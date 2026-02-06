Phạt thanh niên đăng thông tin sai sự thật xúc phạm uy tín lãnh đạo

Ngày 6/2, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Phòng An ninh chính trị nội bộ của đơn vị vừa ra quyết định xử lý vi phạm hành chính 5 triệu đồng đối với anh V.X.H. (SN 1989, trú phường Hoa Lư, Ninh Bình) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Cơ quan công an làm việc với anh H. và ra quyết định sử phạt về hành vi vi phạm (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, cơ quan công an phát hiện anh V.X.H. sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải các bài viết có dấu hiệu vi phạm, ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Làm việc với cơ quan công an, anh H. khai đã đọc các bài viết từ những trang mạng của các đối tượng phản động ở nước ngoài, sau đó đã sao chép 3 bài viết và đăng tải lên trên Facebook cá nhân làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình.

Cơ quan công an xác định, anh H. đã vi phạm pháp luật, quy định tại Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính Phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Công an tỉnh Ninh Bình khuyến cáo người dân cần thận trọng khi đăng tải, chia sẻ, bình luận các thông tin trên mạng xã hội, nhất là những nội dung chưa được kiểm chứng, những thông tin xấu, độc, dễ gây hoang mang dư luận hoặc ảnh hưởng đến uy tín, quyền lợi hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

Mọi hành vi cung cấp thông tin bịa đặt, sai sự thật sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, trong một số trường hợp có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.