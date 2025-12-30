Sau khi sát hại cô gái trong nhà trọ ở TPHCM, nghi phạm tử nạn trên đường

Ngày 30/12, Công an TPHCM đang phối hợp với Công an xã Bàu Bàng (huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương cũ) và các đơn vị nghiệp vụ có liên quan điều tra vụ cô gái bị sát hại trong nhà trọ.

Theo cơ quan công an, sau khi tước đoạt mạng sống của cô gái, nghi phạm lấy chiếc xe máy của nạn nhân rời đi. Khi chạy đến trước khu công nghiệp Bàu Bàng (cách hiện trường khoảng 3km), người này tông vào đuôi xe tải, tử vong tại chỗ.

Công an phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Người dân cung cấp).

Trước đó, tối 29/12, nhiều người nghe tiếng la hét thất thanh kêu cứu tại khu nhà trọ trên đường N7. Chạy lại kiểm tra, người dân phát hiện cô gái đã tử vong bên vũng máu.

Nhận tin báo, Công an xã Bàu Bàng có mặt bảo vệ hiện trường, lấy lời khai nhân chứng. Danh tính nạn nhân tử vong được xác định là chị P.T.A. (30 tuổi, quê An Giang).

Một số nhân chứng sống tại hiện trường cho biết, thời điểm trước khi xảy ra án mạng, họ thấy chị A. vừa về phòng trọ thì bị một nam giới chặn lại. Sau đó, hai bên có xảy ra cãi vã và dẫn đến án mạng.

Hiện trường vụ tai nạn khiến nghi phạm tử vong (Ảnh: Người dân cung cấp).

Tại hiện trường, chị A. tử vong với vết thương trên cơ thể. Vào cuộc điều tra, cơ quan công an xác định nghi phạm là M.T.L. (37 tuổi, quê Đắk Nông cũ), có mối quan hệ tình cảm với nạn nhân.