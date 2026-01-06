Người đàn ông bán hoa quả tử vong bên đường ở TPHCM
(Dân trí) - Người dân phát hiện người đàn ông bán hoa quả tử vong trong tư thế treo cổ tại bãi đất trống bên đường ở xã Bà Điểm (TPHCM).
Ngày 6/1, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ phát hiện người đàn ông tử vong tại khu đất trống ven đường ở xã Bà Điểm.
Sáng cùng ngày, người dân lưu thông qua khu vực giao lộ Kênh Tiêu - Bà Điểm 1 (xã Bà Điểm), phát hiện người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ trên cành cây bên đường nên trình báo cơ quan chức năng.
Nhận tin báo, Công an xã Bà Điểm phối hợp với các đơn vị liên quan đã nhanh chóng có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc.
Theo người dân, nạn nhân làm nghề bán trái cây dạo. Thường ngày, ông này đến chợ đầu mối Hóc Môn lấy hàng rồi chở đi bán trên các tuyến đường quanh khu vực.