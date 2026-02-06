Về tay người Nhật, Thiên Long bất ngờ thoái vốn, giải thể công ty con

Hội đồng quản trị Tập đoàn Thiên Long (mã chứng khoán: TLG) vừa có loạt quyết định về phương hướng hoạt động trong giai đoạn mới, trong đó có việc xem xét và đánh giá lại mảng phát hành sách, bán lẻ và B2B.

Cụ thể, ban lãnh đạo thống nhất chủ trương giải thể Công ty Cổ phần Clever World và tiến hành các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật để thực hiện việc này.

Tập đoàn giao ông Cô Gia Thọ - Chủ tịch Hội đồng Quản trị và là người đại diện theo ủy quyền của Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Tân Lực Miền Nam tại Clever World, chủ động phê duyệt các tài liệu liên quan.

Song song, Thiên Long cũng quyết định chuyển nhượng cổ phần đang sở hữu tại Công ty Cổ phần Pega Holdings. Công ty sẽ tìm kiếm đối tác và thực hiện chuyển nhượng toàn bộ 4 triệu cổ phần, tương đương 40% vốn điều lệ đang sở hữu cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu. Giá chuyển nhượng không thấp hơn 35 tỷ đồng.

Công ty còn lên chủ trương cấu trúc lại cổ phần mà Tân Lực Miền Nam đang sở hữu tại Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam (mã chứng khoán: PNC), hướng đến mục tiêu trực tiếp hoặc gián tiếp chuyển nhượng cổ phần đang sở hữu tại công ty này.

Tân Lực Miền Nam dự kiến thành lập một công ty mới với tỷ lệ sở hữu 99,9% vốn điều lệ; sau đó tiến hành chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần Phương Nam đang sở hữu cho công ty mới này. Khối lượng chuyển giao là hơn 5,34 triệu cổ phiếu PNC, tương đương với 49,49% vốn điều lệ Văn hóa Phương Nam. Giá chuyển nhượng mục tiêu không thấp hơn 144 tỷ đồng.

HĐQT chấp thuận chủ trương tìm kiếm đối tác và thực hiện chuyển nhượng toàn bộ cổ phần sẽ sở hữu tại công ty mới cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu. Hình thức chuyển nhượng trực tiếp thông qua hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.

Ban lãnh đạo đánh giá phương án nêu trên là phù hợp để tối ưu về tài chính cho công ty. Đồng thời, phương án này cho phép bên mua thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo nhiều đợt, qua đó gia tăng tính linh hoạt của giao dịch và mở rộng khả năng tiếp cận nhà đầu tư.

Bút bi Thiên Long (Ảnh: DT).

Đáng chú ý, Thiên Long chỉ vừa thâu tóm Phương Nam hồi tháng 6/2025. Thời điểm này, việc thâu tóm Phương Nam được xem là phù hợp với chiến lược của Thiên Long khi tập đoàn này muốn đa dạng hóa thêm kênh phân phối các sản phẩm văn phòng phẩm và đồ chơi, vẫn nằm trong chuỗi giá trị cốt lõi.

Động thái giải thể Clever World, chuyển nhượng Pega Holdings và có mục tiêu bán hết cổ phần Văn hóa Phương Nam - 3 mảng kinh doanh mới của công ty - diễn ra sau khi thông tin đối tác Nhật Bản là Kokuyo đã công bố kế hoạch chi khoảng 4.700 tỷ đồng (tương đương 27,6 tỷ Yên) để sở hữu 65,01% cổ phần Thiên Long.

Thiên Long cũng vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất. Cả năm 2025, Thiên Long ghi nhận doanh thu đạt 4.186 tỷ đồng, tăng 11% so với năm trước. Dù vậy, do chi phí tăng đột biến khiến lợi nhuận công ty giảm còn 450 tỷ đồng.