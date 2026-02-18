Thầy giáo dạy văn 30 năm đứng lớp chưa từng giao bài tập Tết cho học sinh

Con đường vào điểm Trường THCS Môn Sơn, xã Môn Sơn, tỉnh Nghệ An, đầy sỏi đá. Những lớp học đơn sơ nằm nép mình bên triền núi. Ở nơi ấy, thầy Lê Văn Minh - giáo viên Ngữ văn với gần 30 năm công tác - kiên định giữ nguyên tắc không giao bài tập Tết.

Thầy Minh chia sẻ, phần lớn học sinh ở những điểm trường thầy đã giảng dạy đều là con em đồng bào vùng sâu vùng xa, đường đến trường còn khó khăn, điều kiện học tập thiếu thốn.

Có em nhà không có bàn học, buổi tối phải học dưới ánh đèn yếu. Dịp Tết đến, các em lại càng bận rộn hơn, vì phải phụ cha mẹ dọn dẹp, chăn nuôi, trông em nhỏ hoặc theo gia đình đi làm nương.

Thầy Lê Văn Minh - giáo viên Trường THCS Môn Sơn, xã Môn Sơn, tỉnh Nghệ An (Ảnh: NVCC).

“Tôi từng chứng kiến một học sinh sau Tết quay lại trường với vẻ lo lắng vì chưa làm xong bài, chỉ vì những ngày nghỉ em phải theo mẹ ra chợ bán hàng từ sáng sớm. Khi nhìn các em như vậy, tôi tự hỏi, liệu bài tập có thực sự quan trọng hơn những lo toan rất đời mà các em đang gánh?”, thầy Minh tâm sự.

Tết với nhiều đứa trẻ thành phố có thể là đi chơi, du xuân. Nhưng với học sinh của thầy Minh, đó là dịp để phụ giúp gia đình, là những bữa cơm đông đủ hiếm hoi có thêm thịt cá. Thầy không muốn học trò bước vào năm mới với cảm giác áy náy vì chưa làm xong bài tập.

Không giao bài tập Tết, thầy Minh thừa nhận cũng từng băn khoăn. Nỗi lo học sinh “rơi chữ”, quên kiến thức sau kỳ nghỉ dài là điều giáo viên nào cũng nghĩ tới.

Nhưng rồi thầy nghĩ, kiến thức có thể ôn lại. Còn những ngày sum vầy bên gia đình thì chỉ có một lần mỗi năm.

Thầy Minh có gần 30 năm công tác tại các trường học vùng cao Nghệ An (Ảnh: NVCC).

Tuy nhiên, thầy Minh thường dặn học sinh tìm một một cuốn sách mình yêu thích để đọc, dành thời gian quan sát phong tục Tết ở bản làng, hoặc lắng nghe câu chuyện của ông bà cha mẹ.

Theo thầy những trải nghiệm này cũng là kiến thức quý giá mà các em cần mang theo trong cuộc đời, đặc biệt rất bổ ích để học môn Ngữ văn của thầy Minh.

Liên quan tới những tranh cãi quanh việc giao bài tập về nhà dịp Tết, thầy Minh cho rằng mỗi nhà trường, mỗi thầy cô sẽ có một cách ứng xử khác nhau, phù hợp với hoàn cảnh khác nhau.

Ở những nơi điều kiện thuận lợi, việc ôn tập nhẹ nhàng có thể giúp học sinh duy trì thói quen và nề nếp học tập. Tuy nhiên, thầy Minh cho rằng bài tập Tết nên hạn chế số lượng và tránh tạo áp lực điểm số. Giáo viên có thể tranh thủ thời gian sau Tết để củng cố thêm kiến thức cho học sinh.