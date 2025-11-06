Cô gái Điện Biên mất tích bỗng về nhà: Gia đình kể cuộc gọi cách đây 10 năm

Như Dân trí đã thông tin, mới đây, Công an xã Phú Sơn, tỉnh Ninh Bình, tìm thấy chị Giàng Thị Dế (dân tộc Mông) có biểu hiện lo lắng, đi lạc đường và không nói được tiếng Việt. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định chị Dế quê ở bản Trên Nương, xã Nà Bủng, tỉnh Điện Biên.

Ngày 31/10, anh Giàng A Hồng (SN 2006) - em trai ruột - đã đến trụ sở công an đón chị về nhà.

Ông Giàng Chống Nếnh - bố đẻ của chị Dế - cho biết, một ngày hồi năm 2015, con gái nghe theo lời dụ dỗ của người lạ rồi bất ngờ mất tích. Gia đình tìm kiếm khắp nơi và trình báo công an xã, song không có kết quả.

Chị Dế ôm em trai trong giây phút đoàn tụ (Ảnh: Công an cung cấp).

Chị Dế là con đầu trong một gia đình có 4 anh chị em, kinh tế khó khăn. Từ lúc sinh ra, chị không được nhanh nhẹn như bạn bè, khó nói, chỉ phát âm được một số từ tiếng Mông.

Do trí tuệ phát triển chậm, cô gái không đến trường. Hàng ngày, chị Dế ở nhà trông em và phụ giúp bố mẹ một số công việc lặt vặt.

Năm 2024, con gái bất ngờ liên lạc với một người họ hàng qua mạng xã hội và gọi về cho gia đình. Thời điểm đó, chị Dế cho biết, sống ở Trung Quốc với chồng, có 4 đứa con nhưng không cung cấp địa chỉ nhà chồng.

"Tôi không bao giờ nghĩ có một ngày con gái sẽ trở về quê hương. 10 năm qua, vợ chồng rất lo lắng nhưng không biết làm cách nào để tìm cháu. Tôi vỡ oà khi nhận được cuộc điện thoại từ công an cung cấp thông tin về con gái", ông Nếnh chia sẻ.

Cuộc gọi về nhà 10 năm trước rồi bặt vô âm tín

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Giàng A Thành - em trai - cho biết, bản thân nhiều lần mong muốn tìm chị gái nhưng không có bất cứ thông tin nào trong tay. Lúc nhận được cuộc gọi từ Công an xã Phú Sơn, cả gia đình không kìm nén được xúc động.

10 năm trước, anh từng nhận được một cuộc gọi từ số máy lạ. Ở đầu dây bên kia, chị Dế bật khóc, cho biết đang ở khu vực biên giới cùng 2 người khác rồi cúp máy. Gia đình gọi lại nhưng không có tín hiệu.

"Thời điểm chị tôi mất tích, một số phụ nữ khác cũng bị đưa sang bên kia biên giới", anh Thành nhớ lại.

Cuối tháng 10, chị Dế từ Trung Quốc, đi qua biên giới rồi di chuyển về tỉnh Ninh Bình. May mắn lực lượng công an phát hiện cô trên đường, tiến hành xác minh danh tính và liên hệ với gia đình.

Đêm đầu tiên sau khi đoàn tụ, chị Dế ôm chặt bố mẹ và các em, bật khóc nức nở nhưng không kể về quãng thời gian sống nơi đất khách.

Rạng sáng 3/11, vì nhớ con ở Trung Quốc, chị mang theo hành lý, rời khỏi nhà. Đến chiều cùng ngày, gia đình phát hiện và đón chị trở về. Nửa đêm 4/11, trong lúc cả nhà đang ngủ say, chị Dế một lần nữa bỏ đi khiến bố mẹ lo lắng.

"Chúng tôi không biết làm thế nào do chị không chịu ở nhà. Nếu chị muốn quay về với chồng con, cơ quan chức năng yêu cầu phải làm căn cước, hộ chiếu", anh Thành bày tỏ.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Giàng A Thề (trưởng bản Trên Nương, xã Nà Bủng, tỉnh Điện Biên), xác nhận chị Giàng Thị Dế đã đoàn tụ với gia đình vào chiều tối 2/11.

"Tôi không nhớ rõ năm chị Dế mất liên lạc. Thời điểm đó, nhiều chị em phụ nữ ở địa phương bị lừa sang nước ngoài", ông Thề nói.

Trước đó, cảm kích trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tình của Công an xã Phú Sơn, đại diện gia đình đã viết thư cảm ơn gửi tới Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình và Công an xã Phú Sơn.