHCM thông tin với phóng viên Dân trí, đơn vị đang phối hợp cùng cơ quan chức năng địa phương và Ban giám hiệu Trường tiểu học Nguyễn Văn Triết (phường Linh Xuân, TPHCM) điều tra vụ nhiều học sinh tại nơi này có biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm.

Theo thông tin ban đầu, sau bữa ăn tại Trường tiểu học Nguyễn Văn Triết ngày khai giảng, trong khoảng thời gian từ tối 5/9 đến sáng 6/9, hàng chục em học sinh có các biểu hiện bất thường như đau bụng, tiêu chảy, nóng sốt... Nhiều trường hợp sau đó phải vào viện kiểm tra sức khỏe.

"Chúng tôi đã nhận được thông tin này và đang tiến hành xử lý sự vụ", phía Sở ATTP TPHCM cho biết.

Trường tiểu học Nguyễn Văn Triết (Ảnh: K.T).

Từ giữa tháng 7, Sở ATTP TPHCM phối hợp Sở Giáo dục - Đào tạo tổ chức 7 lớp tập huấn cho lãnh đạo, cán bộ y tế trường học, trường quốc tế và các đơn vị trực thuộc.

Nội dung gồm: cấp giấy chứng nhận ATTP cho bếp ăn bán trú, quản lý tự kiểm tra, nhận diện mối nguy, truy xuất nguồn gốc, giám sát thực phẩm, phối hợp xử lý ngộ độc và chế tài vi phạm.

Đồng thời, Sở ATTP cũng tập huấn riêng cho lực lượng chế biến thực phẩm tại ký túc xá và căng tin Đại học Quốc gia TPHCM. Hoạt động nhằm bảo đảm học sinh và người dân được sử dụng thực phẩm an toàn, ngăn ngừa ngộ độc.