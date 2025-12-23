Trùm mua bán nợ Được “Đất Bắc” lộng hành ra sao trước khi bị bắt

19 đàn em của Được "Đất Bắc" bị bắt

Từ những clip đòi nợ mang màu sắc giang hồ, Hồ Thành Được (Được "Đất Bắc", SN 1991, ngụ tỉnh Đồng Tháp) xây dựng cho mình hình ảnh một “ông trùm” trong giới mua bán, thu hồi nợ. Phía sau các video phô trương thanh thế ấy là đường dây hoạt động có tổ chức, sử dụng nhiều thủ đoạn nhằm ép buộc con nợ trả tiền, gây bức xúc trong dư luận.

Liên quan đến vụ phá đường dây mua bán nợ do Hồ Thành Được cầm đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, đã khởi tố 20 người về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM, tiếp tục làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của băng nhóm được tổ chức chặt chẽ, tinh vi này. Các lực lượng cũng mở rộng điều tra, xử lý các cá nhân liên quan theo quy định pháp luật.

Được “Đất Bắc” là ai?

Theo cơ quan chức năng, Được “Đất Bắc” là một TikToker khá nổi tiếng, sở hữu kênh có gần 300.000 lượt theo dõi trên nền tảng này. Nhiều clip được đăng tải trên kênh của Được “Đất Bắc” thu hút lượng lớn người xem. Trong đó, đoạn video gần đây đạt gần 2 triệu lượt xem.

Các đối tượng trong đường dây mua bán nợ của Được “Đất Bắc” bị bắt (Ảnh: Công an cung cấp).

Trong các clip, Được “Đất Bắc” thường xuất hiện với khuôn mặt mang khẩu trang, xung quanh là nhóm đàn em đi theo hộ tống. Nội dung các video chủ yếu xoay quanh hoạt động đòi nợ, với lời lẽ mang tính đe dọa, gây áp lực đối với con nợ.

Một số đoạn video ghi lại cảnh Được “Đất Bắc” cùng đồng bọn kéo đến nhà con nợ lớn tiếng, buộc công an địa phương phải có mặt để đảm bảo an ninh trật tự. Từ những hình ảnh này, Được “Đất Bắc” dần nổi danh trong giới mua bán, thu hồi nợ.

Ngoài hoạt động trên mạng xã hội, Được “Đất Bắc” còn có liên quan đến 3 doanh nghiệp gồm: Công ty Mua bán nợ Đất Bắc, Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ - Vệ sĩ - Mua bán nợ 620, Công ty TNHH Mua bán nợ Bắc Nam. Tuy nhiên, các pháp nhân này do người khác đứng tên. Trên website của các công ty, Được cùng nhóm cộng sự quảng bá hoạt động bằng những lời giới thiệu như: “uy tín”, “chuyên nghiệp”.

Các tang vật, tài liệu liên quan đến vụ án (Ảnh: Công an cung cấp).

Hoạt động mua bán nợ được các đối tượng quảng bá là thực hiện trên cơ sở thỏa thuận với các bên liên quan, dựa theo nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi, thông qua hình thức đàm phán trực tiếp hoặc thông qua môi giới.

Nhóm này còn tự giới thiệu có khả năng thu mua các khoản vay khó đòi, đồng thời tư vấn cho khách hàng giải pháp thu hồi công nợ, hỗ trợ pháp lý trong quá trình xử lý, thanh lý tài sản bảo đảm.

Khủng bố tinh thần con nợ

Theo cơ quan điều tra, sau khi ký các hợp đồng giả cách mua bán nợ với những cá nhân có khoản nợ khó đòi, Hồ Thành Được chỉ đạo nhân viên mặc đồng phục, sử dụng ô tô dán logo công ty mua bán nợ, thường xuyên đến nhà con nợ la lối, gây mất trật tự. Cách thức này nhằm áp đảo tinh thần, tạo sức ép tâm lý, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của con nợ cho đến khi thu được tiền.

Được "Đất Bắc" còn phân công một số đàn em ghi hình toàn bộ quá trình đòi nợ. Hình ảnh được cắt ghép, chỉnh sửa thành nhiều clip khác nhau rồi đăng tải lên các nền tảng mạng xã hội do Hồ Thành Được quản lý, thu hút lượng lớn lượt xem, bình luận.

Theo Công an TPHCM, hành vi của Hồ Thành Được cùng đồng bọn không chỉ nhằm "bôi nhọ" con nợ, tạo sức ép buộc các nạn nhân phải trả tiền theo yêu cầu, mà còn để khuếch trương thanh thế, quảng bá hình ảnh. Qua đó, đường dây mua bán nợ thu hút thêm nhiều khách hàng ký hợp đồng.

Đáng chú ý, trong một số vụ việc, các đối tượng còn sử dụng thủ đoạn nhắn tin, gọi điện liên tục để uy hiếp tinh thần con nợ, thậm chí gửi thông báo nợ đến nơi làm việc hoặc cho người thân của nạn nhân, gây áp lực yêu cầu trả nợ thay.

Vụ án tiếp tục được mở rộng điều tra (Ảnh: Công an cung cấp).

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, Công an TPHCM đã làm rõ 3 vụ cưỡng đoạt tài sản do băng nhóm của Được “Đất Bắc” thực hiện, với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng. Cơ quan chức năng xác định, với mỗi vụ việc trót lọt, nhóm này yêu cầu được chi trả 10-50% trên tổng số tiền nợ thu hồi được.

Sau khi xác định rõ vai trò, phương thức, thủ đoạn hoạt động của từng đối tượng trong chuyên án, ngày 13/12, ban chuyên án đã huy động lực lượng, phương tiện nghiệp vụ, đồng loạt triệu tập 28 đối tượng để phân loại, điều tra.

Cảnh sát cũng khám xét khẩn cấp 6 địa điểm, gồm trụ sở 3 công ty, nơi ở của các đối tượng; thu giữ 478 hợp đồng mua bán nợ, 6 ô tô cùng nhiều điện thoại, máy tính chứa dữ liệu điện tử cùng các vật chứng liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án; khẩn trương làm rõ nội dung 478 hợp đồng mua bán nợ đã thu giữ, đồng thời giám định dữ liệu điện tử, dữ liệu ngân hàng nhằm xác định đầy đủ quy mô, tính chất hoạt động của toàn bộ băng nhóm cưỡng đoạt tài sản do Hồ Thành Được cầm đầu.