Giá vàng bất ngờ rớt thảm, nhà đầu tư nín thở chờ Fed

Giá vàng giao ngay bất ngờ lao dốc từ 4.940 USD/ounce xuống đáy 4.857 USD/ounce. Sau đó, giá vàng phục hồi nhẹ và hiện dao động quanh 4.900 USD/ounce.

Trong phiên 18/2, kim loại quý nhích nhẹ nhờ lực mua bắt đáy sau khi mất hơn 2% ở phiên liền trước. Áp lực bán gia tăng khi có tín hiệu tích cực từ các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran, khiến lo ngại địa chính trị - yếu tố từng nâng đỡ giá vàng - phần nào hạ nhiệt. Đây cũng là phiên thứ hai liên tiếp vàng giảm trên 2%.

Ông Ricardo Evangelista, chuyên gia phân tích tại ActivTrades, cho rằng nhu cầu trú ẩn an toàn đang tạm chững lại khi nhà đầu tư chờ tín hiệu rõ ràng hơn từ tiến trình đàm phán Mỹ - Iran.

“Các nhà giao dịch hiện chủ yếu đứng ngoài quan sát”, ông nói, đồng thời lưu ý thị trường cũng đang dõi theo biên bản cuộc họp tháng 1 của Fed dự kiến công bố trong ngày để tìm thêm manh mối về lộ trình cắt giảm lãi suất.

Dù vậy, trong bối cảnh kinh tế và địa chính trị còn nhiều bất ổn, ông dự báo giá vàng năm nay vẫn có thể duy trì trên 5.000 USD/ounce và thậm chí mở rộng đà tăng lên vùng 6.000 USD/ounce.

Vàng miếng là tài sản trú ẩn truyền thống của nhà đầu tư (Ảnh: Bloomberg).

Thị trường còn chịu sức ép từ đồng bạc xanh duy trì đà tăng, trong bối cảnh nhà đầu tư chờ biên bản cuộc họp tháng 1 của Fed để tìm manh mối về lộ trình nới lỏng tiền tệ. USD mạnh khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác, qua đó làm suy yếu nhu cầu.

Bên cạnh đó, thanh khoản suy giảm khi nhiều trung tâm giao dịch vàng lớn tại châu Á như Trung Quốc, Hong Kong (Trung Quốc), Singapore hay Hàn Quốc đóng cửa nghỉ Tết Nguyên đán.

Chủ tịch Fed chi nhánh Chicago, ông Austan Goolsbee, cho biết cơ quan này có thể tiến hành thêm vài đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay nếu lạm phát tiếp tục hạ nhiệt về mức mục tiêu 2%. Tuy nhiên, ông lưu ý các số liệu gần đây chưa phản ánh đầy đủ áp lực giá trong lĩnh vực dịch vụ.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường đang nghiêng về kịch bản Fed thực hiện 3 đợt giảm lãi suất, mỗi đợt 0,25 điểm %, trong năm 2026.

Vốn là tài sản không sinh lãi, vàng thường hưởng lợi khi lãi suất đi xuống do chi phí cơ hội nắm giữ giảm. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, biến động của đồng USD và kỳ vọng chính sách tiền tệ vẫn là yếu tố chi phối chính đối với giá kim loại quý.