Thủ đoạn “rút ruột” hơn 95 lượng vàng của cựu Tổng giám đốc SJC

Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng, truy tố bị can Lê Thúy Hằng (55 tuổi, cựu Tổng giám đốc Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC) cùng 4 đồng phạm về tội Tham ô tài sản và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.

Liên quan vụ án, 11 người còn lại bị truy tố về tội Tham ô tài sản hoặc Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.

Bà Hằng bị cáo buộc có nhiều hành vi sai phạm, gây thiệt hại cho SJC hơn 107 tỷ đồng. Trong đó, thiệt hại từ hành vi chiếm đoạt tài sản là 11,6 tỷ đồng, gây thiệt hại và hưởng lợi bất hợp pháp từ hành vi làm trái quy định là 95,8 tỷ đồng.

Tham ô hơn 11 tỷ đồng

Về tội Tham ô tài sản, hồ sơ vụ án thể hiện, giữa năm 2024, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giao SJC 10 tấn vàng nguyên liệu để gia công, sản xuất vàng miếng.

Với mục đích chiếm đoạt tài sản, bà Hằng đã chỉ đạo cấp dưới lập tờ trình khống để nâng định mức hao hụt trong gia công vàng miếng.

Bà Hằng trước khi bị khởi tố (Ảnh: Nhật Quang).

Căn cứ theo tờ trình khống này, kế toán trưởng của SJC soạn thảo, hợp thức ngày ban hành quy định về định mức hao hụt mới và áp dụng vào quá trình gia công. Bà Hằng phê duyệt cấp vàng nguyên liệu hao hụt với định mức 0,0005 chỉ/sản phẩm.

Cuối cùng, bà chủ mưu báo cáo Ngân hàng Nhà nước tổng số vàng hao hụt trong việc gia công 10 tấn vàng để chiếm đoạt 95,8 lượng vàng, trị giá 8,4 tỷ đồng. Trong số này, bà Hằng hưởng hơn 85 lượng vàng, trị giá 6,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, bà Hằng còn chỉ đạo Hoàng Lê Huê (Giám đốc SJC chi nhánh miền Trung) lập khống chứng từ thể hiện mua vàng với giá cao, bán vàng với giá thấp, tạo ra khoản lỗ khống để chiếm đoạt 3,2 tỷ đồng. Trong đó, bà Hằng bị cáo buộc hưởng 2,1 tỷ đồng.

Như vậy, tổng số tiền bà Hằng và đồng phạm chiếm đoạt là 11,6 tỷ đồng ở hành vi tham ô tài sản.

Bán vàng bình ổn giá cao hơn niêm yết

Cũng trong vụ án này, bà Hằng bị cáo buộc đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để mua và chuyển vàng nguyên liệu từ bên ngoài vào SJC. Sau đó, bà Hằng giao Trần Tấn Phát (42 tuổi, phó giám đốc xưởng vàng) chèn thêm số vàng này vào 56 đợt SJC gia công vàng móp méo, sản xuất 6.255 lượng vàng miếng SJC trái quy định.

Với hành vi trên, cựu Tổng giám đốc SJC đã gây thiệt hại 74,8 tỷ đồng và hưởng lợi trái phép 64,1 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, bị can Hằng còn chỉ đạo Nguyễn Thị Huệ (Giám đốc SJC chi nhánh Hải Phòng) mua vàng nguyên liệu bên ngoài, giao cho Trần Tấn Phát đưa vào sản xuất hơn 11.500 lượng vàng nhẫn SJC trái quy định. Với việc làm trên, bà Hằng bị cáo buộc gây thiệt hại tài sản Nhà nước gần 15,2 tỷ, hưởng lợi 6,6 tỷ đồng.

Đồng thời, bà Hằng chỉ đạo Nguyễn Thị Huệ, Hoàng Lệ Huê và Trần Ngọc Minh Thư (Trưởng phòng Kinh doanh vàng SJC) chỉ bán một phần vàng bình ổn giá cho khách hàng, phần còn lại bán ra ngoài với giá cao hơn niêm yết.

Từ giữa tháng 6 đến cuối tháng 8/2024, SJC chi nhánh Hải Phòng, chi nhánh miền Trung và Phòng Kinh doanh vàng SJC đã lập khống danh sách bán 7.000 lượng vàng cho 4.342 khách hàng, gây thiệt hại tài sản Nhà nước 5,7 tỷ đồng, hưởng lợi 2,8 tỷ đồng.

Như vậy, về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ, bà Hằng bị cáo buộc gây thiệt hại 95,8 tỷ đồng, hưởng lợi 73,5 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, nhà chức trách đã kê biên 8 bất động sản của bà Hằng và ông Phát, thu giữ hơn 429 lượng vàng. Đồng thời, các bị can cũng tự nguyện nộp lại hơn 28,4 tỷ đồng để khắc phục hậu quả (bà Hằng nộp 20 tỷ đồng).

Viện KSND Tối cao ghi nhận các bị can được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, quá trình công tác có thành tích xuất sắc…

16 người sẽ bị xét xử tại TAND TPHCM. VKSND TPHCM được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án.