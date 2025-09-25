Cựu Tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng có 6 luật sư bào chữa

Ngày 25/9, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Lê Thúy Hằng (55 tuổi, cựu Tổng giám đốc SJC) cùng 4 đồng phạm về tội Tham ô tài sản và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.

Liên quan vụ án, 11 người còn lại bị xét xử về tội Tham ô tài sản hoặc Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.

Bị cáo Hằng trước khi bị khởi tố (Ảnh: Quang Nhật).

Trong phiên xét xử này, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) được triệu tập với vai trò vừa là bị hại vừa là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Tòa án cũng triệu tập Ngân hàng Nhà nước và 115 người đến tòa với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Có tổng cộng 20 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo. Trong đó, bà Lê Thúy Hằng có 6 luật sư bảo vệ quyền lợi.

Phiên tòa do thẩm phán Đoàn Thị Hương Giang làm chủ tọa và dự kiến kéo dài đến hết ngày 29/9.

Cựu Tổng giám đốc SJC bị cáo buộc có nhiều hành vi sai phạm, gây thiệt hại cho SJC hơn 107 tỷ đồng. Trong đó, thiệt hại từ hành vi chiếm đoạt tài sản là 11,6 tỷ đồng, gây thiệt hại và hưởng lợi bất hợp pháp từ hành vi làm trái quy định là 95,8 tỷ đồng.