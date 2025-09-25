Vụ trục lợi 10 tấn vàng: Cựu Tổng giám đốc SJC cùng 15 đồng phạm hầu tòa

Sáng 25/9, TAND TPHCM đã mở phiên toà sơ thẩm xét xử 16 bị cáo trong vụ án sản xuất trái phép vàng miếng SJC, xảy ra tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC).

Trong đó, bà Lê Thúy Hằng (55 tuổi, cựu Tổng giám đốc) cùng 4 người bị truy tố về tội Tham ô tài sản và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ. 11 bị cáo khác hầu tòa với cùng tội danh.

Theo cáo trạng, giữa năm 2024, Ngân hàng Nhà nước giao cho SJC 10 tấn vàng nguyên liệu để gia công. Lợi dụng chức vụ, bà Hằng đã chỉ đạo cấp dưới lập tờ trình khống, nâng định mức hao hụt để hợp thức hóa việc "rút ruột" 95,8 lượng vàng, trị giá 8,4 tỷ đồng. Trong số này, bà Hằng hưởng lợi hơn 6,6 tỷ đồng.

Tòa án đã triệu tập Công ty SJC với vai trò vừa là bị hại vừa là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Ngân hàng Nhà nước cùng 115 cá nhân cũng được triệu tập. Có tổng cộng 20 luật sư tham gia bào chữa, riêng bà Hằng có 6 luật sư bảo vệ.

Bên cạnh đó, bà Hằng còn chỉ đạo lập chứng từ mua vàng giá cao, bán giá thấp để tạo khoản lỗ khống, chiếm đoạt thêm 3,2 tỷ đồng. Tổng cộng, hành vi tham ô gây thiệt hại hơn 11,6 tỷ đồng.

Không dừng lại ở đó, bà Hằng còn chỉ đạo cấp dưới đưa vàng nguyên liệu bên ngoài vào SJC "chèn" vào quy trình sản xuất để làm ra hơn 6.200 lượng vàng miếng và hơn 11.500 lượng vàng nhẫn trái quy định. Các hành vi này gây thiệt hại gần 90 tỷ đồng, giúp bị cáo hưởng lợi bất chính hơn 70 tỷ đồng.

Từ tháng 6 đến tháng 8/2024, bà Hằng tiếp tục chỉ đạo chi nhánh SJC Hải Phòng, miền Trung và Phòng Kinh doanh vàng lập khống danh sách khách hàng. Số vàng bình ổn giá được bán ra ngoài thị trường với giá cao hơn niêm yết, gây thiệt hại thêm 5,7 tỷ đồng.

Tổng cộng, bà Hằng bị cáo buộc gây thiệt hại cho SJC hơn 107 tỷ đồng, trong đó cá nhân hưởng lợi trên 73 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã kê biên 8 bất động sản của bà Hằng và một số đồng phạm, thu giữ hơn 429 lượng vàng. Các bị cáo cũng tự nguyện nộp lại hơn 28,4 tỷ đồng để khắc phục hậu quả, trong đó bà Hằng nộp 20 tỷ đồng.

Viện KSND Tối cao đánh giá các bị cáo có một số tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, quá trình công tác từng đạt thành tích.

Do tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, công tác an ninh tại phiên tòa được thắt chặt. Lực lượng cảnh sát và công an được huy động tối đa để đảm bảo trật tự.

Phiên xử do thẩm phán Đoàn Thị Hương Giang làm chủ tọa. Vụ án dự kiến được xét xử trong nhiều ngày tới, dự kiến đến hết ngày 29/9.