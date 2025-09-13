Cựu Tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng nộp 20 tỷ đồng khắc phục hậu quả

Theo kế hoạch, ngày 25/9, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm 16 bị cáo trong vụ án sản xuất trái phép vàng miếng SJC, xảy ra tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC).

Theo đó, bà Lê Thúy Hằng (55 tuổi, cựu Tổng giám đốc SJC) cùng 4 đồng phạm bị xét xử về tội Tham ô tài sản và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.

Liên quan vụ án, 11 người còn lại bị xét xử về tội Tham ô tài sản hoặc Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.

Bà Hằng trước khi bị khởi tố (Ảnh: Quang Nhật).

Phiên tòa do thẩm phán Đoàn Thị Hương Giang làm chủ tọa.

Trong vụ án này, Công ty SJC được triệu tập đến tòa với vai trò vừa là bị hại vừa là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Tòa án cũng triệu tập Ngân hàng Nhà nước và 115 người đến tòa với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Có tổng cộng 20 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo. Trong đó, bà Lê Thúy Hằng có 6 luật sư bảo vệ quyền lợi.

Cựu Tổng giám đốc SJC bị cáo buộc có nhiều hành vi sai phạm, gây thiệt hại cho SJC hơn 107 tỷ đồng. Trong đó, thiệt hại từ hành vi chiếm đoạt tài sản là 11,6 tỷ đồng, gây thiệt hại và hưởng lợi bất hợp pháp từ hành vi làm trái quy định là 95,8 tỷ đồng.

Về tội Tham ô tài sản, hồ sơ vụ án thể hiện, giữa năm 2024, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giao SJC 10 tấn vàng nguyên liệu để gia công, sản xuất vàng miếng.

Với mục đích chiếm đoạt tài sản, bà Hằng đã chỉ đạo cấp dưới lập tờ trình khống để nâng định mức hao hụt trong gia công vàng miếng.

Căn cứ theo tờ trình khống này, kế toán trưởng của SJC soạn thảo, hợp thức hóa ngày ban hành quy định về định mức hao hụt mới và áp dụng vào quá trình gia công. Bà Hằng phê duyệt việc cấp vàng nguyên liệu hao hụt với định mức 0,0005 chỉ/sản phẩm.

Cuối cùng, cựu Tổng giám đốc SJC báo cáo Ngân hàng Nhà nước tổng số vàng hao hụt trong việc gia công 10 tấn vàng để chiếm đoạt 95,8 lượng vàng, trị giá 8,4 tỷ đồng. Trong số này, bà Hằng hưởng hơn 85 lượng vàng, trị giá 6,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, bà Hằng còn chỉ đạo Hoàng Lê Huê (Giám đốc SJC chi nhánh miền Trung) lập khống chứng từ thể hiện mua vàng với giá cao, bán vàng với giá thấp, tạo ra khoản lỗ khống để chiếm đoạt 3,2 tỷ đồng. Trong đó, bà Hằng bị cáo buộc hưởng 2,1 tỷ đồng.

Cũng trong vụ án này, bà Hằng bị cáo buộc đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để mua và chuyển vàng nguyên liệu từ bên ngoài vào SJC. Sau đó, bà Hằng giao Trần Tấn Phát (42 tuổi, Phó giám đốc xưởng vàng) chèn thêm số vàng này vào 56 đợt SJC gia công vàng móp méo, sản xuất 6.255 lượng vàng miếng SJC trái quy định.

Với hành vi trên, cựu Tổng giám đốc SJC đã gây thiệt hại 74,8 tỷ đồng và hưởng lợi trái phép 64,1 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, bị cáo Hằng còn chỉ đạo Nguyễn Thị Huệ (Giám đốc SJC chi nhánh Hải Phòng) mua vàng nguyên liệu bên ngoài, giao cho Trần Tấn Phát đưa vào sản xuất hơn 11.500 lượng vàng nhẫn SJC trái quy định. Với việc làm trên, bà Hằng bị cáo buộc gây thiệt hại tài sản Nhà nước gần 15,2 tỷ, hưởng lợi 6,6 tỷ đồng.

Đồng thời, bà Hằng chỉ đạo Nguyễn Thị Huệ, Hoàng Lệ Huê và Trần Ngọc Minh Thư (Trưởng phòng Kinh doanh vàng SJC) chỉ bán một phần vàng bình ổn giá cho khách hàng, phần còn lại bán ra ngoài với giá cao hơn niêm yết.

Từ giữa tháng 6 đến cuối tháng 8/2024, SJC chi nhánh Hải Phòng, chi nhánh miền Trung và Phòng Kinh doanh vàng SJC đã lập khống danh sách bán 7.000 lượng vàng cho 4.342 khách hàng, gây thiệt hại tài sản Nhà nước 5,7 tỷ đồng, hưởng lợi 2,8 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, nhà chức trách đã kê biên 8 bất động sản của bà Hằng và ông Phát, thu giữ hơn 429 lượng vàng. Đồng thời, các bị cáo cũng tự nguyện nộp lại hơn 28,4 tỷ đồng để khắc phục hậu quả, trong đó bà Hằng nộp 20 tỷ đồng.