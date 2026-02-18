Một tỉnh giáp TPHCM thu hút dòng vốn tỷ USD từ các đại gia, tỷ phú

Những dự án tỷ USD dần hình thành

Tây Ninh đang trở thành điểm đến của nhiều “ông lớn” địa ốc với các dự án có tổng mức đầu tư lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng.

Đáng chú ý, Vingroup đã khởi công Khu đô thị mới Hậu Nghĩa - Đức Hòa (tên thương mại Vinhomes Green City) từ cuối tháng 3/2025. Dự án có quy mô gần 200 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 28.000 tỷ đồng, dân số khoảng 40.000 người. Cơ cấu sản phẩm gồm biệt thự, nhà liền kề, chung cư, đất nền tái định cư và nhà ở xã hội.

Một dự án quy mô lớn khác là Khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây do doanh nghiệp thành viên của Vingroup triển khai tại xã Phước Vĩnh Tây. Dự án có diện tích gần 1.090 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 80.079 tỷ đồng, quy mô dân số gần 90.000 người.

Theo quy hoạch, dự án được chia thành 3 phân khu, cung cấp 15.244 lô đất ở thấp tầng xây thô (gồm 7.050 căn liền kề và 8.194 căn biệt thự). Phân khúc nhà ở xã hội dự kiến có 13.440 căn hộ chung cư cao 10 tầng; nhà ở tái định cư thấp tầng khoảng 2.370 căn. Dự kiến dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng vào năm 2030.

Ngoài ra, liên danh Thái Sơn - Đại An (thuộc Vingroup) cũng triển khai Khu đô thị mới Tân Mỹ tại xã Hậu Nghĩa với diện tích hơn 930 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 74.406 tỷ đồng (bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư), quy mô dân số khoảng 81.000 người.

Một dự án được triển khai tại Tây Ninh, chụp tháng 7/2025 (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Bên cạnh Vingroup, Ecopark phát triển các dự án như Eco Retreat (xã Thanh Phú - Bến Lức) và Khu dân cư đô thị phía Bắc sông Bến Lức - Chợ Đệm, theo định hướng đô thị sinh thái quy mô lớn.

Trong khi đó, T&T Group tham gia thị trường với các khu đô thị quy mô lớn như T&T City Millennia, góp phần mở rộng nguồn cung nhà ở và sản phẩm thương mại - dịch vụ tại khu vực.

Ngoài ba chủ đầu tư lớn nói trên, nhiều doanh nghiệp khác cũng đẩy mạnh hiện diện tại khu vực giáp ranh TPHCM. Nam Long Group đã phát triển dự án Waterpoint tại Bến Lức từ hơn một thập kỷ trước với quy mô hàng trăm hecta. Các doanh nghiệp như Thắng Lợi Group, Cát Tường Group, Trần Anh Group… cũng triển khai nhiều dự án nhà ở và phân khúc đất nền.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng đang xúc tiến một số dự án quy mô lớn mang tính chiến lược, như dự án Hậu Nghĩa Thiên Đô (khoảng 1.200ha) của Công ty Cổ phần Du lịch Văn hóa Suối Tiên và dự án Khu công nghiệp công nghệ cao (400ha) của Tập đoàn CT Group, định hướng thu hút đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất máy bay, ô tô điện, chip bán dẫn.

Kinh tế và hạ tầng tạo lực đỡ

Sự tham gia của các tập đoàn lớn đang góp phần định hình diện mạo đô thị mới tại Tây Ninh, tạo lực hút dân cư, lao động và dòng vốn đầu tư trong giai đoạn mới.

Theo mục tiêu phát triển giai đoạn 2026-2030, tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân 10-10,5%/năm. Đến năm 2030, GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 210-225 triệu đồng, thu nhập bình quân đạt 94 triệu đồng/người/năm.

Tây Ninh được đánh giá sở hữu vị trí địa kinh tế - chính trị chiến lược khi nằm trên trục hành lang kinh tế Đông - Tây, tiếp giáp TPHCM và thuộc vùng Đông Nam Bộ - khu vực kinh tế năng động nhất cả nước. Tỉnh cũng là “cửa ngõ” của Đồng bằng sông Cửu Long và có hơn 369km đường biên giới giáp Campuchia.

Song song với phát triển đô thị, địa phương đẩy mạnh đầu tư hạ tầng giao thông với nhiều dự án trọng điểm. Tỉnh sở hữu nhiều trục giao thông liên kết vùng với TPHCM, Đồng Tháp và các địa phương lân cận, tạo không gian phát triển thống nhất.

Nhiều dự án trọng điểm đã và đang triển khai như đường Tân An - Bình Hiệp, ĐT.827E, đường động lực Đức Hòa, cải tạo nâng cấp quốc lộ 62, trục kết nối khu công nghiệp đô thị Mộc Bài - Xuyên Á, ĐT.789B nối từ cầu Bình Tây đến quốc lộ 22 - cửa khẩu Mộc Bài.

Bên cạnh đó, tỉnh tích cực tham gia các dự án cao tốc liên vùng như Trung Lương - Mỹ Thuận, Bến Lức - Long Thành, Vành đai 3 và 4 TPHCM, cao tốc TPHCM - Mộc Bài, góp phần mở rộng không gian phát triển và tăng cường kết nối các trung tâm kinh tế của Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long.

Việc đồng thời phát triển hạ tầng và các đại đô thị quy mô lớn đang tạo nền tảng để Tây Ninh trở thành một trong những điểm sáng mới của thị trường bất động sản vùng giáp ranh TPHCM trong những năm tới.