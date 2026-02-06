Thầy cũ Djokovic gửi lời cảnh báo đến Sinner, Alcaraz

Chia sẻ với báo giới, Riccardo Piatti (người từng dẫn dắt Novak Djokovic giai đoạn năm 2005-2026) cho biết: "Nếu Djokovic vẫn còn tiếp tục thi đấu, cậu ấy đủ tự tin để cải thiện chất lượng chuyên môn.

Dù đã 38 tuổi, Djokovic đã thi đấu bền bỉ và đánh bại Jannik Sinner ở bán kết và chỉ thua Alcaraz ở chung kết Australian Open 2026. Ngôi sao người Serbia chưa thể giành Grand Slam thứ 25 trong sự nghiệp, nhưng anh đang thách thức những ngôi sao hàng đầu thế giới ở mùa giải năm nay.

Djokovic gây tiếng vang khi đánh bại SInner ở bán kết Australian Open 2026 tối 31/1 (Ảnh: Reuters).

HLV Riccardo Piatti cũng từng dẫn dắt Jannik Sinner từ năm 2015 đến 2022 và ông đưa ra cảnh báo đến học trò cũ: "Sinner và Alcaraz cần cẩn trọng, bởi vấn đề duy nhất của Novak Djokovic là thể trạng và tuổi tác. Nhưng Nole tự tin cho giai đoạn tiếp theo ở mùa giải".

Theo HLV Riccardo Piatti, Roland Garros không phải giải đấu phù hợp để Djokovic phát huy sở trường của mình, nhưng ông đánh giá Nole có thể lên ngôi ở Wimbledon, nơi mà siêu sao sinh năm 1987 có thể phát huy về điểm mạnh trong các pha giao bóng trên mặt sân cỏ.

Về phần mình, Alcaraz vẫn tỏ ra đầy khiêm tốn khi được so sánh với Federer, Nadal, Djokovic: "Tôi còn cách rất xa trình độ của họ. Tôi chỉ có thể nói rằng mình ở cùng đẳng cấp với họ nếu tôi có một sự nghiệp dài 20 hoặc 22 năm và giành được những danh hiệu lớn từ mùa giải này qua mùa giải khác.

Đó là điều tôi đang hướng tới để sánh ngang với Djokovic, Rafael Nadal và Roger Federer. Bạn phải làm việc để tiến gần nhất có thể, hoặc thậm chí bắt kịp họ. Nhưng để khẳng định tôi cùng đẳng cấp với họ, thì vẫn còn rất nhiều năm phía trước".